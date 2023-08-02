Приступы паники и паническое расстройство

Паническая атака характеризуется приступом внезапного сильного страха или дискомфорта, сопровождающимся как минимум 4-мя симптомами из 13, перечисленных в таблице Симптомы панической атаки. Панические симптомы могут длиться от нескольких минут до часа. Панические приступы не опасны для жизни с медицинской точки зрения.

Таблица Симптомы приступа атаки Таблица

Панические атаки могут возникать при любом психическом расстройстве, обычно в ситуациях, связанных с основными особенностями расстройства (например, человек с фобие змей может запаниковать, увидев змею). Такие панические атаки называются "ожидаемыми". "Неожиданными" называются такие панические атаки, которые возникают спонтанно, без какой-либо видимой причины.

Большинство людей с паническим расстройством предвидят очередной приступ и избегают мест или ситуаций, в которых они ранее паниковали. Люди с паническим расстройством часто беспокоятся о том, что у них опасное сердечно-легочное или неврологическое заболевание, и неоднократно обращаются за помощью к семейному врачу или в отделение неотложной помощи. К сожалению, в этих условиях внимание часто сосредоточено на общих медицинских симптомах, а правильный диагноз не ставится.

Паническое расстройство часто сопровождается как минимум одним другим сопутствующим заболеванием. Другие тревожные расстройства, большая депрессия, биполярное расстройство и алкоголизм в легкой степени являются наиболее распространенными сопутствующими психиатрическими патологиями. К распространенным сопутствующим заболеваниям относятся сердечные аритмии, гипертиреоз, астма, и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).