Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

Симптомы ПТСР можно разделить на 4 категории:

Вторжения

Избегание

Негативные изменения когнитивных процессов и настроения

Изменения возбудимости и реактивности

Интрузии: интрузии представляют собой нежелательные воспоминания или кошмары, которые воспроизводят провоцирующее событие. Интрузии могут принимать форму "флешбеков", которые могут быть вызваны видами, звуками, запахами или другими раздражителями. Например, громкий шум может вызвать память о нападении, что может заставить человека в панике броситься на землю.

Избегание: лица с ПТСР могут избегать напоминаний о травмах, таких как определенные части города или ранее любимые занятия.

Отрицательные изменения в мышлении и настроении: когнитивные изменения и изменения настроения включают отсутствие интереса и отрешенность, искаженные способы мышления, ангедонию, неуместное самообвинение и депрессию.

Изменения возбуждения и реактивности: лица с ПТСР могут демонстрировать чрезмерное возбуждение, раздражительность и реактивность, либо же могут казаться молчаливыми и отстраненными.

Выявлен диссоциативный подтип ПТСР. Он включает в себя все вышеперечисленные симптомы, а также деперсонализацию (чувство оторванности от себя или тела) и/или дереализацию (восприятие мира как нереального или сказочного).