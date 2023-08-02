Генерализованное тревожное расстройство

У пациентов с ГТР наблюдается много эпизодов беспокойств, которые часто меняются со временем. К их числу относятся ситуации на работе, в семье, финансовое обеспечение, здоровье, безопасность и т.д. При ГТР акцент делается не на одиночном эпизоде беспокойства (например, смущение на публике или боязнь заражения).

Течение обычно с периодами улучшений и ухудшений и хроническое. У большинства пациентов с ГТР наблюдается одно или несколько сопутствующих психических расстройств, в том числе большое депрессивное расстройство, специфическая фобия, социальное тревожное расстройство или паническое расстройство.