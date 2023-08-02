Генерализованное тревожное расстройство характеризуется чрезмерной тревогой и беспокойством по поводу различных жизненных ситуаций или событий, присутствующими в более чем половине дней на протяжении ≥ 6 месяцев. Причины ОТР неизвестны, хотя расстройства обычно наблюдаются у людей, употребляющих алкоголем, страдающих депрессией или перенесших паническое расстройство. Диагноз основывается на клинических критериях. Лечение включает поведенческие вмешательства, психотерапию, фармакотерапию или их комбинацию.
(См. также Обзор тревожных расстройств).
Генерализованное тревожное расстройство является распространенным, затрагивая около 3% населения в течение 1-летнего периода (1). Распространенность среди женщин в два раза выше, чем у мужчин (2). Заболевание чаще начинается в зрелом возрасте, но может начаться в любом возрасте. ГТР обычно имеет хроническое течение и часто связано со значительной функциональной недееспособностью и снижением качества жизни.
Общие справочные материалы
1. Kessler RC, Chiu WT, Demler O, et al: Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 62(6):617-627, 2005. doi: 10.1001/archpsyc.62.6.617
2. Wittchen HU, Zhao S, Kessler RC, et al: DSM-III-R generalized anxiety disorder in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 1994 May;51(5):355-64. doi: 10.1001/archpsyc.1994.03950050015002
Симптомы и признаки генерализованного тревожного расстройства
У пациентов с ГТР наблюдается много эпизодов беспокойств, которые часто меняются со временем. К их числу относятся ситуации на работе, в семье, финансовое обеспечение, здоровье, безопасность и т.д. При ГТР акцент делается не на одиночном эпизоде беспокойства (например, смущение на публике или боязнь заражения).
Течение обычно с периодами улучшений и ухудшений и хроническое. У большинства пациентов с ГТР наблюдается одно или несколько сопутствующих психических расстройств, в том числе большое депрессивное расстройство, специфическая фобия, социальное тревожное расстройство или паническое расстройство.
Диагностика генерализованного тревожного расстройства
Критерии Диагностического и статистического руководства по психическим растройствам 5-е издание, переработанное (DSM-5-TR)
Чтобы соответствовать критериям DSM-5-TR для ГТР, у пациентов должна проявляться чрезмерная тревога и беспокойство по поводу ряда действий или событий (например, успеваемости на работе и в школе), наблюдаемые в течение преобладающего количества дней за период ≥ 6 месяцев (1 ).
Беспокойство трудно контролировать, и оно должно сопровождаться ≥ 3 из следующих симптомов:
Двигательное беспокойство, возбужденность или нервозность
Легкая утомляемость
Трудности с концентрацией внимания
Раздражительность
Напряжение мышц
тревожный сон
Психиатрические симптомы должны вызывать значительный дистресс или существенно ухудшать социальное или профессиональное функционирование. Кроме того, тревога и беспокойство не могут быть объяснены употреблением психоактивных веществ или соматическим заболеванием (например, гипертиреозом).
Справочные материалы по диагностике
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition,Text Revision DSM-5-TR. American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 250-254.
Лечение генерализованного тревожного расстройства
Антидепрессанты (например, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина)
Анксиолитические препараты (например, бензодиазепины, буспирон)
Психотерапия
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (например, эсциталопрам) и ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина (например, венлафаксин) являются предпочтительными препаратами для лечения ГТР; их использование обычно приводит к улучшению симптомов через 3–6 недель (1). Небольшие и умеренные дозы бензодиазепинов могут немедленно уменьшить беспокойство, хотя длительное их использование может привести к физической зависимости, а также к различным побочным эффектам, включая седативный эффект, забывчивость и неуклюжесть. Одна из стратегий лечения ГТР состоит в том, чтобы начать с бензодиазепинов и антидепрессантов, а также с ориентированной на тревожность психотерапии (см. таблицу Бензодиазепины). Затем, когда симптомы ГТР становятся управляемыми, можно уменьшить дозу бензодиазепина и продолжить его прием в более низкой дозе, или прекратить прием.
Эффективным также может быть буспирон (2), хотя обычно симптомы не уменьшаются, пока доза не будет постепенно увеличена до верхней границы рекомендуемого диапазона.
Из числа методов психотерапии, как правило, показана когнитивно-поведенческая и проблемно-ориентированная психотерапия (3). Также часто эффективны методы релаксации, гипноз, физические упражнения, улучшение сна и снижение стресса на основе осознанности.
Бензодиазепины
Медикаментозное лечение
Возникновение/Продолжительность
Алпразолам*
Среднее/средняя
Хлордиазепоксид*
Среднее/длительная
Клоназепам
Среднее/длительная
Хлоразепат*
Быстрое/длительная
Диазепам*
Быстрое/длительная
Лоразепам
Средеее/короткая
Оксазепам
Медленное/короткая
Как правило, бензодиазипины не рекомендуются для пожилых людей в связи с длительным периодом полувыведения.
Справочные материалы по лечению
1. Kapczinski F, Lima MS, Souza JS, et al: Antidepressants for generalized anxiety disorder. Cochrane Database Syst Rev (2):CD003592, 2003. doi: 10.1002/14651858.CD003592
2. Chessick CA, Allen MH, Thase M, et al: Azapirones for generalized anxiety disorder. Cochrane Database Syst Rev 2006(3):CD006115, 2006. doi: 10.1002/14651858.CD006115
3. DeMartini J, Patel G, Fancher TL: Generalized anxiety disorder. Ann Intern Med 170(7):ITC49-ITC64, 2019. doi: 10.7326/AITC201904020