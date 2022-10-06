Обзор употребления психоактивных веществ

Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, которые непосредственно активируют систему вознаграждения мозга. Активация системы вознаграждения обычно вызывает чувство удовольствия; специфические характеристики вызываемых приятных ощущений сильно различаются в зависимости от наркотика. Эти препараты делятся на 10 различных групп, которые имеют разные, хотя и не совсем четкие, фармакологические механизмы. Классы препаратов включают

Эта классификация основывается не на том, является ли препарат законным (например, алкоголь, кофеин), незаконным (например, галлюциногены) или доступным по рецепту врача (например, морфин, лоразепам). Конкретные детали относительно этих препаратов и их эффектов обсуждаются в других разделах РУКОВОДСТВА.

Термин «наркотический» является юридическим и разговорным термином. Первоначально он относился к лекарственным средствам, которые вызывают наркоз (нечувствительность или ступор), в частности, опиоидные препараты (например, опий, производные опия). Тем не менее, этот термин используется в настоящее время настолько непоследовательно (например, правительство США классифицирует лекарственный стимулятор кокаин как наркотик), что он имеет небольшое научное или медицинское значение.

Употребление и прекращение употребления таких сильнодействующих веществ может стать причиной психологических, поведенческих и физиологических изменений, таких как интоксикация и синдром отмены. Злоупотребление психоактивными веществами может также привести к психическим расстройствам (например, депрессии, психозу, тревоге, или нейрокогнитивным расстройствам).

Расстройства, вызванные употреблением психоактивного вещества включают патологическую модель поведения, при которой пациенты продолжают использовать вещество, несмотря на то, что испытывают значительные проблемы, связанные с его употреблением. Также возможны физиологические проявления, включая изменения в структуре головного мозга. Общепринятые термины «зависимость», «злоупотребление» и «наркомания» имеют слишком скудное и переменчивое определение, чтобы быть полезными для систематического диагностирования; «расстройство, вызванное употреблением психоактивного вещества» является более всеобъемлющим и имеет меньше негативных коннотаций.

Наркотики 10-ти разных классов различаются своими способностями провоцировать расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ. Эту вероятность называют склонностью к зависимости; она зависит от целого ряда факторов, включая

Пути введения

Скорость, с которой препарат проходит гематоэнцефалический барьер и стимулирует проводящие пути системы поощрения

Время наступления эффекта

Способность индуцировать толерантность и/или абстинентный синдром