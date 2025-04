Обзор употребления психоактивных веществ

В США Всеобъемлющий закон о профилактике наркомании и контроле над употреблением наркотиков 1970 года (Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970 ) и последующие его изменения требуют от фармацевтической промышленности поддержания физической сохранности и строгого учета некоторых классов лекарственных средств (учетных препаратов—см. таблицу "Некоторые примеры контролируемых веществ" [Some Examples of Controlled Substances]). Контролируемые вещества подразделяются на 5 списков (или классов) на основе потенциальных возможностей для злоупотреблений ими, принятого медицинского применения и общепринятых норм техники безопасности под наблюдением врача. Списочная классификации определяет, как должны контролироваться вещества.

Список I: эти вещества вызывают значительное привыкание, не разрешены к медицинскому применению, а также характеризуются неприемлемым уровнем безопасности. Они могут использоваться только в утвержденных правительством условиях исследования.

Списки II – IV: указанные препараты обладают прогрессивно снижающейся способностью вызывать зависимость (переходя от списка II к IV). Они разрешены к медицинскому применению. Рецепты на эти препараты должны иметь номер лицензии, присвоенный врачу Федеральным агентством по борьбе с наркотиками (DEA).

Список V: эти вещества в наименьшей степени провоцируют предрасположенность к зависимости. Для некоторых препаратов из списка V рецепт не требуется.

Списки штатов могут отличаться от федеральных списков.