Обзор употребления психоактивных веществ

Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, которые непосредственно активируют систему вознаграждения мозга. Активация системы вознаграждения обычно вызывает чувство удовольствия; специфические характеристики вызываемых приятных ощущений сильно различаются в зависимости от наркотика. Эти препараты делятся на 10 различных групп, которые имеют разные, хотя и не совсем четкие, фармакологические механизмы. Классы препаратов включают
Кофеин
Галлюциногены (например, ЛСД, фенциклидин, псилоцибин, 3,4-метилендиендиметамфетамин [МДМА])
Ингаляторы (летучие углеводороды [например, разбавитель краски, определенные клеи])
Опиоиды (например фентанил, морфин, оксикодон)
Седативные, снотворные и транквилизаторы (например, лоразепам, секобарбитал)
Психостимуляторы (например, амфетамины, кокаин)
Другие (например, анаболические стероиды)
Эта классификация основывается не на том, является ли препарат законным (например, алкоголь, кофеин), незаконным (например, галлюциногены) или доступным по рецепту врача (например, морфин, лоразепам). Конкретные детали относительно этих препаратов и их эффектов обсуждаются в других разделах РУКОВОДСТВА.
Термин «наркотический» является юридическим и разговорным термином. Первоначально он относился к лекарственным средствам, которые вызывают наркоз (нечувствительность или ступор), в частности, опиоидные препараты (например, опий, производные опия). Тем не менее, этот термин используется в настоящее время настолько непоследовательно (например, правительство США классифицирует лекарственный стимулятор кокаин как наркотик), что он имеет небольшое научное или медицинское значение.
Употребление и прекращение употребления таких сильнодействующих веществ может стать причиной психологических, поведенческих и физиологических изменений, таких как интоксикация и синдром отмены. Злоупотребление психоактивными веществами может также привести к психическим расстройствам (например, депрессии, психозу, тревоге, или нейрокогнитивным расстройствам).
Расстройства, вызванные употреблением психоактивного вещества включают патологическую модель поведения, при которой пациенты продолжают использовать вещество, несмотря на то, что испытывают значительные проблемы, связанные с его употреблением. Также возможны физиологические проявления, включая изменения в структуре головного мозга. Общепринятые термины «зависимость», «злоупотребление» и «наркомания» имеют слишком скудное и переменчивое определение, чтобы быть полезными для систематического диагностирования; «расстройство, вызванное употреблением психоактивного вещества» является более всеобъемлющим и имеет меньше негативных коннотаций.
Наркотики 10-ти разных классов различаются своими способностями провоцировать расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ. Эту вероятность называют склонностью к зависимости; она зависит от целого ряда факторов, включая
Пути введения
Скорость, с которой препарат проходит гематоэнцефалический барьер и стимулирует проводящие пути системы поощрения
Время наступления эффекта
Способность индуцировать толерантность и/или абстинентный синдром
Назначенные препараты
В США Всеобъемлющий закон о профилактике наркомании и контроле над употреблением наркотиков 1970 года (Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970 ) и последующие его изменения требуют от фармацевтической промышленности поддержания физической сохранности и строгого учета некоторых классов лекарственных средств (учетных препаратов—см. таблицу "Некоторые примеры контролируемых веществ" [Some Examples of Controlled Substances]). Контролируемые вещества подразделяются на 5 списков (или классов) на основе потенциальных возможностей для злоупотреблений ими, принятого медицинского применения и общепринятых норм техники безопасности под наблюдением врача. Списочная классификации определяет, как должны контролироваться вещества.
Список I: эти вещества вызывают значительное привыкание, не разрешены к медицинскому применению, а также характеризуются неприемлемым уровнем безопасности. Они могут использоваться только в утвержденных правительством условиях исследования.
Списки II – IV: указанные препараты обладают прогрессивно снижающейся способностью вызывать зависимость (переходя от списка II к IV). Они разрешены к медицинскому применению. Рецепты на эти препараты должны иметь номер лицензии, присвоенный врачу Федеральным агентством по борьбе с наркотиками (DEA).
Список V: эти вещества в наименьшей степени провоцируют предрасположенность к зависимости. Для некоторых препаратов из списка V рецепт не требуется.
Списки штатов могут отличаться от федеральных списков.
Некоторые примеры веществ, применение которых регулируется законом
Сроки
Примеры
I*
Катинон (кат) и меткатинон, ГОМК, героин (и некоторые другие опиоиды), ЛСД, МДМА, псилоцибин, каннабис и синтетические каннабиноиды
II
Амфетамины, барбитураты (короткого действия), кокаин, гидрокодон, метадон, метилфенидат, морфин и другие сильные опиоидные агонисты, оксикодон, фенциклидин
III
Анаболические стероиды, барбитураты (средней продолжительности действия), бупренорфин, дигидрокодеин, дронабитол, кетамин, болеутоляющие
Внутривенно
Барбитураты (длительного действия), бензодиазепины, хлоралгидрат, модафинил, мепробамат, пентазоцин, пропоксифен, золпидем
V
Подавляющие кашель препараты, содержащие небольшие количества кодеина, прегабалин
*Не назначаются врачом.
ГОБ = гамма-оксибутират; LSD =диэтиламид лизергиновой кислоты; MDMA = метилендиоксиметамфетамином.