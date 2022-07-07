Парорексия - постоянное потребление в пищу несъедобных, непродовольственных продуктов в течение ≥ 1 месяца, не связанное с соответствующим этапом развития (например, у детей младше 2 лет парорексия не диагностируется) и не являющееся частью культурной традиции (например, народной медицины, религиозных обрядов или устоявшейся практики - как потребление в пищу глины [каолина] в зоне Пидмонт штата Джорджия).

(См. также Введение в расстройства пищевого поведения (Introduction to Eating Disorders)).

Пациенты, как правило, едят нетоксичные материалы (например, бумагу, глину, грязь, волосы, мел, веревки, шерсть) Для детей < 2 лет такое поведение не считается неуместным с точки зрения развития; дети < 2 лет тянут в рот и глотают множество предметов. Парорексия также часто появляется во время беременности.

Обычно пикацизм не причиняет значительного медицинского вреда. Однако у некоторых пациентов возникают осложнения, такие как:

Кишечная непроходимость в связи с уплотненнным материалом

Отравление свинцом, содержащимся в кусочках облупившейся краски

Заражение паразитами при поедании грязи

Сама парорексия редко затрудняет социальное функционирование, но ею часто страдают люди с другими психическими расстройствами, которые создают проблемы в социальной сфере (например, аутизм, интеллектуальная инвалидность, шизофрения). Проглатывание предметов с целью самоповреждения или симуляции болезни (как это бывает при симулятивном расстройстве) не считается парорексией.

Пикацизм может длиться несколько месяцев, а затем исчезает сам по себе, особенно у детей.

Диагностика болезни Пика Клинические критерии (1) Пикацизм диагностируется, когда Пациент постоянно питается непитательными, непищевыми веществами ≥ 1 месяца.

Употребление в пищу этих веществ не соответствует уровню развития пациента.

Употребление в пищу этих веществ не является частью культурной традиции.

Если употребление в пищу развивается у пациента с другим расстройством, оно достаточно стойкое и серьезное и является показанием для специального лечения. Пикацизм не диагностируется у детей < 2 лет, потому, что в этом возрасте употребление таких веществ считается частью нормального развития. Если врачи подозревают пикацизм, они оценивают нутритивный статус, чтобы проверить потери веса и недостаток питательных веществ. Иногда пикацизм диагностируется, когда у пациентов возникают симптомы непроходимости кишечника (например, сильные спазмы, запор), отравление свинцом или паразитарное заражение, которые становятся причиной визита в отделение неотложной помощи или к доктору. Обследование может проводиться на основании симптомов пациента и/или проглоченных веществ. Они включают анализы крови на предмет отравления свинцом, при употреблении в пищу кусочков облупившейся краски, а также исследование стула, чтобы обнаружить паразитарное заражение, при употреблении в пищу почвы. Справочные материалы по диагностике 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition Text Revision, DSM-5-TRTM, Feeding and eating disorders.

Лечение болезни Пика Иногда поведенческая модификация

Лечение дефицита пищевых веществ и других осложнений Методы модификации поведения могут помочь, но о конкретных методах лечения пикацизма мало что известно. Дефицит питательных веществ и другие осложнения лечатся. Для устранения кишечной непроходимости может понадобиться операция.