Нервная анорексия может протекать легко и кратковременно, но встречаются случаи тяжелого и трудноизлечимого заболевания.

Несмотря на недостаточный вес, большинство пациентов обеспокоены, что весят слишком много или определенные части их тела (например, бедра, ягодицы) слишком тостые. Они упорствуют в попытках похудеть, несмотря на заверения и предупреждения друзей и членов семьи, что они худые или даже о том, что их вес существенно ниже нормы, а также рассматривают любое прибавление веса как неприемлемую оплошность их самоконтроля. Озабоченность и тревога пациента по поводу своего веса продолжают нарастать даже на фоне развития истощения.

Термин "анорексия" не является абсолютно точным, так как аппетит часто сохраняется до тех пор, пока пациент не доходит до серьезной стадии истощения. Больные проявляют озабоченность своей пищей:

Они могут изучать различные диеты, считать калории.

Они могут накапливать, прятать или выбрасывать продукты.

Они могут собирать различные рецепты.

Они могут готовить сложные блюда для других людей.

Больные на словах часто преувеличивают количество потребляемой пищи и скрывают анормальное поведение, такое как вызывание рвоты. Булимия встречается у 30– 50% пациентов. Другие пациенты просто ограничивают себя в приеме пищи.

Многие больные нервной анорексией прибегают к чрезмерным физическим нагрузкам, чтобы контролировать вес. Даже пациенты, которые имеют тенденцию к истощению, обычно поддерживают высокий уровень активности (в том числе, интенсивно занимаясь спортом).

Больные часто жалуются на вздутие, дискомфорт в животе, запоры. У большинства женщин с нервной анорексией менструальный цикл прекращается. Либидо обычно резко снижается. Часто наблюдается развитие депрессии.

У больных наблюдается брадикардия, снижение артериального давления, гипотермия, появление пушковых волос (мягкие, тонкие волосы, как правило, обнаруживаются только у новорожденных) или легкий гирсутизм, и отеки. Масса жировой ткани сильно снижена. У больных, часто вызывающих рвоту, могут наблюдаться повреждения зубной эмали, безболезненное увеличение слюнных желез и/или воспаление пищевода.