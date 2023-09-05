Тревожное расстройство личности (ТРЛ)

Пациенты с тревожным расстройством личности избегают социального взаимодействия, в том числе в рабочих ситуациях, из-за страха критики или непринятия, а также в следующих ситуациях:

Они могут отказываться от продвижения в карьере из-за боязни критики со стороны коллег.

Они могут избегать встреч.

Они не заводят новые знакомства, пока не убедятся, что они понравятся.

Эти пациенты предполагают, что другие будут настроены критично и неодобрительно, пока скрупулезная проверка не докажет обратного. Таким образом, прежде как войти в группу и сформировать близкие отношения, пациентам с этим расстройством необходимы повторные заверения в поддержке и принятии.

Пациенты с тревожным расстройством личности уклоняются от длительного социального взаимодействия, боятся потерять свое благополучие при взаимодействии с другими. Чаще всего эти пациенты относительно изолированы, ограничивают свой круг общения, не имеют социального окружения, которое может прийти на помощь при необходимости.

Эти пациенты очень чувствительны к любому незначительному критическому неодобрению или насмешке, так как постоянно думают о критике или неприятии. Они бдительны к любому признаку негативной реакции в свою сторону. Их напряженный, тревожный вид может вызывать насмешки или подшучивание, тем самым подтверждая их неуверенность в себе.

Низкая самооценка и чувство неполноценности усиливают симптомы, особенно в новых социальных ситуациях. Пациенты избегают взаимодействия с новыми людьми, так как ощущают себя социально неадаптированными, непривлекательными и хуже других. Они, как правило, спокойны и робки и пытаются исчезнуть, потому что они думают, что если они что-то скажут, другие скажут, что это неправильно. Они опасаются говорить о себе, чтобы не стать обьектом насмешек и унижений. Они беспокоятся, что будут краснеть или плакать, когда их критикуют.

Пациенты с тревожным расстройством личности неохотно идут на личные риски, и по тем же причинам не участвуют в новых видах деятельности. В таких случаях они часто преувеличивают опасность и используют минимальные симптомы или другие проблемы, чтобы объяснить свое избегание. Из-за своих потребностей в безопасности и стабильности, они предпочитают ограниченный образ жизни.