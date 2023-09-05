Тревожное расстройство личности (ТРЛ)

Тревожное расстройство личности характеризуется избеганием социальных ситуаций и взаимодействия, в котором может возникнуть риск отвержения, критики или унижения. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение состоит в проведении психотерапии и назначении анксиолитиков и антидепрессантов.
(См. также Обзор расстройств личности (Overview of Personality Disorders)).
У людей с тревожным расстройством личности возникает интенсивное чувство неадекватности и они справляются с неадаптивностью, избегая любых ситуаций, в которых они могут получить отрицательную оценку.
Сообщаемая распространенность тревожного расстройства личности в США варьирует, но рассчитанная распространенность составляет около 2,1% (1). В опросах сообществ, избегающее (тревожное) расстройство личности чаще встречается у женщин, чем у мужчин, хотя разница невелика (2).
Часто сопровождаются сопутствующими заболеваниями. У пациентов также часто встречаются большое депрессивное расстройство, упорное депрессивное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство или тревожные расстройства (например, паническое расстройство, в частности, социофобия [социальное тревожное расстройство]) (3, 4). У них также может быть другое расстройство личности (например, зависимое расстройство личности, пограничное расстройство личности). У пациентов с социальной фобией и тревожным расстройством личности встречаются более серьезные симптомы и нарушения, чем те, которые проявляются при наличии какого-то одного из этих расстройств.
Общие справочные материалы
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Этиология избегающего расстройства личности
Исследования показывают, что наличие опыта отвержения и социальной изоляции в детском возрасте и присутствие врожденных черт социальной тревоги и избегания могут способствовать развитию тревожного расстройства личности (1, 2). Избегание ситуаций социального взаимодействия было обнаружено уже в возрасте около 2 лет.
Справочные материалы по этиологии
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Симптоматика избегающего расстройства личности
Пациенты с тревожным расстройством личности избегают социального взаимодействия, в том числе в рабочих ситуациях, из-за страха критики или непринятия, а также в следующих ситуациях:
Они могут отказываться от продвижения в карьере из-за боязни критики со стороны коллег.
Они могут избегать встреч.
Они не заводят новые знакомства, пока не убедятся, что они понравятся.
Эти пациенты предполагают, что другие будут настроены критично и неодобрительно, пока скрупулезная проверка не докажет обратного. Таким образом, прежде как войти в группу и сформировать близкие отношения, пациентам с этим расстройством необходимы повторные заверения в поддержке и принятии.
Пациенты с тревожным расстройством личности уклоняются от длительного социального взаимодействия, боятся потерять свое благополучие при взаимодействии с другими. Чаще всего эти пациенты относительно изолированы, ограничивают свой круг общения, не имеют социального окружения, которое может прийти на помощь при необходимости.
Эти пациенты очень чувствительны к любому незначительному критическому неодобрению или насмешке, так как постоянно думают о критике или неприятии. Они бдительны к любому признаку негативной реакции в свою сторону. Их напряженный, тревожный вид может вызывать насмешки или подшучивание, тем самым подтверждая их неуверенность в себе.
Низкая самооценка и чувство неполноценности усиливают симптомы, особенно в новых социальных ситуациях. Пациенты избегают взаимодействия с новыми людьми, так как ощущают себя социально неадаптированными, непривлекательными и хуже других. Они, как правило, спокойны и робки и пытаются исчезнуть, потому что они думают, что если они что-то скажут, другие скажут, что это неправильно. Они опасаются говорить о себе, чтобы не стать обьектом насмешек и унижений. Они беспокоятся, что будут краснеть или плакать, когда их критикуют.
Пациенты с тревожным расстройством личности неохотно идут на личные риски, и по тем же причинам не участвуют в новых видах деятельности. В таких случаях они часто преувеличивают опасность и используют минимальные симптомы или другие проблемы, чтобы объяснить свое избегание. Из-за своих потребностей в безопасности и стабильности, они предпочитают ограниченный образ жизни.
Диагностика избегающего расстройства личности
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
Для постановки диагноза тревожного расстройства личности (1) необходимо наличие у пациентов
Постоянная тенденция избегать социальных контактов, чувствовать себя неадекватным и быть гиперчувствительным к критике и отторжению
Эта закономерность проявляется в наличии ≥ 4 из следующих признаков:
Уклоняются от рабочих заданий, включающих межличностный контакт, так как боятся стать объектом критики или быть отвергнутыми
Не хотят связываться с людьми, пока не убедяться, что их действительно принимают
Находятся в тесных отношениях, так как опасаются насмешек или унижения
Чрезмерно озабочены вероятностью критики или отвержения в социальных ситуациях
Симптомы усиливаются в новой социальной обстановке из-за ощущения своей неадекватности
Оценивают себя социально некомпетентными, непривлекательными, или неполноценными по сравнению с другими людьми
Неохотно идут на личные риски или берут участие в новых видах деятельности из-за вероятности быть смущенными
Кроме того, необходимо, чтобы симптомы начали проявляться в раннем взрослом возрасте.
Дифференциальная диагностика
Тревожное расстройство личности следует дифференцировать от следующих 2-х нарушений:
Социофобия: Различия между социофобией и тревожном расстройством личности едва различимы. При тревожном расстройстве личности тревожность и избегание преобладают больше, чем при социофобии, зачастую характерной для ситуаций, в которых присутствует риск публичного унижения (например, публичная речь, выступление на сцене). Тем не менее, социофобия может включать в себя более широкую модель избегания и, таким образом, может быть трудно различима. Эти 2 вида нарушения часто встречаются вместе.
Шизоидное расстройство личности: Оба расстройства характеризуются социальной изоляцией. Однако пациенты с шизоидным расстройством личности замкнуты, так как не заинтересованны в других, в то время как пациенты с тревожным расстройством личности оказываются изолированными из-за гиперчувствительности к возможному отвержению или критике.
Другие расстройства личности могут быть неким образом похожи на тревожное, но могут различаться присущими характерными чертами (например, потребность в заботе при зависимом расстройстве личности против избегания ситуаций отвержения и критики при тревожном расстройстве).
Справочные материалы по диагностике
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 764-768.
Лечение избегающего расстройства личности
Когнитивно-поведенческая терапия сосредоточена на социальных навыках
Поддерживающая психотерапия
Психодинамическая психотерапия
Транквилизаторы и антидепрессанты
Общие принципы лечения тревожного расстройства личности аналогичны таковым для всех расстройств личности.
Пациенты с уклоняющимся расстройством личности часто избегают лечения.
Эффективная терапия пациентов с социофобией и тревожным расстройством личности включает следующее (1):
Когнитивно-поведенческую терапию, сфокусированную на овладении социальными навыками, которая проводится в группах
Другие виды групповой терапии, если группа состоит из пациентов с похожими проблемами
Пациенты с тревожным расстройством личности получают пользу от индивидуальной терапии, которая поддерживает и учитывает гиперчувствительность пациента по отношению к другим.
Может быть полезна психодинамическая терапия, сфокусированная на основных конфликтах.
Плацебо-контролируемые исследования лекарственных средств не проводились.
Справочные материалы по лечению
1. Weinbrecht A, Schulze L, Boettcher J, et al: Avoidant personality disorder: A current review. Curr Psychiatry Rep 18(3):29, 2016. doi: 10.1007/s11920-016-0665-6