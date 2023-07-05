Трансвестизм - повторяющееся, интенсивное сексуальное возбуждение от переодевания в одежду противоложного пола, которое может проявляться в виде фантазий, сильных желаний или определенного поведения. Трансвеститское расстройство является трансвестизмом, которое вызывает клинически значимый дискомфорт или создает проблемы в одной или нескольких важных сферах жизни.

(См. также Обзор парафилий и парафилических расстройств).

"Кроссдрессер" является более распространенным и приемлемым термином, чем "трансвестит". Кроссдрессинг сам по себе не считается психическим расстройством. Трансвестизм встречается как у гетеросексуальных, так и у гомосексуальных мужчин. У женщин он возникает реже, хотя они имеют более широкий спектр одежды, которая считается соответствующей полу. Небинарные лица, которые одеваются в одежду, обычно ассоциированную с другим полом при рождении, как правило, не участвуют в "переодевании". Некоторые люди, которые занимаются кроссдрессингом, делают это по целому ряду причин, которые ни сейчас ни когда-либо не были связаны с сексуальным возбуждением (например, костюмы). Однако для тех трансвеститов, которые испытывают клинически значимый дистресс или нарушения, связанные с их влечениями к переодеваниями или поведением, диагноз трансвестического расстройства может быть уместен.

Мужчины, которые одеваются в женскую одежду, обычно начинают проявлять такое поведение в позднем детстве. До 3% мужчин имеют женскую одежду и были сексуально возбуждены актом переодевания хотя бы единожды, но гораздо меньше мужчин сообщают о регулярном переодевании в женскую одежду (1) Трансвестизм ассоциируется, по крайней мере на начальном этапе, с сильным сексуальным возбуждением. Сексуальное возбуждение, вызываемое самой одеждой (не ее ношением), считается формой фетишизма и может возникать в сочетании с кроссдрессингом или независимо от него.

Личностные особенности мужчин трансвеститов, как правило, не выходят за возрастные или этнические нормы. Гендерная дисфория чаще встречается у лиц с определенным при рождении мужским полом, страдающих трансвестизмом. Такие лица могут сообщать о появлении возбуждения от ношения типично женской одежды в подростковом возрасте, которое уменьшается или исчезает в более позднем возрасте, сопровождаясь желанием жить в полной мере в образе женщины. Некоторые лица с трансвестическим расстройством могут также испытывать периодическую гендерную дисфорию, связанную с потерей, горем, употреблением психоактивных веществ или депрессией.

Когда их партнер сотрудничает или желает участвовать, мужчины-трансвеститы могут быть вовлечены в сексуальную активнсть, будучи частично или полностью переодетыми в женскую одежду. Если партнер не согласен на это, человек может чувствовать беспокойство, подавленность, чувство вины и стыда от своего желания переодеваться в женскую одежду и может испытывать сексуальную дисфункцию в своих отношениях. В связи с такими чувствами эти люди часто удаляют женскую одежду из своего гардероба. За такой чисткой могут следовать дополнительные циклы накапливания женской одежды, париков и декоративной косметики, вызывающие чувство стыда и вину, за которыми следуют повторные чистки.

Общие справочные материалы 1. Långström N, Zucker KZ: Transvestic fetishism in the general population: Prevalence and correlates. J Sex Marital Ther 31(2):87-95, 2005. doi: 10.1080/00926230590477934

Диагностика трансвестизма Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria Для постановки диагноза трансвестизма требуется соблюдение следующих критериев (1): Пациенты испытывают повторяющееся и интенсивное возбуждение от переодевания в одежду, проявляющееся фантазиями, интенсивными позывами или поведением.

Эти фантазии, интенсивные позывы или поведение вызывают клинически значимый дискомфорт или создают проблемы на работе, в социальной сфере или в других важных областях жизни.

Такое состояние наблюдается на протяжении ≥ 6 месяцев. Врач должен выяснить: Фетишизм (сексуальное возбуждение от тканей, материалов или предметов одежды) или аутогинефилия (возбуждение от мыслей или представлений о себе как о женщине).

Пациент живет в контролируемой среде (например, в учреждении) или в полной ремиссии (т.е., по крайней мере, 5 лет без стресса/нарушений в неконтролируемой среде) Справочные материалы по диагностике 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition,Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC.

Лечение трансвеститского расстройства Группы социальной адаптации и группы поддержки

Иногда психотерапия Большинство трансвеститов не обращаются за медицинской помощью, и у большинства людей, занимающихся переодеванием, нет психических расстройств, связанных с их участием в переодевании. Тех, кто является на обследование или лечение, как правило, приводят неудовлетворенные супруги, направляют судебные службы либо они сами обращаются из-за беспокойства по поводу негативных социальных последствий и последствий на работе. Некоторые трансвеститы нуждаются в лечении сопутствующих гендерной дисфории, расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ или депрессии. Несмотря на отсутствие контролируемых исследований, социальные группы и группы поддержки, как очные, так и в Интернете, для мужчин, переодевающихся в одежду другого пола, часто оказываются очень полезными (1, 2). Ни один из препаратов не является гарантированно эффективным, однако селективные ингибиторы обратного захвата серотонина проходили испытания и в некоторых случаях оказывали благоприятный эффект при наличии у пациента существенного и клинически выраженного обсессивно-компульсивного компонента (3). Психотерапия, когда она показана, направлена на самопринятие, семейную терапию и коррекция рискованного поведения. Позже, иногда в возрасте 50-60-ти лет, мужчины, занимающиеся трансвестизмом, могут обратиться за медицинской помощью из-за симптомов гендерной дисфории, и тогда их расстройство, возможно, будет соответствовать критериям для диагностики гендерной дисфории. Справочные материалы по лечению 1. Newring K, Wheeler J, Draper C: Transvestic fetishism: Assessment and Treatment. In Sexual Deviance: Theory, Assessment, and Treatment, Edited by Laws DR and O'Donohue WT. Guilford Press. p. 285. 2. Moser C, Kleinplatz PJ: Transvestic fetishism: Psychopathology or iatrogenic artifact? NJ Psychologist, 52(2):16-17, 2002. 3. Balon Rez-Sierra D, Balgobin C, Wise TN: Treatment of paraphilic disorders. In Practical Guide to Paraphilia and Paraphilic Disorders. Edited by Balon R. Springer/Springer International Publishing AG. 2016. p. 43-62.