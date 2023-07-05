Вуайеризм – это достижение полового возбуждения у взрослого при наблюдении за обнаженными и раздевающимися людьми или людьми, которые занимаются сексом. При скрытом наблюдении за посторонними такое сексуальное поведение часто приводит к проблемам с законом и проблемам в отношениях. Вуайеристское расстройство предполагает взаимодействие из вуайеристских побуждений или фантазий с человеком против его воли, либо наличие существенного дискомфорта или затруднений в деятельности, связанных с такими позывами и импульсами, у лица, достигшего по крайней мере 18-летнего возраста.

Вуайеризм является одной из форм парафилии, но у большинства людей, занимающихся вуайеризмом, клинические критерии не позволяют диагностировать парафилическое расстройство; согласно существующим критериям предполагается, что поведение, фантазии или интенсивные позывы человека должны приводить к клинически значимому дискомфорту или затруднениям в деятельности либо причинять вред другим (что в случае вуайеризма предполагает взаимодействие с человеком против его воли). Такое состояние также должно присутствовать на протяжении ≥ 6 месяцев.

Желание наблюдать за сексуальным поведением других людей является распространенным и не расценивается как болезненное отклонение. Вуайеризм, как правило, начинается в подростковом или юношеском возрасте. Подростковый вуайеризм, как правило, рассматривается более снисходительно; арестованы лишь несколько подростков. Когда вуайеризм является паталогическим, вуайеристы тратят довольно много времени в поиске возможностей для подглядывания, часто в ущерб выполнению важных обязанностей в своей жизни. Как правило, оргазм достигается мастурбацией во время или после подглядывания. Вуайеристы не стремятся к сексуальным контактам с людьми, за которыми они подглядывают.

Во многих культурах вуайеристам предоставлены широкие законные возможности для наблюдения за сексуальными действиями посторонних людей (например, цифровые или печатные порнографические материалы). Тем не менее, вуайеристское поведение - наиболее распространенное из тех типов сексуального поведения, которые могут привести к столкновению с правосудием.

Просмотр в частном порядке изображений и видео порнографического содержания, широко доступных в настоящее время в интернете, не считается вуайеризмом, поскольку в нем отсутствует элемент скрытого наблюдения, что является отличительной чертой вуайеризма. Однако с миниатюризацией камер видеонаблюдения и повсеместным распространением камер в мобильных телефонах вуайеризм с помощью видео с участием ничего не подозревающих людей, которые раздеваются или занимаются сексом, становится все более распространенным явлением и в целом считается преступлением в большинстве стран.

Большинство людей с вуайеристским поведением не обращаются за медицинской помощью; таким образом, распространенность вуайеристского расстройства среди населения в целом остается неизвестной. В популяционном исследовании примерно 12% мужчин и 4% женщин отметили хотя бы один эпизод вуайеристского поведения (1). Различные исследования показывают соотношение мужчин и женщин-вуайеристов от 2:1 до 3:1 (1, 2). Большинство данных получены из исследований помещённых в тюрьму лиц, совершивших сексуальные преступления, а не из выборки по месту жительства. У людей с вуайеристским расстройством, изученных в тюремных условиях, может наблюдаться сопутствующая гиперсексуальность, эксгибиционизм, депрессия, расстройство поведения, или антисоциальное расстройство личности.

Общие справочные материалы 1. Långström N, Seto MC: Exhibitionistic and voyeuristic behavior in a Swedish national population survey. Arch Sex Behav 35(4):427-435, 2006. doi: 10.1007/s10508-006-9042-6 2. Thomas A G, Stone B, Bennett P, et al: Sex differences in voyeuristic and exhibitionistic interests: Exploring the mediating roles of sociosexuality and sexual compulsivity from an evolutionary perspective. Arch Sex Behav 50(5): –2162, 2021. doi:10.1007/s10508-021-01991-0

Диагностика вуайеризма Критерии пятого издания Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM 5-TR) Для постановки диагноза вуайеризма требуется соблюдение следующих критериев (1): Пациенты испытывают неоднократное и интенсивное сексуальное возбуждение, наблюдая за ничего не подозревающим человеком, который обнажен, раздевается или занимается сексом; сексуальное возбуждение выражается в фантазиях, сильных позывах или поведении.

Пациенты реализуют свои сексуальные позывы с человеком против его воли, либо же эти фантазии, интенсивные сексуальные позывы или поведение вызывают серьезное расстройство или создают проблемы на работе, в социальной сфере или в других важных областях жизни.

Такое состояние наблюдается на протяжении ≥ 6 месяцев. Вуайристическое расстройство не диагностируется у пациентов моложе 18 лет. Справочные материалы по диагностике 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition,Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC.

Лечение вуайеристского расстройства Психотерапия и группы поддержки

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) — применение с ограниченным успехом у тех, кто добровольно поступил на лечение

Иногда антиандрогенные препараты Если закон нарушен и человек приобретает статус и предоставлении статуса сексуального преступника лечение обычно начинают с терапии, группы поддержки и СИОЗС. При неэффективности этих препаратов (что происходит довольно часто) и серьезности расстройства, следует рассмотреть возможность использования препаратов, снижающих уровень тестостерона и, таким образом, уменьшающих либидо. Эти препараты называются антиандрогенами; хотя наиболее часто используемые препараты подавляют высвобождение тестостерона, они не блокируют его эффекты. Ограниченные данные свидетельствуют о том, что они уменьшают клинически значимое сексуальное поведение, что, вероятно, приводит к его остановке (1). Лекарственные препараты включают: Агонисты гонадотропин-высвобождающего гормона (ГнВГ) (например, лейпролид, гозерелин)

Депо-медроксипрогестерона ацетат Оба класса препаратов уменьшают выработку гипофизом лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и таким образом сокращают выработку тестостерона. Требуются полное информированное согласие и соответствующий мониторинг уровня печеночных ферментов и сывороточного тестостерона. Справочные материалы по лечению 1. Turner D, Briken P: Treatment of paraphilic disorders in sexual offenders or men with a risk of sexual offending with luteinizing hormone-releasing hormone agonists: An updated systematic review. J Sex Med 5(1):77-93, 2018. doi: 10.1016/j.jsxm.2017.11.013