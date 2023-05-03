Обзор диссоциативных расстройств (Overview of Dissociative Disorders)

Многие люди иногда переживают чувство сбоя при попытке вызывать отдельные воспоминания, затруднения в восприятии, идентификации и осознании окружающей действительности. К примеру, вы едете по своим делам на машине, и вдруг вы осознаете, что не можете вспомнить некоторые моменты своего пути, потому что в эти моменты вы думали о личных проблемах, слушали радио или разговаривали с пассажиром. Как правило, такие состояния называются непатологической диссоциацией, которые не нарушают вашу повседневную активность.

Люди с диссоциативными расстройствами, напротив, могут полностью забыть некоторые свои действия, продолжавшиеся несколько минут, часов, дней или недель, при этом у них может возникать ощущение «провала во времени». При диссоциативном расстройстве нарушается нормальная согласованная работа сознания, памяти, восприятия, идентичности, эмоций, представлений о своем теле, контроля моторных функций и поведения; таким образом, собственная целостность теряется.

Люди с диссоциативными расстройствами могут испытывать следующие ощущения:

Неконтролируемые вторжения в сознание, сопровождающиеся потерей непрерывности восприятия действительности, в том числе чувства оторванности от самого себя (деперсонализация) и/или окружающей действительности (дереализация) и фрагментации идентичности

Потерю памяти относительно важной личной информации (диссоциативная амнезия)

Диссоциативные расстройства часто развиваются вследствие чрезмерного стресса (1). Стресс может быть вызван либо внешним травмирующим фактором, либо внутренними психологическими конфликтами. Диссоциативные расстройства родственны расстройствам, связанным с травмой и стрессорами (острое стрессовое расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство), которые могут включать диссоциативные симптомы (например, амнезию, флешбеки, эмоциональное онемение, деперсонализацию/дереализацию). Для классификации пациентов, которые отвечают всем диагностическим критериям ПТСР, но также испытывают деперсонализацию, дереализацию, или и то и другое, был установлен диссоциативный подтип ПТСР.

Для определения конкретных структур и функций мозга, лежащих в основе диссоциации, были начаты исследования головного мозга у животных и человека. В частности, во время диссоциации ритмическая активность возникает в глубокой заднемедиальной области, включая заднюю поясную извилину, которая отделена от высших корковых областей, отвечающих за мышление и планирование (2). Аналогичным образом, во время гипноза существует относительное разъединение этих высших контрольных областей от участка задней части мозга (задняя поясная извилина), которая участвует в саморефлексии (3). Кроме того, диссоциация, связанная с травмой, по-видимому, включает в себя повышенную активацию вентромедиальной префронтальной коры и снижение связи с мозжечком и орбитофронтальной корой (4).