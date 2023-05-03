Диссоциативный подтип посттравматического стрессового расстройства

Диагноз диссоциативного подтипа посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) ставят пациентам, которые отвечают всем диагностическим критериям ПТСР, а также испытывают постоянные или рецидивирующие диссоциативные симптомы (в частности, деперсонализацию и дереализацию) в ответ на стрессор. Диагноз ставится на основании анамнеза. Лечение состоит из психотерапии и медикаментозного лечения.

(См. также Обзор диссоциативных расстройств и Посттравматическое стрессовое расстройство [ПТСР]).

Некоторые пациенты с ПТСР имеют выраженные диссоциативные симптомы. Диссоциация относится к неполной интеграции аспектов личности, памяти и сознания и ассоциируется с пренебрежением к родительским обязанностям и психологической травмой, а также с ПТСР (1).

Как и при ПТСР, диссоциация обычно возникает после воздействия травмы, которая может включать непосредственное переживание травмы, наблюдение физической травмы, пережитой кем-то другим, изучение травмы, причиненной близким, или участие в последствиях травмы, нанесенной другим (например, как это требуется от спасателей). Комплексная травма, особенно та, которая возникает в раннем возрасте и включает в себя интимные отношения (например, с опекуном), увеличивает вероятность развития у пациента ПТСР с диссоциативными симптомами (2, 3).

В дополнение к истории сексуального и физического насилия в детстве, другие факторы, связанные с диссоциативными симптомами в более позднем возрасте, включают физическое насилие, стыд и чувство вины (3).

Опрос населения, проведенный в 16 странах, показал, что почти 15% пациентов с ПТСР также имели диссоциативные симптомы деперсонализации и дереализации (4). Пациенты с диссоциативными симптомами и ПТСР характеризовались более высокими уровнями повторного переживания симптомов, началом ПТСР в детстве, высокой подверженностью травме и неблагоприятными обстоятельствами в детстве (до начала ПТСР), тяжелым нарушением поведенческих паттернов (например, трудности в выполнении рабочих обязанностей и работы по дому) и суицидальностью.

Неврологические механизмы различных реакций на травму находятся в стадии изучения. Переживание внезапной физической травмы или ее угрозы нарушает регуляцию эмоций, вызывает чрезмерное возбуждение вегетативных реакций и нарушает преемственность переживаний и ожиданий человека в будущем. Анализ функциональной МРТ (ФМРТ) и результатов ПЭТ среди пациентов показывает, что более распространенный тревожный подтип ПТСР включает в себя увеличение активности миндалины и передней части островка и снижение активности медиальной префронтальной и ростральной передней поясной коры (5). В результате действия аффекта когнитивные функции подавляются. При диссоциативном подтипе ПТСР процессы активации обращены вспять, что приводит к избыточному подавлению эмоций, что соответствует деперсонализации и дереализации.

Хотя не все люди, которые соответствуют критериям ПТСР, имеют высокие уровни диссоциации, большинство пациентов с высоким уровнем диссоциативной симптоматики соответствуют критериям ПТСР (6).

Признаки и симптомы диссоциативного подтипа ПТСР Диссоциативный подтип посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) включает в себя все симптомы ПТСР, а также симптомы деперсонализации и/или дереализации. Симптомы ПТСР включают симптомы навязчивого воспроизведения травматического события, такие как непроизвольные воспоминания, сновидения или диссоциативные флешбеки. Многие люди стараются избегать запоминания событий или физического напоминания о них. У них могут развиваться негативные изменения в когнитивной сфере, в том числе диссоциативная амнезия, чувство отстраненности или отчужденности от других, неуместное чувство вины и неспособность испытывать положительные эмоции. Также наблюдаются повышенная бдительность, раздражительность, трудности с концентрацией внимания и нарушение сна. Диссоциативные симптомы включают нарушения личности, памяти и сознания (в частности, деперсонализация и дереализация): Деперсонализация : постоянное или повторяющееся чувство отрешенности от своих психических процессов или тела (например, как если бы вы были сторонним наблюдателем событий, происходящих с вами; чувство, как будто вы были во сне; чувство нереальности себя или тела или ощущения медленного движения времени).

Дереализация: постоянные или повторяющиеся переживания нереальности своего окружения (например, мир вокруг человека воспринимается как нереальный, сказочный, отдаленный или искаженный).

Диагностика диссоциативного подтипа ПТСР Критерии ПТСР, изложенные в пересмотренном варианте руководства Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders пятого издания (DSM-5-TR) плюс наличие диссоциативных симптомов (в частности, деперсонализация и дереализация)

Медицинское и психиатрическое обследование для исключения других причин Чтобы соответствовать диагностическим критериям ПТСР "с диссоциативными симптомами", пациент должен соответствовать диагностическим критериям ПТСР, а также должен испытывать постоянные или повторяющиеся симптомы деперсонализации или дереализации в ответ на стрессор.