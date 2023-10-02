Циклотимическое расстройство характеризуется гипоманиакальными и мини-депрессивными периодами продолжительностью несколько дней с нерегулярным, но более мягким течением по сравнению с биполярным расстройством; эти периоды должны иметь место на протяжении более половины дней за период времени ≥ 2 лет. Диагностика основывается на данных анамнеза и результатах клинического обследования. Ведение таких больных подразумевает, в основном, обучение, хотя некоторым пациентам может потребоваться медикаментозная терапия.

Циклотимическое расстройство рассматривают в качестве предшественника биполярного нарушения II типа. Тем не менее, оно может протекать и без перехода в большое аффективное расстройство.

При хронической гипомании (что редко встречается в клинических условиях) преобладают периоды приподнятого настроения со снижением продолжительности сна до < 6 часов. Люди с этой формой заболевания проявляют постоянную чрезмерную бодрость, уверенность в себе, они полны сил, планов, непредусмотрительны, принимают слишком активное участие во всем, надоедливы; они излишне суетятся и могут вести себя с людьми в чересчур фамильярной манере.

Для некоторых людей циклотимическая и хроническая гипоманиакальная предрасположенность способствуют успеху в делах, лидерстве, достижениях и художественном творчестве. Однако, они чаще сталкиваются с серьезными пагубными межличностными и социальными последствиями. Последствия этого часто включают нестабильную жизненную ситуацию с неравномерными результатами в учебе и трудовой деятельности в анамнезе, импульсивные и частые смены места жительства, повторяющиеся романтические или семейные расставания, а также эпизодическое злоупотребление алкоголем и наркотиками.

(См. также Обзор аффективных расстройств).

Диагностика циклотимического расстройства Постановка диагноза циклотимического расстройства основывается на критериях из Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, 5-е издание, переработанное, которые должны присутствовать по меньшей мере в течение 2 лет (1): Многочисленные периоды с гипоманическими симптомами, которые не соответствуют критериям гипоманического эпизода, и многочисленные периоды с депрессивными симптомами, которые не соответствуют критериям большого депрессивного эпизода.

Симптомы присутствовали в течение как минимум половины 2-летнего периода, и человек не испытывал симптомов более 2 месяцев подряд Кроме того, симптомы не связаны с другим психическим расстройством (например, шизоаффективным расстройством, бредовым расстройством) или психологическим воздействием вещества (например, шизоаффективным расстройством) или другим патологическим состоянием (например, гипертиреозом)

Справочные материалы по диагностике 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 160-163.