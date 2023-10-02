Медикаментозное лечение депрессии

Эти препараты предотвращают обратный захват серотонина (5-гидрокситриптамина [5-HT]). В группу СИОЗС входят следующие препараты: циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, флувоксамин, пароксетин, сертралин и вилазодон (в РФ не зарегистрирован). Хотя эти препараты обладают одинаковым механизмом действия, различия в их клинических свойствах делают важным процесс выбора. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) имеют широкий терапевтический диапазон; их относительно легко назначать, с минимальной потребностью в коррекции дозы (за исключением флувоксамина).

За счет предотвращения обратного захвата 5-HT в пресинаптической мембраной, СИОЗС повышают уровень 5-HT для стимулирования постсинаптических 5-HT рецепторов. СИОЗС проявляют селективность только в отношении 5-HT-системы, но не являются специфичными к различным типам 5-HT рецепторов. Препараты этой группы стимулируют 5-HT 1 рецепторы, проявляя антидепрессивный и анксиолитический эффект, но они также стимулируют 5-HT 2 рецепторы, которые зачастую вызывают тревожность, бессонницу и сексуальную дисфункцию, а также 5-HT 3 рецепторы, которые обычно вызывают тошноту и головную боль. Таким образом, препараты группы СИОЗС парадоксально купируют и вызывают тревожность.

В течение недели после начала приема СИОЗС или увеличения дозы некоторые пациенты могут стать более возбудимыми, у них может наблюдаться депрессия и тревожность, поэтому по вопросу приема СИОЗС и потенциальной суицидальности выражается озабоченность.

Сексуальная дисфункция (особенно трудности при достижении оргазма, снижение либидо и эректильная дисфункция) встречается более, чем у трети пациентов. Некоторые СИОЗС способствуют увеличению веса тела. Другие, особенно флуоксетин, могут вызывать анорексию в течение первых месяцев. СИОЗС обладают некоторым антихолинергическим, адренолитическим и кардиотропным действием. Седативный эффект минимален или вообще отсутствует, но в первые недели лечения некоторые пациенты, как правило, чувствуют сонливость в течение дня. У некоторых пациентов возникает жидкий стул или диарея.

Лекарственное взаимодействие встречается относительно нечасто; тем не менее, флуоксетин, пароксетин и флувоксамин способны ингибировать изоферменты цитохрома P-450 (CYP450), что может приводить к серьезным лекарственным взаимодействиям. Например, эти препараты способны ингибировать метаболизм некоторых бета-блокаторов, включая пропранолон и метопролол, что может привести к гипотензии и брадикардии.

При резком прекращении приема препарата возможно развитие симптомов отмены (например, раздражительности, тревожности, тошноты). Такие последствия менее вероятны при приеме флуоксетина.