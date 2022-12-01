skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Подходы к лечению тяжелобольных пациентов: Введение

Авторы:Cherisse Berry, MD, Rutgers Health, New Jersey Medical School
Проверено/пересмотрено дек. 2022

Реаниматология специализируется на лечении наиболее тяжелых больных. Этих пациентов целесообразно лечить в блоках интенсивной терапии (БИТ) с опытным персоналом. Некоторые больницы имеют специализированные отделения (например, кардиологическое, трансплантационное, травматологическое, хирургическое, неврологическое, педиатрическое или отделение для новорожденных пациентов). В отделениях интенсивной терапии (ОИТ) работают медсестры высокого уровня, которые своим отношением к пациенту обеспечивают необходимый уход, включая лечение и наблюдение за физиологическими параметрами.

Поддерживающая терапия для пациентов в отделении интенсивной терапии включает в себя обеспечение адекватного питания и лечение и профилактику инфекций, стрессовых язв и гастрита, а также легочной эмболии. Так как от 15% до 25% пациентов, госпитализированных в БИТ, умирают там, врачи должны понимать, как минимизировать их страдания и помочь умирающим пациентам сохранить достоинство.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.