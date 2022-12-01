Подходы к лечению тяжелобольных пациентов: Введение

Реаниматология специализируется на лечении наиболее тяжелых больных. Этих пациентов целесообразно лечить в блоках интенсивной терапии (БИТ) с опытным персоналом. Некоторые больницы имеют специализированные отделения (например, кардиологическое, трансплантационное, травматологическое, хирургическое, неврологическое, педиатрическое или отделение для новорожденных пациентов). В отделениях интенсивной терапии (ОИТ) работают медсестры высокого уровня, которые своим отношением к пациенту обеспечивают необходимый уход, включая лечение и наблюдение за физиологическими параметрами.

Поддерживающая терапия для пациентов в отделении интенсивной терапии включает в себя обеспечение адекватного питания и лечение и профилактику инфекций, стрессовых язв и гастрита, а также легочной эмболии. Так как от 15% до 25% пациентов, госпитализированных в БИТ, умирают там, врачи должны понимать, как минимизировать их страдания и помочь умирающим пациентам сохранить достоинство.