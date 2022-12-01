У всех катетеризированных пациентов следует установить проходимость путем опорожнения; этот подход может решить проблему. У многих других пациентов этиология (например, шок, сепсис) будет клинически очевидной. У других больных, в частности, с множественными нарушениями, исследования необходимы для дифференцировки преренальных и ренальных (острый тубулярный некроз) причин. У пациентов без мочевого катетера следует рассматривать установку катетера, это поможет в диагностике и лечении непроходимости и обеспечит непрерывный мониторинг.

Если центральный венозный катетер или катетер легечной артерии находится на месте, степень дегидратации (а при установке катетера легочной артерии – объёмная скорость кровотока сердца) может быть определена путем измерения центрального венозного давления (см. Конечная точка и мониторинг) или давления в легочной артерии. Тем не менее, многие клиницисты не прибегают к этому при острой олигурии, если нет других показаний. Альтернативой у пациента без признаков перегрузки объемом является быстрая дача тестового болюса жидкости, 500 мл 0,9% физиологического раствора (20 мл/кг у детей); увеличение объемов экскреции мочи предполагает преренальную причину. Сывороточные электролиты, такие как натрий, азот мочевины крови и креатинин должны быть измерены, чтобы помочь определить причину олигурии. Высокое отношение уровня азота мочевины в крови (АМК) к креатинину (например, > 20:1) указывает на преренальную причину.

Расчет фракционной экскреции натрия (FENa) из плазмы и концентрации натрия в моче может помочь дифференцировать преренальные причины состояния и острый тубулярный некроз. Для расчета используется следующее уравнение:

Уровень индекс экскреции натрия (FENa) > 2% обычно указывает на острый канальцевый некроз

Показатель FENa < 1% обычно указывает на преренальные причины, такие, например, как обезвоживание или другие формы преренальной азотемии.

Показатели индекса экскреции натрия (FENa) между 1% и 2% соответствуют острому тубулярному некрозу или преренальным причинам состояния.

Если пациенты принимают диуретики, расчет фракционной экскреции мочевины (ФЭМочевины) может помочь отличить преренальные причины данного состояния от острого тубулярного некроза и рассчитывается по следующему уравнению:

Коэффициент ФЭМочевины > 50% обычно указывает на острый тубулярный некроз.

Коэффициент ФЭМочевины < 35% обычно указывает на преренальные причины состояния пациента.

Показатель фракционного выделения мочевины (FEUrea) от 35% до 50% соответствует острому тубулярному некрозу или преренальному состоянию.