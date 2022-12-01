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Олигурия

Авторы:Cherisse Berry, MD, Rutgers Health, New Jersey Medical School
Проверено/пересмотрено дек. 2022

Олигурия – это суточный диурез < 500 мл в течение 24 часов или < 0,5 мл/кг/час у взрослого или ребенка (< 1 мл/кг/час у новорожденных).

Этиология олигурии

Причины олигурии обычно делятся на 3 категории:

  • Преренальные (связанные с кровотоком)

  • Ренальные (нарушения в паренхиме почки)

  • Постренальные (обструкции мочевыделительной системы)

Существует множество таких образований (см. Острое повреждение почек), но ограниченное число вызывает большинство случаев острой олигурии у госпитализированных пациентов (см. таблицу Некоторые причины олигурии).

Таблица
Таблица

Некоторые причины олигурии

Механизм

Примеры

Преренальные*

Гиповолемия

Кровотечение

Потеря жидкости

Неадекватная инфузионная терапия

Низкий сердечный выброс

Инфаркт миокарда

Сердечная недостаточность

Тромбоэмболия легочной артерии

Снижение системного сосудистого сопротивления

Сепсис

Почечные нарушения

Острый канальцевый некроз

Гипоперфузия (продолжительная, к примеру, > 4 часов)

Рентгеноконтрастное вещество

Рабдомиолиз

Нефротоксичное препараты (например, аминогликозиды и другие антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты)

Постренальные

Механическая обструкциимочевыводящих путей

Заблокированный мочевой катетер

Гипертрофия предстательной железы

Мочеповые камни

Дисфункция мочевого пузыря или сфинктера

Прием антихолинолитических препаратов

Послеоперационная задержка мочи

Сильное фекальные сдавление

* Преренальные причины часто сосуществуют и быстро (то есть < за 1 час) снижают диурез.

Обследование при олигурии

Анамнез

У контактных пациентов можно выяснить, что присутствует невозможность опорожнить мочевой пузырь, тогда как отмечается жажда. У пациентов без сознания (и, предположительно, катетеризированных), резкая задержка мочи может быть вызвана окклюзией катетера (например, сгустком или перегибом) или смещением, в то время как постепенное уменьшение диуреза, скорее всего, связано с острым тубулярным некрозом или преренальной причиной.

Сведения о недавних медицинских событиях полезны; они включают в себя обзор последних данных артериального давления, хирургических процедур, а также применение лекарств и рентгенконтрастного препарата. Предыдущие операции или травмы могут быть связаны с гиповолемией. Тяжелая травма, глубокий электрический ожог или тепловой удар предполагают рабдомиолиз.

Объективное обследование

Жизненно важным являются, в частности, выявление гипотонии, тахикардия или и то и другое (предполагается гиповолемия или сепсис), лихорадка (предполагается сепсис). Следует искать признаки очаговой инфекции и сердечной недостаточности. Ощутимое вздутие живота указывает на непроходимость. Темно-коричневый цвет мочи предполагает миоглобинурию.

Обследование

У всех катетеризированных пациентов следует установить проходимость путем опорожнения; этот подход может решить проблему. У многих других пациентов этиология (например, шок, сепсис) будет клинически очевидной. У других больных, в частности, с множественными нарушениями, исследования необходимы для дифференцировки преренальных и ренальных (острый тубулярный некроз) причин. У пациентов без мочевого катетера следует рассматривать установку катетера, это поможет в диагностике и лечении непроходимости и обеспечит непрерывный мониторинг.

Если центральный венозный катетер или катетер легечной артерии находится на месте, степень дегидратации (а при установке катетера легочной артерии – объёмная скорость кровотока сердца) может быть определена путем измерения центрального венозного давления (см. Конечная точка и мониторинг) или давления в легочной артерии. Тем не менее, многие клиницисты не прибегают к этому при острой олигурии, если нет других показаний. Альтернативой у пациента без признаков перегрузки объемом является быстрая дача тестового болюса жидкости, 500 мл 0,9% физиологического раствора (20 мл/кг у детей); увеличение объемов экскреции мочи предполагает преренальную причину. Сывороточные электролиты, такие как натрий, азот мочевины крови и креатинин должны быть измерены, чтобы помочь определить причину олигурии. Высокое отношение уровня азота мочевины в крови (АМК) к креатинину (например, > 20:1) указывает на преренальную причину.

Расчет фракционной экскреции натрия (FENa) из плазмы и концентрации натрия в моче может помочь дифференцировать преренальные причины состояния и острый тубулярный некроз. Для расчета используется следующее уравнение:

equation

  • Уровень индекс экскреции натрия (FENa) > 2% обычно указывает на острый канальцевый некроз

  • Показатель FENa < 1% обычно указывает на преренальные причины, такие, например, как обезвоживание или другие формы преренальной азотемии.

  • Показатели индекса экскреции натрия (FENa) между 1% и 2% соответствуют острому тубулярному некрозу или преренальным причинам состояния.

Если пациенты принимают диуретики, расчет фракционной экскреции мочевины (ФЭМочевины) может помочь отличить преренальные причины данного состояния от острого тубулярного некроза и рассчитывается по следующему уравнению:

equation

  • Коэффициент ФЭМочевины > 50% обычно указывает на острый тубулярный некроз.

  • Коэффициент ФЭМочевины < 35% обычно указывает на преренальные причины состояния пациента.

  • Показатель фракционного выделения мочевины (FEUrea) от 35% до 50% соответствует острому тубулярному некрозу или преренальному состоянию.

Клинический калькулятор
Клинический калькулятор

Лечение олигурии

Выявленные причины подлежат лечению; обструкцию корректируют, объем возмещают и сердечный выброс нормализуют. Дозы нефротоксичных медикаментов подбирают в соответствии с состоянием почек или вовсе отменяют, заменяя их на другие препараты. Следует избегать гипотонии, чтобы предотвратить дальнейшую ишемию почек. Пациентам с почечной недостаточностью может потребоваться заместительная почечная терапия (например, непрерывную вено-венозную гемофильтрацию или гемодиализ).

Основные положения

  • Ряд причин олигурии приводит к снижению почечного кровотока, почечной недостаточности и мочевой обструкции.

  • Анамнез и физикальное обследование часто раскрывают механизм процесса (например, недавняя гипотензия, нефротоксические препараты).

  • Уровень электролитов сыворотки, мочевина и креатинин контролируются.

  • Если неясно, какова причина – внепочечная или почечная, необходимо измерить уровень натрия в моче и концентрацию креатинина и вычислить выведение натрия; коэффициент < 1 показывает, что проблема внепочечная, тогда как показатель > 2 указывает на острый тубулярный некроз, а соотношение между 1% и 2% является неопределенным.

  • Для пациентов, принимающих диуретики, необходимо измерить уровень мочевины и креатинина в моче и плазме и рассчитать фракционную экскрецию мочевины, чтобы определить, является ли причина внепочечной или почечной; < 35% указывают на внепочечную проблему; > 50% указывают на острый тубулярный некроз; и от 35% до 50% указывают на неясную этиологию.

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