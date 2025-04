Мониторинг и обследование тяжелобольных пациентов

Канюляция легочной артерии (ЛА-катетером, или катетером Свана-Ганца) проводится малому числу пациентов в отделении интенсивной терапии. Катетер вводят в центральную вену через правые отделы сердца, попадая в легочную артерию. Он состоит из нескольких проводников, через которые измеряют давление и вводят жидкости. Некоторые катетеры включают в себя датчик для измерения насыщения кислородом венозной крови. Данные из PACs are used mainly to determine cardiac output and preload. Конечно-диастолическое давление в большенстве оценивается по давлению окклюзии легочной артерии. При этом предварительную нагрузку можно более точно определить по конечно-диастолическому объему правого желудочка, который измеряют с помощью быстродействующего терморезистора, управляемого сердечным ритмом.

Несмотря на давнее применение, канюляция легочной артерии применяется редко. Более того, ее применение связывают с повышенной смертностью среди пациентов. Это можно объяснить наличием осложнений после канюляции и ошибочной интерпретацией полученных данных. Тем не менее, некоторые врачи считают, что КЛА необходима для наблюдения за больными в критическом состоянии при объективных и клинических показаниях к этому. Как и при многих физиологических измерениях, изменяющаяся тенденция более информативна, чем единичное аномальное значение. Возможные показания для канюляции ЛА приведены в таблице Потенциальные показания к канюляции легочной артерии [Potential Indications for Pulmonary Artery Catheterization].

Таблица

Рентгеновский снимок, показывающий правильное размещение катетера Св... Изображение © 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Методика Катетер легочной артерии через проводник устанавливают в подключичную (обычно левую), в яремную (обычно правую) или, менее часто, в бедренную вену вместе с баллоном (на наконечнике катетера) с выпущенным воздухом. Как только кончик катетера достигнет верхней полой вены, наполнение баллона позволит кровотоку направлять катетер. Положение кончика катетера обычно определяют с помощью мониторинга давления (см. Таблицу Нормальное давление в сердце и магистральных сосудах в камерах сердца и периферических сосудах) или иногда с помощью флюороскопии, если это возможно. Вход в правый желудочек обозначается внезапным увеличением систолического давления примерно до 30 мм рт. ст.; диастолическое давление остается неизменным из правого предсердия или полой вены. Когда катетер входит в легочную артерию, систолическое давление не изменяется, но диастолическое давление поднимается выше конечного правожелудочкового диастолического давления или центрального венозного давления (ЦВД); т.е. пульсовое давление (разница между систолическим и диастолическим давления) снижается. Далее движение клиньев катетера баллона в дистальном отделе легочной артерии. При попадании в легочную артерию, баллон следует спустить. Рентген грудной клетки подтверждает правильное положение катетера. Установка катетера легочной ар... Видео Таблица Сердце и крупные сосуды Таблица Систолическое давление (нормальное, от 15 до 30 мм рт. ст.) и диастолическое давление (нормальное, от 5 до 13 мм рт. ст.) фиксируются, пока катетер-баллон Фогарти сдувается. Диастолическое давление соответствует окклюзионному, хотя и может превышать его, когда сопротивление легочных сосудов повышается вторично по отношению к первичной легочной болезни (например, фиброзу легких, легочной гипертензии).

Давление окклюзии легочной артерии (давления заклинивания легочной артерии) Баллон надувают, давление на кончике катетера отражает статическое противодавление легочных вен. Баллон не должен оставаться раздутым > 30 секунд, чтобы пред-отвратить инфаркт легкого. Как правило, давление заклинивания легочной артерии (ДЗЛА) приближается к среднему давлению в левом предсердии, которое в свою очередь приближается к конечному диастолическому давлению левого желудочка (КДДЛЖ). КДДЛЖ отражает конечный диастолический объем левого желудочка (КДОЛЖ). КДОЛЖ представляет из себя предварительную нагрузку, которая является важным диагностическим критерием. Многие факторы влияют на ДЗЛА, которое отражается на КДОЛЖ. Эти факторы включают в себя митральный стеноз, митральную регургитацию, высокий уровень положительного давления в конце выдоха (> 10 см вод.ст.) и изменения эластичности левого желудочка (например, в связи с инфарктом миокарда, наличием экссудата в полости перикарда или повышением постнагрузки). Технические трудности возникают из-за чрезмерного наполнения воздушного баллона, неправильного положения катетера, альвеолярного давления, превышающего легочное венозное давление или тяжелой легочной гипертензии (которые могут сделать баллон труднопроходимым). Повышенное ДЗЛА происходит из-за левосторонней сердечной недостаточности. Снижение ДЗЛА происходит из-за гиповолемии или снижения преднагрузки.

Смешанная венозная оксигенация Смешанная венозная кровь содержит кровь из верхней и нижней полых вен, которая прошла через правые отделы сердца в легочную артерию. Кровь можно брать из дистального порта ЛАК (легочно-артериальный катетер), но в некоторые катетеры встроены волоконно-оптические датчики, которые напрямую измеряют насыщение кислородом. Причины низкой смешанной венозной оксигенации (SmvO2) включают в себя анемию, болезни легких, карбоксигемоглобин, низкий сердечный выброс, увеличенные метаболические потребности тканей. Отношение насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) к (SaO2−SmvO2) определяет адекватность доставки кислорода. Идеальное соотношение 4:1, в то время как 2:1 является минимально допустимым соотношением для поддержания аэробных потребностей организма.