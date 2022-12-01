Мониторинг и обследование тяжелобольных пациентов

Ультрасонография у постели больного стала незаменимой в интенсивной терапии для быстрой диагностики как функциональных, так и анатомических нарушений. Ручные ультразвуковые устройства являются портативными и, таким образом, экономят время и устраняют необходимость в перемещении пациента. Качество информации, получаемой с помощью УЗИ у постели больного, иногда соответствует качеству, предоставляемому более дорогими и трудоемкими методами визуализации, или даже превышает его. Разумное использование УЗИ уменьшает воздействие ионизирующего излучения. В неотложной помощи УЗИ у постели больного особенно полезно при обследовании брюшной полости, грудной клетки и сердца. Иногда его можно использовать для диагностики тромбоза глубоких вен.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости может быть использовано для идентификации свободной (эксстраваскулярной) жидкости, обычно в рамках фокусированной сонографии при травмах (FAST – ФСГТ - обычно проводится во время обследований при травме и проведении реанимационных мероприятий). У пациента с травмой, находящегося на гипотензивной терапии (ограниченная по объёму внутривенно вводимой жидкости терапия, которая поддерживает АД на уровне менее 80 мм рт. ст. - прим. ред.), свободной жидкостью, скорее всего, будет кровь, что является показанием к хирургическому вмешательству. Другие органы брюшной полости также могут быть обследованы.

УЗИ сердца имеет важное значение для оценки как анатомического строения, так и гемодинамического состояния путем определения размера сердечных камер, движения стенок миокарда, сократимости и фракции выброса. Целенаправленное экспресс-эхокардиографическое исследование (FREE) является одним из примеров структурированной ультразвуковой оценки. ЦЭКИ выполняется с помощью 4 стандартных эхокардиографических позиций: парастернальной по длинной оси, парастернальной по короткой оси, апикальной и субксифоидной. FREE (целенаправленное экспресс-эхокардиографическое исследование (ЦЭКИ) измеряет фракцию выброса левого желудочка (ФВЛЖ), систолический объем (СО), сердечный выброс (СО) и сердечный индекс (КИ), а также позволяет оценить состояние пациентов с гипотонией (1). При обследовании пациентов с гипотонией УЗИ совершенно необходимо для подтверждения следующих состояний:

Гиповолемии: даже если нижняя полая вена выглядит заполненной (как это бывает при гиповолемии у пациентов на искусственной вентиляции), гиповолемию предполагают на основании гипердинамического состояния левого желудочка, в котором почти нет крови в конце систолы и немного - в конце диастолы.

Дисфункции левого желудочка: определяется по аномальным движениям сердечной стенки и уменьшением фракции выброса, которая либо измеряется, либо рассчитывается (оценка производится опытным специалистом, который оценивает общий размер и видимую сократимость миокарда, а также смещение и утолщение различных сегментов стенки левого желудочка).

Недостаточности правого желудочка: правый желудочек должен составлять 60% от размера левого желудочка, иметь треугольную форму и шероховатую внутреннюю поверхность. Правожелудочковая сердечная недостаточность может указывать на легочную эмболию

Экссудативный перикардит и тампонада

Для идентификации плевральной жидкости и пневмоторакса с более высокой точностью и диагностической ценностью отрицательного результата может быть использовано торакальное УЗИ вместо обычного рентгеновского исследования. Например, потеря движения легкого в области трёх межреберных промежутков и присутствие A-линий (горизонтальные артефакты) являются почти на 100% диагностически чувствительными признаками, а в сочетании являются высокоспецифичными. Эхогенность плевральной жидкости и изменения в плевре и прилегающей легочной паренхиме также помогают определить этиологию плевральной жидкости. (См. Как провести ультразвуковое исследование по протоколу eFAST.)

УЗИ у постели больного также используется для выявления тромбоза глубоких вен и оценки состояния органов брюшной полости.