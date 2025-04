Кислородная недостаточность

Количество кислорода назначается по показателям газового состава артериальной крови или пульсовой оксиметрии для поддержания PaO2 между 60 и 80 мм рт. ст. (т.е., сатурации от 92 до 100%), не вызывая кислородной токсичности. Такой уровень обеспечивает удовлетворительную доставку кислорода в ткани, поскольку кривая диссоциации оксигемоглобина сигмоидальная, то увеличение PaO2 > 80 мм рт. ст. незначительно увеличивает доставку кислорода, что не является необходимым. Необходимо обеспечить минимальную фракцию вдыхаемого кислорода (FiO2) для обеспечения приемлемого PaO2. Токсическое воздействие кислорода

Зависит от концентрации

Зависит от временного фактора

Устойчивое повышение уровня FiO2 > 60% приводят к воспалительным изменениям, альвеолярной инфильтрации и, в конечном счете, легочному фиброзу. FiO2 > 60% не следует избегать, если необходимо для выживания. FiO2 < 60% хорошо переносится в течение длительного времени.

Поток кислорода в носовых канюлях составляет от 1 до 6 л/минуту. Потому что 6 л/минуту достаточно, чтобы заполнить носоглотку, более высокие скорости потока не имеют никакой пользы. Простые лицевые маски и носовые канюли не обеспечивают достаточное FiO2 из-за смешивания кислорода с комнатным воздухом через утечку и дыхание ртом. Тем не менее, маски Вентури могут обеспечивать очень достоверные концентрации кислорода.

FiO2 > 40% требует использование кислородной маски с резервуаром, который наполняется кислородом от источника. При использовании типичной кислородной маски с клапаном, пропускающим воздух в одном направлении, пациент вдыхает 100% кислород из резервуара, а при выдохе резиновый откидной клапан выводит выдыхаемый воздух в среду, предотвращая смешивание диоксида углерода и водяных паров с вдыхаемым кислородом. Тем не менее из-за утечки такие маски доставляют FiO2 самое большее на 80–90%.

Кислородная терапия с помощью высокопоточных назальных канюль (HFNC), в отличие от традиционного назального кислорода, обеспечивает подачу кислорода со скоростью 20–60 л/мин; кислород при этом увлажняется. Увлажнение помогает предупредить высыхание и воспаление дыхательных путей, поддерживать мукоцилиарную функцию и улучшать клиренс слизи. HFNC-терапия в большей степени способна преодолевать мертвое пространство верхних дыхательных путей и уменьшать работу дыхания, чем маски без ребризера. Такая терапия может помочь пациентам с гипоксемической дыхательной недостаточностью, не связанной с сердечной недостаточностью, у которых нет гиперкапнии.

Рефрактерная гипоксия может потребовать нервно-мышечной блокады, маневров по раскрытию объема легких, искусственной вентиляции легких или вено-венозной экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).