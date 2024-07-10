Дыхательные пути и дыхательные устройства

Мешочно-клапанные маски состоят из дыхательного мешка (реанимационный мешок) с нереверсивным клапанным механизмом и мягкой маски для соприкосновения с тканями лица; при подключении к источнику кислорода они поставляют от 60 до 100% вдыхаемого кислорода (см. также Искусственная вентиляция легких мешком Амбу). В руках опытных медицинских работников мешочно-клапанно-масочное устройство обеспечит адекватную временную искусственную вентиляцию легких во многих ситуациях, давая время для последовательного достижения определенного контроля над проходимостью дыхательных путей. Тем не менее при использовании мешочно-клапанной маски > 5 минут воздух, как правило, попадает в желудок и для эвакуации скопленного воздуха следует установить назогастральную трубку.

Установка орофарингеального во... Видео

Устройства по типу мешка Амбу не поддерживают проходимость дыхательных путей, поэтому пациентов со сниженным тонусом мягких тканей следует укладывать в правильную позицию и использовать ручные маневры (см. рисунки Положение головы и шеи для открытия дыхательных путей и Выдвижение нижней челюсти), а также дополнительные устройства для поддержания проходимости дыхательных путей.

Положение головы и шеи для открытия дыхательныхпутей

Маневр выведения нижней челюсти

Ротоглоточный воздуховоды или носоглоточный воздуховоды могут быть использованы во время вентиляции мешком Амбу для того, чтобы мягкие ткани ротоглотки не заблокировали дыхательные пути. Орофарингеальные воздуховоды могут стимулировать рвотный рефлекс, провоцировать рвоту и аспирацию у пациентов, находящихся в сознании, поэтому должны быть применяемы с осторожностью. Установка назофарингеальных воздуховодов не вызывает у пациентов рвотных позывов и рекомендуются для использования у бодрствующих или находящихся в полубессознательном состоянии пациентов, которые не переносят установку ротоглоточных воздуховодов из-за рвотного рефлекса.

К абсолютным противопоказаниям для установки носоглоточного воздуховода относятся значительные травмы средней зоны лица с подозрением на перелом решетчатой пластинки решетчатой кости (основание черепа).

К относительным противопоказаниям относятся аномалии анатомии носа (например, значительная травма носа, большие полипы, недавняя операция на носу), которые могут затруднить продвижение носоглоточного воздуховода.

Наиболее распространенным способом определения правильного размера ротоглоточного воздуховода является использование такого воздуховода, длина которого равна расстоянию между углом рта пациента и углом челюсти.

Установка назофарингеального в... Видео

Реанимационные дыхательные мешки используются также с воздуховодами, в т. ч. с эндотрахеальными трубками, а также надгортанными и фарингеальными воздуховодами. Педиатрические дыхательные мешки имеют клапан сброса давления, который ограничивает пик давления в дыхательных путях (как правило, до 35–45 см вод. ст.); врачи должны контролировать настройки клапана, чтобы избежать непреднамеренной гипервентиляции. При необходимости клапан сброса давления можно отключить для того, чтобы обеспечить достаточное давление.