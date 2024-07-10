Восстановление и контроль проходимости дыхательных путей

Прием Геймлиха (для более подробных указаний см. Прием Геймлиха) заключается в мануальном резком надавливании (толчке вверх) в области эпигастрия, или – для беременных или очень тучных пациентов – надавливании на нижнюю часть грудины, пока дыхательные пути не освободятся или пока пациент не потеряет сознание, это предпочитаемый метод оказания первой помощи, применяемый у задыхающихся пациентов, находящихся в сознании.

При спасении взрослых спасатель стоит за пациентом, обхватив его руками за живот. Один кулак сжат и помещен между пупком и мечевидным отростком. Другая рука захватывает кулак и обеими руками наносится сильный толчок внутрь и вверх (см. рисунок Прием Геймлиха в положении пациента стоя или сидя).

Прием Геймлиха у взрослых в со... Видео

У взрослых в бессознательном состоянии, с обструкцией верхних дыхательных путей, первоначальная помощь включает сердечно-легочную реанимацию СЛР (сердечно-легочную реанимацию). У таких пациентов компрессия грудной клетки увеличивает внутригрудное давление так же, как и толчки в области живота у пациентов в сознании. Лица, оказывающие первую помощь, должны обеспечить 30 циклов компрессии грудной клетки со скоростью 100–120 компрессий в минуту с последующим 2 вдохами. Спасатели должны осматривать ротоглотку перед каждой серией вдохов и удалять все видимые объекты с помощью пальцев. Прямая ларингоскопия с отсасыванием или с применением щипцов Меджилла тоже может быть использована для удаления инородного тела в проксимальных отделах дыхательных путей, но после прохождения инородного тела через область голосовых связок лучше применить метод положительного давления ниже уровня обструкции. Если спасатели не умеют или не хотят делать искусственное дыхание, то должна быть выполнена только компрессионная СЛР.

Прием Хеймлиха в положении пациента сидя и стоя (пострадавший в сознании)

У детей старшего возраста могут быть использованы приемы Геймлиха. Тем не менее у детей< 20 кг (обычно < 5 лет) должно применяться очень умеренное давление, а спасатель должен встать на колени у ног ребенка, а не сесть на нем верхом.

У младенцев < 1 года, не следует проводить прием Геймлиха. Младенцов следует держать в положении на животе, с опущенной вниз головой. Спасатель должен поддерживать голову пальцами одной руки, одновременно нанося 5 ударов по спине (см. рисунок Удары по спине — младенец). Затем следует нанести пять толчков на грудную клетку младенца, находящегося в положении головой вниз, спиной к бедру спасателя (лежа на спине — см. рисунок Толчки по грудной клетке — младенец). Прием с хлопками по спине повторяют, пока не произойдет эвакуация инородного тела. Более подробные инструкции см. в разделе Лечение удушья у младенцев с сохраненным сознанием.

Лечение удушья у младенцев в с... Видео

Хлопки по спине у младенцев