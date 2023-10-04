Обзор экологических и профессиональных заболеваний легких

Экологические и профессиональные заболевания легких являются результатом вдыхания пыли, химических веществ, газов, паров и других контактов с загрязняющими веществами в воздухе. Легкие непрерывно подвергаются воздействию внешней среды и восприимчивы множеству экологических и профессиональных проблем. В патологические процессы могут быть вовлечены любые части легких, включая

Давно известно, что ингаляционное воздействие является фактором риска развития астмы (см. Профессиональная бронхиальная астма). Оно также признано причиной ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких), не связанной с курением. По оценкам Американского торакального общества, доля ХОБЛ в популяции, связанная с профессиональным или экологическим воздействием, составляет примерно 15% (1).

Клиницисты должны у всех пациентов взять профессиональный и экологический анамнез, задавая конкретные вопросы о характере производственных и рабочих задач, прошлых и текущих воздействиях, а также о том, связаны ли временно симптомы с работой, домом или другими условиями. Любой положительный ответ должен сопровождаться более подробными вопросами.

Общие справочные материалы 1. Balmes J, Becklake M, Blanc P, et al. American Thoracic Society Statement: Occupational contribution to the burden of airway disease. Am J Respir Crit Care Med 2003;167(5):787-797. doi:10.1164/rccm.167.5.787

Профилактика Профилактика экологических и профессиональных легочных заболеваний направлена на снижение или устранение воздействия (первичная профилактика). Воздействие можно уменьшить или устранить, используя иерархию мер контроля в порядке от наиболее эффективного к наименее эффективному: Устранение (например, устранение вредного фактора с рабочего места)

Замену продукта (использование более безопасных, менее токсичных материалов)

Инженерный контроль (герметизация, системы вентиляции, безопасная уборка)

Административный контроль (ограничение количества людей, подвергающихся вредному воздействию)

Средства индивидуальной защиты (например, респиратор, маска) Хотя респираторы уменьшают воздействие, они являются наименее предпочтительным способом контроля. Их следует учитывать, когда более эффективные меры невозможны или не снижают воздействие вредного фактора в достаточной степени. Средства защиты органов дыхания обычно надевают при выполнении конкретных задач, связанных с высоким риском, а не на весь рабочий день. Если для защиты здоровья работника нужен респиратор, работник должен быть включен в утвержденную работодателем письменную программу защиты органов дыхания, которая включает в себя медицинское обследование и ежегодный индивидуальный подбор респиратора, чтобы гарантировать, что он сидит правильно. Медицинское обследование включает оценку того, способен ли пациент переносить тот тип респиратора, который будет использоваться на рабочем месте, учитывая состояние его здоровья. Формой вторичной профилактики является медицинское наблюдение. При медицинском наблюдении плановые обследования, такие как спирометрия или визуализация органов грудной клетки, проводятся для раннего выявления нарушений, когда снижение воздействия и другие вмешательства могут помочь уменьшить долгосрочные последствия. Управление по безопасности и гигиене труда США (OSHA) требует медицинского наблюдения за некоторыми видами воздействия, такими как асбест и кремнезем.