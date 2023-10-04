Обзор заболеваний, вызываемых асбестом (Overview of Asbestos-Related Disorders)

Асбест - собирательное название группы встречающихся в природе силикатов, чьи термостойкие и структурные свойства применяются в конструкционных, изоляционных и других материалах на судах, в автомобильных тормозах и в некоторых текстильных изделиях. Существует два основных класса асбеста: серпентины (к которым относится хризотил) и амфиболы (включая амозит, кроцидолит, антофиллит, тре­молит и актинолит). Хризотиловое волокно - самый распространенный асбест, используемый во всем мире.

В большинстве развитых стран потребление асбеста снизилось за последние несколько десятилетий, однако асбест все еще может содержаться в старых строительных материалах и некоторых продуктах. Более широкое использование асбеста продолжается преимущественно в некоторых развивающихся странах. Из-за длительного латентного периода между воздействием и проявлениями заболевания, связанного с асбестом, эти заболевания продолжают возникать.

Профессиональное воздействие в прошлом остается основной причиной заболеваний, связанных с асбестом. Асбест также присутствует в низких концентрациях в воздухе, воде и почве; такой низкий уровень воздействия окружающей среды в общем не является существенным фактором, вызывающим заболевания у человека.

Заболевания, связанные с воздействием асбеста, вызваны вдыханием волокон асбеста, например, при нарушении целостности асбестосодержащего материала. Асбест может вызывать доброкачественные и злокачественные заболевания.

Доброкачественное заболевание включает в себя:

Асбестоз

Связанное с асбестом формирование плевральной бляшки и утолщение плевры

Доброкачественный асбестозныйплевральный выпот (ДАПВ)

Асбестоз – это форма интерстициального легочного фиброза, которая развивается при воздействии асбеста.

Плевральные бляшки, связанные с воздействием асбеста, являются наиболее частым клиническим проявлением воздействия асбеста. Латентный период от момента воздействия до начала проявления заболевания составляет от 20 до 30 лет. Часто плевральные бляшки являются бессимптомными, однако, поскольку они являются результатом воздействия асбеста, они увеличивают риск развития других заболеваний легких, связанных с асбестом.

Асбестозное утолщение плевры характеризуется диффузным, обширным утолщением висцеральной плевры с областями прикрепления к париетальной плевре и облитерации плевральной полости. Диффузное утолщение плевры может возникать после доброкачественного плеврального выпота и может быть связано с нарушениям функции легких по рестриктивному типоу, одышкой и болью в груди.

Доброкачественные асбестовые плевральные выпоты (BAPE) небольшие и, как правило, односторонние, а также геморрагические плевральные выпоты. Они обычно возникают раньше, чем другие заболевания легких, связанные с асбестом, как правило, в течение 10 лет после воздействия. BAPE может протекать бессимптомно или презентировать лихорадкой и плевритной болью в грудной клетке.

Злокачественное заболевание включает в себя:

Рак легкого

Мезотелиому

Рак легкого является наиболее распространенным типом рака, связанного с воздействием асбеста. Латентный период от момента воздействия до начала проявления заболевания составляет от 20 до 30 лет. Риск рака легких из-за воздействия асбеста увеличивается с увеличением кумулятивного воздействия. Хотя асбестоз является показателем высокого уровня воздействия, рак легких может возникнуть и без асбестоза. Курение и воздействие асбеста оказывают хорошо известное мультипликативное влияние на риск рака легких.

Мезотелиома, злокачественная опухоль плевры и/или брюшины, характеризуется длительным латентным периодом от начала заболевания, с медианой приблизительно в 40 лет. Хотя большинство случаев мезотелиомы связаны с профессиональным воздействием, они также могут развиваться после воздействия окружающей среды или воздействия дома (например, когда работник принес асбест домой через загрязненные вещи).

(См. также Обзор экологических и профессиональных легочных заболеваний).