Астма, связанная с трудовой деятельностью

Верификация диагноза астмы (включая исследование легочной функции)

Определить вредные воздействия на рабочем месте, связанные с астмой.

Выяснить временные связи между астмой и работой.

У всех взрослых со вновь возникшей астмой или ее ухудшением следует рассмотреть вероятность профессиональной астмы. Улучшение симптомов астмы, когда пациент находится вне работы (например, в выходные или праздничные дни), должно вызвать подозрение на астму, связанную с работой. Ухудшение симптомов или более частое использование лекарств от астмы при пребывании на рабочем месте также должны побудить к дальнейшему расследованию. Поскольку диагноз астмы, связанной с работой, может повлиять на трудоустройство, важно документально подтвердить диагноз астмы, известные или предполагаемые провоцирующие агенты, а также обоснование связи с работой.

Врачи должны отмечать типичные симптомы астмы и клиническое улучшение в ответ на ингаляционные бронходилататоры и кортикостероиды.

Спирометрия может быть полезна для установления диагноза астмы, если она показывает вариабельную обструкцию воздушного потока, которая чаще всего проявляется увеличением объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) после приема ингаляционного бронхолитика. Улучшение результатов спирометрии после лечения астмы или после устранения провоцирующего воздействия и повышение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе также подтверждают диагноз астмы.

Астма характеризуется различной обструкцией дыхательных путей, поэтому многие пациенты с астмой имеют нормальные результаты спирометрии, когда у них нет симптомов или когда они находятся на лечении. Нормальные результаты спирометрии и отсутствие ответа на ингаляционные бронходилататоры не исключают диагноз астмы, особенно когда пациент принимает лекарства от астмы или не имеет симптомов.

Пациент с респираторными симптомами, связанными с работой, у которого не диагностирована астма, может иметь другое заболевание, связанное с работой, например дисфункция голосовых связок, раздражение верхних дыхательных путей, гиперчувствительный пневмонит, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или хронический бронхит. Чтобы исключить альтернативные диагнозы, может потребоваться исследование.

После уточнения диагноза астмы врач должен документировать время, начало и прогрессирование астмы в зависимости от пребывания на работе, а также воздействия триггеров астмы вне рабочего места. Должен быть получен подробный профессиональный анамнез, включая название должности, отрасль, должностные обязанности, а также описание рабочей среды и используемых материалов. Астма со временем становится более генерализованной, поэтому, пытаясь идентифицировать причинный фактор(ы), в дополнение к оценке текущих симптомов пациента, врач должен сосредоточиться на том, когда астма у пациента началась и/или ухудшилась, особенно если пациент больше не работает на подозреваемом рабочем месте.

Паспорта безопасности, обязательные на всех рабочих местах в США, могут использоваться для выявления раздражителей и аллергенов, которые могут вызвать астму. Однако отсутствие известного раздражителя в паспорте безопасности не исключает диагноз астмы, связанной с работой. Для немногих агентов, вызывающих астму, для которых доступны коммерческие тесты на аллергию, например, для некоторых животных и зерновых, тест на аллергию может помочь идентифицировать причинный агент, хотя возможны ложноотрицательные и ложноположительные результаты.

После того, как рабочие и нерабочие воздействия были охарактеризованы, важно оценить и задокументировать взаимосвязь симптомов пациента с работой. Серийные измерения пиковой скорости потока, проводимые в то время, когда пациент находится на работе и вне ее, изменения в использовании ингаляторов на работе и вне ее, а также тестирование на аллергию могут обеспечить большую достоверность диагностики. Диагноз астмы, связанной с работой, становится более сложным, если пациент больше не контактирует с подозреваемым рабочем местом. Таким образом, если у пациента нет тяжелых симптомов, обычно предпочтительно не отстранять пациента от работы во время оценки возможного диагноза астмы, связанной с работой.