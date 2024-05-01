Дефицит альфа-1-антитрипсина

Нормальный фенотип PI – это PI*MM. Более 95% людей с тяжелой недостаточностью альфа-1-антитрипсина и эмфиземой гомозиготны по Z аллели (PI*ZZ). Распространенность в общей популяции составляет от 1/2000 до 1/10 000 (1). Большинство пациентов – выходцы из Северной Европы; аллель Z редко встречается у лиц азиатского и африканского происхождения.

Хотя эмфизема распространена среди пациентов, которые гомозиготны по аллелю Z, у многих пациентов, которые не курят и гомозиготны по PI*ZZ, не развивается эмфизема; у пациентов, которые курят, обычно есть семейный анамнез ХОБЛ. Люди, которые курят и гомозиготны по PI*ZZ, имеют меньшую продолжительность жизни, чем люди, которые не курят и гомозиготны по PI*ZZ. Люди, которые являются гомозиготами по PI*ZZ и не курят, имеют меньшую продолжительность жизни, чем люди с фенотипом PI*MM, независимо от того, курят ли они. У курящих людей, которые являются гетерозиготами PI*MZ, со временем более высока вероятность быстрого снижения форсированного объема выдоха за 1 секунду (ОФВ1) по сравнению с общей популяцией.

Другие редкие фенотипы включают PI*SZ и 2 типа дефицита альфа-1-антитрипсина с неэкспрессирующими аллелями, PI*Z-null и PI*null-null (см. таблицу Экспрессия фенотипа при дефиците альфа-1-антитрипсина). Нулевой фенотип ведет к неопределяемому в сыворотке уровню альфа-1-антитрипсина. Нормальный уровень плохо функционирующего альфа-1-антитрипсина в сыворотке крови может наблюдаться у пациентов с редкими мутациями.

Таблица Экспрессия фенотипа при дефиците альфа1-антитрипсина Таблица