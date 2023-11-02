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Трансторакальная пункционная биопсия

Авторы:Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Во время проведения трансторакальной пункционной биопсии с целью аспирации образца ткани для гистологического исследования используется режущая игла.

Показания к трансторакальной пункционной биопсии

Трансторакальная биопсия проводится для оценки:

  • периферических легочных узлов или разрастаний

  • Прикорневых, медиастинальных и плевральных патологий

  • Недиагностированных инфильтратов или пневмоний, в случаях, когда бронхоскопия противопоказана или неинформативна

При выполнении под контролем компьютерной томографии (КТ) и с участием квалифицированного цитопатолога трансторакальная пункционная биопсия позволяет выявить наличие злокачественного образования с точностью около 90–95% (1, 2).

Противопоказания к трансторакальной пункционной биопсии

Противопоказания такие же, как для торакоцентеза. Дополнительные противопоказания включают наличие:

Абсолютные противопоказания

  • Тромбоцитопения (количество тромбоцитов < 50 000/мкл [< 50 × 109/л)

  • Аномальная коагуляция, которую невозможно скорректировать

  • Геморрагический диатез

Относительные противопоказания

  • Буллезное заболевание легких (повышает риск пневмоторакса)

  • Контралатеральная пневмонэктомия (нарушение способности переносить пневмоторакс)

  • Непреодолимый кашель (повышает риск пневмоторакса)

  • Механическая вентиляция легких (увеличивает риск пневмоторакса)

  • Легочная гипертензия

Процедуру следует отложить, при нарушеной способности переносить пневмоторакс, например, при контрлатеральной пневмонэктомии в анамнезе.

Гидатидные кисты, абсцессы легких и сосудистые поражения, как правило, не следует подвергать биопсии.

Процедура выполнения трансторакальной пункционной биопсии

Трансторакальная пункционная биопсия обычно выполняется интервенционным радиологом в присутствии цитопатолога.

  • В стерильных условиях под местной анестезией, под контролем КТ или ультразвука в случае локализации образований у плевры игла вводится в подозрительное образование при задержке дыхания.

  • Патологические очаги аспирируются с использованием физиологического раствора или без него.

  • Для цитологической и бактериологической оценки забирается 2 или 3 образца.

По окончании процедуры для исключения развития пневмоторакса и кровотечения проводится рентгеноскопия или рентгенография грудной клетки.

Осложнения трансторакальной пункционной биопсии

Осложнения включают:

  • Пневмоторакс (от 10 до 17%)

  • Кровохарканье (от 1 до 10%)

  • Паренхиматозное кровотечение

  • Воздушная эмболия

  • подкожную эмфизему;

Справочные материалы

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