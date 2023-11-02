Трансторакальная пункционная биопсия

Противопоказания такие же, как для торакоцентеза. Дополнительные противопоказания включают наличие:

Абсолютные противопоказания

Тромбоцитопения (количество тромбоцитов < 50 000/мкл [< 50 × 10 9 /л)

Аномальная коагуляция, которую невозможно скорректировать

Геморрагический диатез

Относительные противопоказания

Буллезное заболевание легких (повышает риск пневмоторакса)

Контралатеральная пневмонэктомия (нарушение способности переносить пневмоторакс)

Непреодолимый кашель (повышает риск пневмоторакса)

Механическая вентиляция легких (увеличивает риск пневмоторакса)

Легочная гипертензия

Процедуру следует отложить, при нарушеной способности переносить пневмоторакс, например, при контрлатеральной пневмонэктомии в анамнезе.

Гидатидные кисты, абсцессы легких и сосудистые поражения, как правило, не следует подвергать биопсии.