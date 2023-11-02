Во время проведения трансторакальной пункционной биопсии с целью аспирации образца ткани для гистологического исследования используется режущая игла.
Показания к трансторакальной пункционной биопсии
Трансторакальная биопсия проводится для оценки:
периферических легочных узлов или разрастаний
Прикорневых, медиастинальных и плевральных патологий
Недиагностированных инфильтратов или пневмоний, в случаях, когда бронхоскопия противопоказана или неинформативна
При выполнении под контролем компьютерной томографии (КТ) и с участием квалифицированного цитопатолога трансторакальная пункционная биопсия позволяет выявить наличие злокачественного образования с точностью около 90–95% (1, 2).
Противопоказания к трансторакальной пункционной биопсии
Противопоказания такие же, как для торакоцентеза. Дополнительные противопоказания включают наличие:
Абсолютные противопоказания
Тромбоцитопения (количество тромбоцитов < 50 000/мкл [< 50 × 109/л)
Аномальная коагуляция, которую невозможно скорректировать
Геморрагический диатез
Относительные противопоказания
Буллезное заболевание легких (повышает риск пневмоторакса)
Контралатеральная пневмонэктомия (нарушение способности переносить пневмоторакс)
Непреодолимый кашель (повышает риск пневмоторакса)
Механическая вентиляция легких (увеличивает риск пневмоторакса)
Легочная гипертензия
Процедуру следует отложить, при нарушеной способности переносить пневмоторакс, например, при контрлатеральной пневмонэктомии в анамнезе.
Гидатидные кисты, абсцессы легких и сосудистые поражения, как правило, не следует подвергать биопсии.
Процедура выполнения трансторакальной пункционной биопсии
Трансторакальная пункционная биопсия обычно выполняется интервенционным радиологом в присутствии цитопатолога.
В стерильных условиях под местной анестезией, под контролем КТ или ультразвука в случае локализации образований у плевры игла вводится в подозрительное образование при задержке дыхания.
Патологические очаги аспирируются с использованием физиологического раствора или без него.
Для цитологической и бактериологической оценки забирается 2 или 3 образца.
По окончании процедуры для исключения развития пневмоторакса и кровотечения проводится рентгеноскопия или рентгенография грудной клетки.
Осложнения трансторакальной пункционной биопсии
Осложнения включают:
Пневмоторакс (от 10 до 17%)
Кровохарканье (от 1 до 10%)
Паренхиматозное кровотечение
Воздушная эмболия
подкожную эмфизему;
Справочные материалы
1. Lee SM, Park CM, Lee KH, Bahn YE, Kim JI, Goo JM. C-arm cone-beam CT-guided percutaneous transthoracic needle biopsy of lung nodules: clinical experience in 1108 patients. Radiology 2014;271(1):291-300. doi:10.1148/radiol.13131265
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