Торакоскопия и видеоассистированная торакоскопическая хирургия

Хотя некоторые пульмонологи и могут успешно выполнять плевроскопию, ВАТХ производится только торакальными хирургами. Обе процедуры схожи с процедурой введения торакального катетера. троакар вводится в межреберье через разрез кожи, далее вводится торакоскоп. Дополнительные разрезы позволяют использовать видеокамеры и вспомогательные инструменты.

После торакоскопии и ВАТХ дренажная трубка обычно находится в плевральной полости в течение 1–2 дней.