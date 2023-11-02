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Торакоскопия и видеоассистированная торакоскопическая хирургия

Авторы:Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Торакоскопия – это процедура введения эндоскопа в плевральную полость с целью визуализации. Торакоскопия может использоваться с целью визуализации плевральной полости (плевроскопия) или для проведения хирургических процедур. Хирургическую торакоскопию чаще называют видеоассистированная торакоскопическая хирургия (ВАТХ).

Плевроскопия может быть выполнена с использованием седативных препаратов в эндоскопическом кабинете, тогда как ВАТХ требует наркоза и выполняется в операционной. Обе процедуры предполагают искусственное создание пневмоторакса для получения четкой картины.

Показания к торакоскопии и ВАТХ

Торакоскопия используется для таких случаев

  • Определение объема экссудативного выпота и локализации различных плевральных и легочных поражений при неинформативности менее инвазивных исследований

  • Плевродез у пациентов с рецидивирующим злокачественным выпотом, когда химическая облитерация плевры не показана или неэффективна

  • Вскрытие образований у больных с эмпиемой

Точность диагностики рака и туберкулеза плевры составляет около 95% (1, 2).

Общие показания к проведению видеоторакоскопии (ВТС) включают:

  • Буллэктомия и операция по уменьшению объема легких при эмфиземе

  • Коррекция спонтанного первичного пневмоторакса

  • Лобэктомию и пульмонэктомию (в некоторых центрах)

  • Биопсию паренхимы легких

  • Клиновидная резекция

Менее распространённый показания для проведения видеоторакоскопии (ВТС) следующие:

  • Биопсия и стадирование рака пищевода

  • Иссечение доброкачественных новообразований средостения

  • Восстановительное лечение травматических повреждений легких, плевры или диафрагмы

  • Симпатэктомию при тяжелом гипергидрозе или каузалгии

Противопоказания к торакоскопии и ВАТХ

Противопоказания к торакоскопии и видеоассистированной миниторакотомии (ВАТС) такие же, как и для торакоцентеза.

Абсолютным противопоказанием является

  • Спаечная облитерация плевральной полости

Биопсия относительно противопоказана пациентам с

  • Раком высокой степени васкуляризации

  • Тяжелая легочная гипертензия

  • Тяжелая буллезная болезнь легких

Процедура торакоскопии и ВАТХ

Хотя некоторые пульмонологи и могут успешно выполнять плевроскопию, ВАТХ производится только торакальными хирургами. Обе процедуры схожи с процедурой введения торакального катетера. троакар вводится в межреберье через разрез кожи, далее вводится торакоскоп. Дополнительные разрезы позволяют использовать видеокамеры и вспомогательные инструменты.

После торакоскопии и ВАТХ дренажная трубка обычно находится в плевральной полости в течение 1–2 дней.

Осложнения торакоскопии и ВАТХ

Осложнения торакоскопии и ВАТС аналогичны таковым при торакоцентезе и включают:

  • Послеоперационную лихорадку

  • Плевральные разрывы, приводящие к просачиванию воздуха и/или подкожной эмфиземе

К серьезным, хотя и редким осложнениям относятся:

  • Кровоизлияние

  • Перфорация легкого

  • Газовая эмболия

Пациенты также подвержены риску осложнений от воздействия общей анестезии.

Справочные материалы

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