Торакоскопия и видеоассистированная торакоскопическая хирургия

Торакоскопия – это процедура введения эндоскопа в плевральную полость с целью визуализации. Торакоскопия может использоваться с целью визуализации плевральной полости (плевроскопия) или для проведения хирургических процедур. Хирургическую торакоскопию чаще называют видеоассистированная торакоскопическая хирургия (ВАТХ).
Плевроскопия может быть выполнена с использованием седативных препаратов в эндоскопическом кабинете, тогда как ВАТХ требует наркоза и выполняется в операционной. Обе процедуры предполагают искусственное создание пневмоторакса для получения четкой картины.
Показания к торакоскопии и ВАТХ
Торакоскопия используется для таких случаев
Определение объема экссудативного выпота и локализации различных плевральных и легочных поражений при неинформативности менее инвазивных исследований
Плевродез у пациентов с рецидивирующим злокачественным выпотом, когда химическая облитерация плевры не показана или неэффективна
Вскрытие образований у больных с эмпиемой
Точность диагностики рака и туберкулеза плевры составляет около 95% (1, 2).
Общие показания к проведению видеоторакоскопии (ВТС) включают:
Буллэктомия и операция по уменьшению объема легких при эмфиземе
Коррекция спонтанного первичного пневмоторакса
Лобэктомию и пульмонэктомию (в некоторых центрах)
Биопсию паренхимы легких
Клиновидная резекция
Менее распространённый показания для проведения видеоторакоскопии (ВТС) следующие:
Биопсия и стадирование рака пищевода
Иссечение доброкачественных новообразований средостения
Восстановительное лечение травматических повреждений легких, плевры или диафрагмы
Симпатэктомию при тяжелом гипергидрозе или каузалгии
Противопоказания к торакоскопии и ВАТХ
Противопоказания к торакоскопии и видеоассистированной миниторакотомии (ВАТС) такие же, как и для торакоцентеза.
Абсолютным противопоказанием является
Спаечная облитерация плевральной полости
Биопсия относительно противопоказана пациентам с
Раком высокой степени васкуляризации
Тяжелая легочная гипертензия
Тяжелая буллезная болезнь легких
Процедура торакоскопии и ВАТХ
Хотя некоторые пульмонологи и могут успешно выполнять плевроскопию, ВАТХ производится только торакальными хирургами. Обе процедуры схожи с процедурой введения торакального катетера. троакар вводится в межреберье через разрез кожи, далее вводится торакоскоп. Дополнительные разрезы позволяют использовать видеокамеры и вспомогательные инструменты.
После торакоскопии и ВАТХ дренажная трубка обычно находится в плевральной полости в течение 1–2 дней.
Осложнения торакоскопии и ВАТХ
Осложнения торакоскопии и ВАТС аналогичны таковым при торакоцентезе и включают:
Послеоперационную лихорадку
Плевральные разрывы, приводящие к просачиванию воздуха и/или подкожной эмфиземе
К серьезным, хотя и редким осложнениям относятся:
Кровоизлияние
Перфорация легкого
Газовая эмболия
Пациенты также подвержены риску осложнений от воздействия общей анестезии.
Справочные материалы
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