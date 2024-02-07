Пневмония у лиц с иммунодефицитом

Рентгенография грудной клетки

Оценка оксигенации;

Индукция мокроты или бронхоскопия для получения образцов из нижних дыхательных путей

Посев крови

Возможные возбудители определяются на основании симптомов, рентгенологических изменений и разновидности иммуннодефицита

Рентгенография органов грудной клетки и оценка оксигенации (обычно посредством пульсоксиметрии) производится у пациентов с иммунодефицитом, имеющих респираторные симптомы, признаки и лихорадочное состояние. Если присутствует инфильтрат или гипоксемия, необходимо проведение диагностических исследований. Если возбудителем является Pneumocystis jirovecii, рентгенограмма может быть нормальной, но обычно наблюдается гипоксия или повышенный альвеолярно-артериальный градиент по кислороду. Если клиническое подозрение на пневмонию велико, а рентгенография грудной клетки не дает четких результатов, необходимо провести КТ органов грудной клетки.

Клинический калькулятор Альвеолярно-артериальный градиент

Проводится исследование мокроты и посевы крови. Исследование мокроты должно включать окрашивание по Граму, окрашивание и выделение культур микобактерий и грибков и иногда обследование на вирусы (например, полимеразная цепная реакция на цитомегаловирус у пациента, перенесшего трансплантацию, или у пациента с ВИЧ). Если присутствуют признаки, симптомы или факторы риска для инфекции представителями рода Аспергилл, необходимо проведение анализа на сывороточный галактоманнан.

Важно активно получить микробиологический диагноз, используя индуцированною мокроту и/или образцы взятые во время бронхоскопии, особенно у пациентов с тяжелыми нарушениями иммунной функции или отсутствием ответа на антибиотики широкого спектра действия.

Молекулярные исследования, которые выявляют патоген-специфические нуклеиновые кислоты или антигены, все чаще используются для определения микробного возбудителя.