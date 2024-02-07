Вентиляторно-ассоциированная пневмония

Возбудители и спектр их устойчивости к антибиотикам разнятся в разных учреждениях и могут меняться в пределах одного учреждения за короткий период (например, ежемесячно). Регулярно обновляемые местные исследования на резистентность к антибиотикам на институциональном уровне имеют основное значение в определении соответствующей эмпирической антибиотикотерапии. В целом, наиболее важными патогенами являются

Pseudomonas aeruginosa

Метициллин-чувствительный золотистый стафилококк ( Staphylococcus aureus )

Метициллин-резистентного S. aureus (МРЗС)

К другим важным возбудителям относятся кишечные грамотрицательные бактерии (в основном виды Enterobacter, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Serratia marcescens, виды Proteus и виды Acinetobacter).

Метициллин-чувствительные S. aureus, Streptococcus pneumoniae, и Haemophilus influenzae чаще всего вовлечены, если пневмония развивается в течение 4–7 суток после госпитализации, тогда как P. aeruginosa, МРЗС (метициллин-резистентный золотистый стафилококк), являются кишечными грам-отрицательными микроорганизмами, которые становятся все более распространенными при увеличении длительности интубации или госпитализации.

При ассоциированной с искусственной вентиляцией легких пневмонии предшествующее в/в лечение антибиотиками (в течение предшествующих 90 дней) значительно увеличивает вероятность появления устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, особенно МРЗС и Pseudomonas (2). Инфицирования резистентными микроорганизмами заметно повышает летальность и осложняет течение заболевания. Другие факторы риска появления резистентных к антибиотикам микроорганизмов, специфичных для пневмонии, ассоциированной с искусственной вентиляцией легких, включают:

Септический шок при ассоциированной с искусственной вентиляцией легких пневмонии

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), предшествующий ассоциированной с искусственной вентиляцией легких пневмонией

Госпитализацию за ≥ 5 дней до возникновения пневмонии, ассоциированной с искусственной вентиляцией легких

Острую заместительную почечную терапию до развития ассоциированной с искусственной вентиляцией легких пневмонии

Большие дозы кортикостероидов повышают риск инфекций, вызванных Legionella и Pseudomonas. Хронические гнойные заболевания легких, такие как муковисцидоз и бронхоэктазы, увеличивают риск заражения грамотрицательными возбудителями, в том числе устойчивыми к антибиотикам штаммами.