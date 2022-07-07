Техника проведения зондовой и катетерной торакостомии

Рентгеновский снимок грудной клетки в прямой проекции следует выполнять у постели больного, чтобы контролировать положение трубки. Если есть сомнения относительно расположения или функционирования плевральной дренажной трубки, следует получить результаты переднезадней и боковой рентгенографии грудной клетки или КТ грудной клетки.

Плевральная дренажная трубка удаляется по мере разрешения процесса. При пневмотораксе аспирацию прекращают, а трубку сразу же помещают на несколько часов в контейнер с водой, чтобы убедиться в том, что весь воздух вышел, а легкое остается расправленным. Перед снятием дренажной трубки после полученного последнего подтверждения просачивания воздуха через 12 и 24 часов часто повторно проводят рентгенографию грудной клетки. При наличии плеврального выпота или гемоторакса трубка, как правило, удаляется при снижении количества дренируемой серозной жидкости до < 100–200 мл/день.

Снятие плевральной дренажной трубки у пациентов, находящихся на ИВЛ, особенно с высокой потребностью в кислороде, вентиляцией с положительным давлением, хроническими заболеваниями легких, или повышенным риском рецидива пневмоторакса, проводится только после консультации с пульмонологом.

Чтобы снять трубку, пациент должен находиться в полусогнутом положении. После удаления швов в момент удаления трубки, пациента просят глубоко вдохнуть и затем сильно выдохнуть, трубка удаляется во время выдоха, при этом зона введения должна быть покрыта промасленной стерильной марлей, что снизит риск развития пневмоторакса при удалении трубки.

Кисетный шов, который был установлен во время введения дренажной трубки, закрывается, и/или могут быть необходимы дополнительные шовные материалы, чтобы закрыть разрез.