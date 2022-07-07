Как сделать пункционную торакостомию

Предпочтительным местом введения иглы является 2-ое межреберье по среднеключичной линии на стороне пораженного гемиторакса. Тем не менее, введение иглы практически в любом месте на стороне пораженного гемиторакса способствует декомпрессии напряженного пневмоторакса.

Если позволяет время, необходимо продезинфицировать область непосредственно в и вокруг места введения иглы, используя антисептический раствор, например, хлоргексидин.

Обычно для проведения местной анестезии недостаточно времени, но если есть такая возможность, следует провести местное обезболивание с введением 1% раствора лидокаина в кожу, подкожные ткани, надкостницу ребра (находящегося ниже места введения иглы), и париетальную плевру. Необходимо ввести большое количество местного анестетика в область надкостницы ребра и париетальной плевры, которые являются очень болезненными. Перед введением лидокаина, чтобы избежать инъекции в кровеносный сосуд, необходимо провести аспирацию шприцом. Правильность расположения иглы подтверждается поступлением воздуха в шприц при попадании в плевральную полость.

Иглу следует вводить путем прокола кожи в области межреберного пространства над ребром ниже целевого пространства, с последующим направлением проведения иглы краниально над ребром до тех пор, пока не будет проколота плевра (обычно момент прокола плевры сопровождается хлопающим звуком (треском) и/или внезапным уменьшением сопротивления введению иглы).