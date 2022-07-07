Как сделать пункционную торакостомию

Игольчатая торакостомия, также называемая игольчатой декомпрессией, представляет собой введение иглы в плевральную полость для декомпрессии напряженного пневмоторакса.
Игольная торакостомия – это неотложная процедура, потенциально сохраняющая жизнь пациента, она может быть проведена, если зондовая торакостомия не может быть выполнена достаточно быстро.
Показания к пункционной торакостомии
Перед выполнением зондовой торакостомии должна быть проведена декомпрессия напряженного пневмоторакса
Противопоказания к пункционной торакостомии
Нет
Противопоказаний нет, поскольку данная процедура проводится только при состояниях, угрожающих жизни пациента, так что другими обстоятельствами можно пренебречь.
Осложнения при пункционной торакостомии
Разрыв легкого или диафрагмы
Межреберная невралгия вследствие повреждения сосудисто-нервного пучка вдоль нижнего края ребра
Кровотечение
Инфекция
Пневмоторакс (если процедура была произведена из-за ошибочного подозрения на пневмоторакс)
Редко перфорация других анатомических структур в грудной или брюшной полостях
Оборудование для пункционной торакостомии
Иглы 14- или 16-го калибра (лучшим вариантом является катетер с внутренней иглой); 8-см иглы более предпочтительны в применении, чем 5-см иглы, но при их использовании увеличивается риск повреждения более глубоко располагающихся структур
Стерильный медицинский халат, маска, перчатки
Дезинфицирующий раствор, например 2% раствор хлоргексидина
Дополнительные факторы при пункционной торакостомии
Неотложность и актуальность проведения этой процедуры определяется состоянием пациента. При гипотонии возможно наличие более напряженного пневмоторакса, который требует более срочного лечения.
Соответствующая анатомия для выполнения игольной торакостомии
Сосудисто-нервные пучки расположены вдоль нижней кромки каждого ребра. С учетом этого, иглу следует проводить над верхним краем ребра, чтобы избежать повреждения сосудисто-нервного пучка.
Положение пациента при проведении пункционной торакостомии
Следует расположить пациента лежа горизонтально на спине
Пошаговое описание игольчатой торакостомии
Предпочтительным местом введения иглы является 2-ое межреберье по среднеключичной линии на стороне пораженного гемиторакса. Тем не менее, введение иглы практически в любом месте на стороне пораженного гемиторакса способствует декомпрессии напряженного пневмоторакса.
Если позволяет время, необходимо продезинфицировать область непосредственно в и вокруг места введения иглы, используя антисептический раствор, например, хлоргексидин.
Обычно для проведения местной анестезии недостаточно времени, но если есть такая возможность, следует провести местное обезболивание с введением 1% раствора лидокаина в кожу, подкожные ткани, надкостницу ребра (находящегося ниже места введения иглы), и париетальную плевру. Необходимо ввести большое количество местного анестетика в область надкостницы ребра и париетальной плевры, которые являются очень болезненными. Перед введением лидокаина, чтобы избежать инъекции в кровеносный сосуд, необходимо провести аспирацию шприцом. Правильность расположения иглы подтверждается поступлением воздуха в шприц при попадании в плевральную полость.
Иглу следует вводить путем прокола кожи в области межреберного пространства над ребром ниже целевого пространства, с последующим направлением проведения иглы краниально над ребром до тех пор, пока не будет проколота плевра (обычно момент прокола плевры сопровождается хлопающим звуком (треском) и/или внезапным уменьшением сопротивления введению иглы).
После выполнения пункционной торакостомии необходимо как можно быстрее вставить плевральную дренажную трубку.
Дальнейший уход за пациентом после пункционной торакостомии
Необходимо провести рентгенографию грудной клетки для подтверждения расширения легких и правильного размещения плевральной дренажной трубки.
Предупреждения и распространенные ошибки при игловой торакостомии
В зависимости от толщины грудной клетки может потребоваться игла большей длины.
Советы и рекомендации по пункционной торакостомии
Образование перегибов катетера после удаления иглы может способствовать блокированию канала катетера. Образование перегибов наиболее вероятно для катетеров небольшого диаметра, включая 14-го и 16-го калибров. Некоторые источники рекомендуют использовать более крупные иглу и катетер 10-го калибра (1–3).
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