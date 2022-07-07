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Как сделать пункционную торакостомию

(Игольчатая декомпрессия)

Авторы:Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
Проверено/пересмотрено июл. 2022

Игольчатая торакостомия, также называемая игольчатой декомпрессией, представляет собой введение иглы в плевральную полость для декомпрессии напряженного пневмоторакса.

Игольная торакостомия – это неотложная процедура, потенциально сохраняющая жизнь пациента, она может быть проведена, если зондовая торакостомия не может быть выполнена достаточно быстро.

Показания к пункционной торакостомии

Противопоказания к пункционной торакостомии

  • Нет

Противопоказаний нет, поскольку данная процедура проводится только при состояниях, угрожающих жизни пациента, так что другими обстоятельствами можно пренебречь.

Осложнения при пункционной торакостомии

  • Разрыв легкого или диафрагмы

  • Межреберная невралгия вследствие повреждения сосудисто-нервного пучка вдоль нижнего края ребра

  • Кровотечение

  • Инфекция

  • Пневмоторакс (если процедура была произведена из-за ошибочного подозрения на пневмоторакс)

  • Редко перфорация других анатомических структур в грудной или брюшной полостях

Оборудование для пункционной торакостомии

  • Иглы 14- или 16-го калибра (лучшим вариантом является катетер с внутренней иглой); 8-см иглы более предпочтительны в применении, чем 5-см иглы, но при их использовании увеличивается риск повреждения более глубоко располагающихся структур

  • Стерильный медицинский халат, маска, перчатки

  • Дезинфицирующий раствор, например 2% раствор хлоргексидина

Дополнительные факторы при пункционной торакостомии

  • Неотложность и актуальность проведения этой процедуры определяется состоянием пациента. При гипотонии возможно наличие более напряженного пневмоторакса, который требует более срочного лечения.

Соответствующая анатомия для выполнения игольной торакостомии

  • Сосудисто-нервные пучки расположены вдоль нижней кромки каждого ребра. С учетом этого, иглу следует проводить над верхним краем ребра, чтобы избежать повреждения сосудисто-нервного пучка.

Положение пациента при проведении пункционной торакостомии

  • Следует расположить пациента лежа горизонтально на спине

Пошаговое описание игольчатой торакостомии

  • Предпочтительным местом введения иглы является 2-ое межреберье по среднеключичной линии на стороне пораженного гемиторакса. Тем не менее, введение иглы практически в любом месте на стороне пораженного гемиторакса способствует декомпрессии напряженного пневмоторакса.

  • Если позволяет время, необходимо продезинфицировать область непосредственно в и вокруг места введения иглы, используя антисептический раствор, например, хлоргексидин.

  • Обычно для проведения местной анестезии недостаточно времени, но если есть такая возможность, следует провести местное обезболивание с введением 1% раствора лидокаина в кожу, подкожные ткани, надкостницу ребра (находящегося ниже места введения иглы), и париетальную плевру. Необходимо ввести большое количество местного анестетика в область надкостницы ребра и париетальной плевры, которые являются очень болезненными. Перед введением лидокаина, чтобы избежать инъекции в кровеносный сосуд, необходимо провести аспирацию шприцом. Правильность расположения иглы подтверждается поступлением воздуха в шприц при попадании в плевральную полость.

  • Иглу следует вводить путем прокола кожи в области межреберного пространства над ребром ниже целевого пространства, с последующим направлением проведения иглы краниально над ребром до тех пор, пока не будет проколота плевра (обычно момент прокола плевры сопровождается хлопающим звуком (треском) и/или внезапным уменьшением сопротивления введению иглы).

  • После выполнения пункционной торакостомии необходимо как можно быстрее вставить плевральную дренажную трубку.

Дальнейший уход за пациентом после пункционной торакостомии

  • Необходимо провести рентгенографию грудной клетки для подтверждения расширения легких и правильного размещения плевральной дренажной трубки.

Предупреждения и распространенные ошибки при игловой торакостомии

  • В зависимости от толщины грудной клетки может потребоваться игла большей длины.

Советы и рекомендации по пункционной торакостомии

  • Образование перегибов катетера после удаления иглы может способствовать блокированию канала катетера. Образование перегибов наиболее вероятно для катетеров небольшого диаметра, включая 14-го и 16-го калибров. Некоторые источники рекомендуют использовать более крупные иглу и катетер 10-го калибра (1–3).

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