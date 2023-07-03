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Неспецифическая интерстициальная пневмония

Авторы:Joyce Lee, MD, MAS, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2023

Неспецифическая интерстициальная пневмония - это идиопатическая интерстициальная пневмония, возникающая преимущественно у женщин 40-50 лет. У пациентов наблюдаются кашель и одышка, которые могут присутствовать в течение длительного времени (от нескольких месяцев до нескольких лет). Для установления диагноза проводят КТ высокого разрешения и биопсию легких. Для лечения используют кортикостероиды и иногда другие иммунодепрессивные препараты.

Неспецифическая интерстициальная пневмония (НСИП) является идиопатической интерстициальной пневмонией. Данное заболевание встречается гораздо реже, чем идиопатический легочный фиброз (ИЛФ). Большинство пациентов – это женщины в возрасте 40–50 лет, не имеющие каких-либо известных причин либо взаимозависимостей. Сходные нарушения могут возникнуть у пациентов с системными ревматическими заболеваниями (в частности, при системной склеродермии или аутоиммунном миозите), с некоторыми формами заболеваний легких, связанных с применением лекарственных средств и гиперчувствительным пневмонитом.

Клинические проявления НСИП аналогичны таковым при ИЛФ. Кашель и одышка наблюдаются в течение длительного времени (от нескольких месяцев до нескольких лет).

Системные симптомы не характерны, хотя может наблюдаться субфебрильная температура и недомогание.

Диагностика неспецифической интерстициальной пневмонии

  • КТ высокого разрешения (КТВР)

  • Хирургическая биопсия легких

Неспецифическую интерстициальную пневмонию следует заподозрить у пациентов с необъяснимым подострым или хроническим кашлем и одышкой. Для диагноза требуется КТВР и всегда – подтверждение при помощи биопсии легких. НСИП является диагнозом, который ставится методом исключения, и при этом требует тщательного клинического анализа на предмет возможных альтернативных расстройств, в частности, системных ревматических заболеваний, гиперчувствительного пневмонита и интоксикации препаратами.

Рентгеноскопическое исследование грудной клетки преимущественно показывает ретикулярные затемнения в нижней зоне. Также возможны билатеральные очаговые затемнения.

Данные КТВР включают билатеральное очаговое ослабление, нерегулярные линии и бронхиальную дилатацию (тракционный бронхоэктаз), с преимущественным распределением в нижней зоне легкого. Возможно субплевральное сохранение структуры. "Сотовое легкое" наблюдается редко.

Более чем у половины пациентов наблюдается увеличение содержания лимфоцитов в жидкости бронхоальвеолярного лаважа, но эти результаты исследования неспецифичны.

Для подтверждения диагноза НСИП нужна хирургическая биопсия легких. При гистологическом исследовании у большинства пациентов имеется некоторая степень фиброза. Основная особенность при НСИП – временное воспаление и фиброз, что противопоставляется гетерогенности при обычной интерстициальной пневмонии. Хотя изменения однородны во времени, процесс может характеризоваться очагами, с встречающимися областями непораженного легкого.

Лечение неспецифической интерстициальной пневмонии

  • Кортикостероиды в сочетании с другими иммунодепрессивными препаратами или без них

У многих пациентов с неспецифической интерстициальной пневмонией наблюдается реакция на лечение кортикостероидами в сочетании с другими иммуносупрессивными препаратами (например, азатиоприном, микофенолатом, циклофосфамидом) или без них.

Представляется, что прогноз зависит от степени фиброза, обнаруживаемого при хирургической биопсии легкого. Почти все пациенты с преимущественно клеточной формой заболевания живут не менее 10 лет. Однако при прогрессировании фиброза выживаемость ухудшается.

Основные положения

  • Неспецифическая интерстициальная пневмония является малораспространенной; большинство пациентов – это женщины, имеют возраст между 40 и 50 годами и не имеют каких-либо установленных факторов риска.

  • Исключите системные ревматические заболевания (в частности, системный склероз и аутоиммунный миозит), медикаментозно индуцированные повреждения легких, гиперчувствительный пневмонит и проведите хирургическую биопсию легкого.

  • Лечите кортикостероидами в сочетании с другими иммуносупрессивными препаратами (например, азатиоприном, микофенолатом, циклофосфамидом) или без них.

  • Прогноз ухудшается, если биопсия показывает более развитый фиброз.

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