Гиперчувствительный пневмонит

В качестве триггеров гиперчувствительного пневмонита было идентифицировано более 300 антигенов. Антигены, с которыми человек может контактировать при занятии фермерством, в контаминированной домашней птице и воде, составляют около 75% случаев.

Антигены обычно классифицируются по типу и роду занятий пациента (см. таблицу Примеры гиперчувствительного пневмонита); типичный пример – легкое фермера, заболевание, вызванное вдыханием сенной пыли, содержащей термофильные актиномицеты. Заметные совпадения имеются между гиперчувствительным пневмонитом и хроническим бронхитом у фермеров, у которых хронический бронхит встречается гораздо чаще, возникает независимо от того, курит ли пациент; его возникновение связано с воздействием термофильных актиномицетов и приводит к результатам, сходным с таковыми при диагностическом тестировании гиперчувствительного пневмонита.