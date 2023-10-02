Серологическое тестирование

В некоторых случаях – биопсия легких и почек

Легочно-почечный синдром следует заподозрить у пациентов с кровохарканьем, не связанным с другими причинами (например, пневмонией, раком, бронхоэктазами), особенно когда кровохарканье сочетается с диффузными паренхиматозными инфильтратами и данные исследований указывают на заболевание почек.

Начальные исследования включают: анализ мочи для выявления гематурии и эритроцитарных цилиндров (гломерулонефрит), определение уровня сывороточного креатинина для оценки функции почек и общий анализ крови для выявления анемии. Проводится рентгенография органов грудной клетки.

Для подтверждения диагноза используется биопсия легких (васкулит мелких сосудов) или почек (гломерулонефрит с отложением антитела или без них).

Исследование функции легких и бронхоальвеолярный лаваж не являются диагностическими, но позволяют подтвердить диффузное альвеолярное кровотечение у пациентов с гломерулонефритом и легочными инфильтратами без кровохарканья. Геморрагический характер нескольких образцов промывных вод подтверждает наличие диффузного альвеолярного кровотечения, особенно при снижении гематокрита.

Серологическое исследование позволяет выявить некоторые причины кровотечения: