Максимизация кашля и глубокое дыхание

При подозрении на обструкцию опухолевым образованием или инородным телом назначают бронхоскопию

Доказательства эффективности большинства методов лечения ателектаза являются неубедительными или отсутствуют. Тем не менее, обычно рекомендуемые меры включают физиотерапию грудной клетки для поддержания вентиляции и выведения секрета, и применение таких методов расширения легких, как управляемый кашель, упражнения по глубокому дыханию и использование стимулирующего спирометра. Для амбулаторных пациентов желательным способом развития глубокого дыхания являются упражнения (например, ходьба).

Для неинтубированных пациентов, а также для тех, кто не имеет избыточной секреции, может быть полезным создание положительного постоянного давления в дыхательных путях. Для интубированных и находящихся на искусственной вентиляции легких пациентов может быть эффективным создание положительного давления в конце выдоха и/или высокий дыхательный объем вентиляции.

Избежание гиперседации помогает обеспечить хорошую вентиляцию и достаточно глубокое дыхание и кашель. Однако глубокое дыхание и кашель могут усилить интенсивную плеврическую боль, которая купируется только опиоидами. Таким образом, многие клиницисты назначают опиоидные анальгетики в дозах, достаточных для купирования боли, и советуют пациентам проводить упражнения с откашливанием и периодическим глубоким вдохам. Для некоторых послеоперационных пациентов можно использовать эпидуральную анальгезию или блокаду межреберного нерва с целью облегчить боль, не вызывая дыхательной недостаточности. Следует избегать применения противокашлевой терапии.

Наиболее важным является лечение причин ателектаза (например, слизистых пробок, инородных тел, опухолей, новообразований, легочного выпота). При стойкой слизистой закупорке применяют ингаляционный дорназ альфа, а в некоторых случаях бронходилататоры. Использования ацетилцистеина обычно следует избегать, поскольку он может вызвать сужение бронхов. Если остальные методы оказались неэффективными или если подозревается причина непроходимости, отличная от слизистой закупорки, необходимо провести бронхоскопию.