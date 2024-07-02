Проявления инфекции

При инфекционных заболеваниях обычно увеличивается число зрелых и незрелых циркулирующих нейтрофилов. Механизмы включают демаргинацию и высвобождение незрелых гранулоцитов из костного мозга, высвобождение нейтрофилов из костного мозга, опосредованное интерлейкином-1 и интерлейкином-6, а также колониестимулирующие факторы, вырабатываемые макрофагами, лимфоцитами и другими тканями. При значительной выраженности этих явлений (например, при травме, воспалении и подобных стрессах) может наблюдаться выделение большого числа незрелых лейкоцитов в сосудистое русло (лейкемоидная реакция), с числом лейкоцитов до 25 000-30 000/мкл (25–30×109/л).

Наоборот, отдельные инфекции (например, брюшной тиф, бруцеллез) обычно вызывают лейкопению. При генерализованных тяжелых инфекциях глубокая лейкопения часто является прогностически неблагоприятной.

Характерные морфологические изменения в нейтрофилах пациентов с сепсисом включают тельца Деле, токсические грануляции и вакуолизацию.

Анемия может развиться несмотря на соответствующие запасы железа в ткани. Если анемия хроническая, то это нормохромоцитарная анемия, характеризующаяся низким содержанием сывороточного железа, низкой общей железосвязывающей способностью и нормальным или повышенным уровнем сывороточного ферритина.

Тяжелая инфекция может вызвать тромбоцитопению и диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС).