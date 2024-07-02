Проявления инфекции могут быть локальными (например, флегмона, абсцесс) или системными (чаще всего лихорадка). Развиваются также изменения во многих системах органов. При тяжелых генерализованных инфекциях вероятны проявления опасных для жизни осложнений (например, сепсис и септический шок). Большинство из них исчезают при успешном лечении основной инфекции.
Клиническая картина
При большинстве инфекций увеличивается частота пульса и повышается температура тела, но некоторые инфекции (например, брюшной тиф, туляремия, бруцеллез, лихорадка денге) могут протекать без повышения частоты пульса, соразмерной со степенью лихорадки (относительная брадикардия). Гипотония может быть следствием гиповолемии, септического шока или токсического шока. Распространены гипервентиляция и респираторный алкалоз.
Изменения сознания (энцефалопатия) могут произойти при тяжелой инфекции независимо от того, присутствует ли инфекция центральной нервной системы. Энцефалопатия наиболее распространена и является тяжелым состоянием среди пожилых людей и может проявляться беспокойством, спутанностью сознания, бредом, оцепенением, приступами судорог и комой.
Гематологические проявления
При инфекционных заболеваниях обычно увеличивается число зрелых и незрелых циркулирующих нейтрофилов. Механизмы включают демаргинацию и высвобождение незрелых гранулоцитов из костного мозга, высвобождение нейтрофилов из костного мозга, опосредованное интерлейкином-1 и интерлейкином-6, а также колониестимулирующие факторы, вырабатываемые макрофагами, лимфоцитами и другими тканями. При значительной выраженности этих явлений (например, при травме, воспалении и подобных стрессах) может наблюдаться выделение большого числа незрелых лейкоцитов в сосудистое русло (лейкемоидная реакция), с числом лейкоцитов до 25 000-30 000/мкл (25–30×109/л).
Наоборот, отдельные инфекции (например, брюшной тиф, бруцеллез) обычно вызывают лейкопению. При генерализованных тяжелых инфекциях глубокая лейкопения часто является прогностически неблагоприятной.
Характерные морфологические изменения в нейтрофилах пациентов с сепсисом включают тельца Деле, токсические грануляции и вакуолизацию.
Анемия может развиться несмотря на соответствующие запасы железа в ткани. Если анемия хроническая, то это нормохромоцитарная анемия, характеризующаяся низким содержанием сывороточного железа, низкой общей железосвязывающей способностью и нормальным или повышенным уровнем сывороточного ферритина.
Тяжелая инфекция может вызвать тромбоцитопению и диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС).
Другие системы органов
Функциональные возможности легких могут снизиться, прогрессируя до острой респираторной недостаточности и отказа респираторных мышц (1).
Почечные проявления варьируют от минимальной протеинурии до острой почечной недостаточности, что может быть результатом шока и острого тубулярного некроза, гломерулонефрита или тубулоинтерстициального заболевания.
Дисфункция печени, включая холестатическую желтуху (часто плохой прогностический признак) или гепатоцеллюлярную недостаточность, присуща многим инфекциям, даже если инфекция не локализуется в печени.
Желудочно-кишечные (ЖК) проявления включают кровотечение из верхних отделов ЖКТ, вызванное стрессовым изъязвлением, которое может произойти во время сепсиса.
Эндокринные дисфункции включают
Увеличение выработки тиреотропного гормона, вазопрессина, инсулина и глюкагона
Разрушение белков скелетных мышц и потерю мышечной массы вследствие повышения метаболических потребностей
Деминерализация костей
Гипогликемия нечасто развивается при сепсисе, но надпочечниковая недостаточность возможна у пациентов с гипогликемией и сепсисом. Гипергликемия может быть ранним симптомом инфекции у диабетиков.
Справочные материалы
1. Bos LDJ, Ware LB. Acute respiratory distress syndrome: causes, pathophysiology, and phenotypes. Lancet. 2022;400(10358):1145-1156. doi:10.1016/S0140-6736(22)01485-4