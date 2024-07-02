Защитные механизмы хозяина против инфекции

Многие слизистые оболочки омываются выделениями, обладающими антимикробными свойствами. Например, цервикальная слизь, простатическая жидкость и слезы содержат лизоцим, который расщепляет связи мурамовой кислоты в клеточных стенках бактерий, особенно у грамположительных бактерий; грамотрицательные бактерии защищены липополисахаридами на их внешней мембране.

Местные выделения также содержат иммуноглобулины, преимущественно IgG и секреторные IgA, которые препятствуют тому, чтобы микроорганизмы проникли в клетку-хозяина, и связывающие железо белки, которые необходимы для многих микроорганизмов.