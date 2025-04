1. Centers for Disease Control and Prevention: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021: Chlamydial Infections: Chlamydial Infection Among Adolescents and Adults. По состоянию на 30.032023.

2. Páez-Canro C, Alzate JP, González LM, et al: Antibiotics for treating urogenital Chlamydia trachomatis infection in men and non-pregnant women. Cochrane Database Syst Rev 1(1):CD010871, 2019. doi: 10.1002/14651858.CD010871.pub2