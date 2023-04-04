Три вида Chlamydia вызывают заболевания у человека, включая заболевания, передающиеся половым путем, и респираторные инфекции. Диагностика зависит от вида; культуральное исследование, метод амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) или серологические тесты. Лечение проводят с помощью доксициклина для небеременных и азитромицина для беременных.

Chlamydia – неподвижные облигатные внутриклеточные бактерии. Они содержат ДНК, РНК, рибосомы и вырабатывают свои собственные белки и нуклеиновые кислоты. Тем не менее, они зависят от клетки хозяина для 3 из 4 нуклеозидтрифосфатов и используют аденозинтрифосфат (АТФ) хозяина, чтобы синтезировать хламидийный белок.

Род Chlamydia теперь включает 12 видов хламидий; три из них вызывают заболевания у человека:

Chlamydia trachomatis

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia psittaci

Виды хламидий могут привести к постоянной инфекции, которая часто является субклинической.

Chlamydia trachomatis C. trachomatis имеет 18 иммунологически определенных серовариантов: А, В, Вa и С вызывают инфекцию глаз (трахому).

Сероварианты от D до K являются причиной инфекций, передаваемых половым путём (ИППП), локализованных на слизистых оболочках.

L1, L2 и L3 вызывают ИППП, которые приводят к инвазивным заболеваниям лимфатических узлов (венерическая лимфогранулёма). В США C. trachomatis является наиболее распространенной бактериальной причиной ИППП, включая Негонококковый уретрит, а также эпидидимит у мужчин

Цервицит, уретрит и воспаление тазовых органов у женщин

Проктит, венерическую лимфогранулему, а также реактивный артрит (синдром Рейтера) у всех пациентов Передача C. trachomatis от матери вызывает неонатальный конъюнктивит и неонатальную пневмонию. В США универсальный пренатальный скрининг и лечение беременных женщин значительно снижают риск инфицирования ребенка C. trachomatis (1). Возбудитель может быть выделен из прямой кишки и глотки у взрослых (как правило, у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами [МСМ]). Кишечная инфекция, вызванная штаммами L2, может привести к тяжелому проктоколиту, который может имитировать острую воспалительную болезнь кишечника у ВИЧ-инфицированных гомосексуальных мужчин.

Chlamydia pneumoniae C. pneumoniae может вызвать пневмонию (особенно среди детей и молодежи), которая клинически не отличается от пневмонии, вызванной Mycoplasma pneumoniae. У некоторых пациентов с C. pneumoniae пневмония, охриплость голоса и ангина могут предшествовать кашлю, который может быть постоянным и осложняться бронхоспазмом. Примерно от 6 до 19% случаев внебольничной пневмонии связаны с C. pneumoniae. Вспышки пневмонии, вызванной C. pneumoniae представляют особый риск для людей в местах скопления (например, в домах престарелых, школах, военных объектах, тюрьмах). Никаких сезонных изменений по проявлению заболевания не наблюдалось. C. pneumoniae также задействована как инфекционный триггер при реактивных заболеваниях дыхательных путей.

Chlamydia psittaci (См. также the Centers for Disease Control and Prevention's [CDC] Psittacosis: For Clinicians and Laboratorians.) C. psittaci вызывает пситтакоз. Штаммы, вызывающие заболевание у человека, обычно передаются от представителей семейства попугаевых (например, попугаев), вызывая заболевание, характеризуемое пневмонитом. У пациентов может наблюдаться сильная головная боль и нарушение печеночных проб. Пситтакоз является редкой инфекцией. С 2010 года в ЦКЗ регистрируется, как правило, < 10 случаев/год (см. также Psittacosis от ЦКЗ). Тем не менее может иметь место недостаточная диагностика случаев пситтакоза, поскольку легкие случаи все же регистрируются. Очень важен эпидемиологический анамнез, например, информация о владельцах домашних птиц, ветеринарах и работниках птицеводства. Вспышки заболевания происходили среди работников, которые обрабатывают индеек и уток на птицебойнях.

Общие справочные материалы 1. Kohlhoff S, Roblin PM, Clement S, et al: Universal prenatal screening and testing and Chlamydia trachomatis conjunctivitis in infants. Sex Transm Dis 48(9):e122–e123, 2021. doi: 10.1097/OLQ.0000000000001344

Диагностика хламидиоза Для определения C. trachomatis необходимо исследование на основе анализа нуклеиновых кислот

Для определения C. pneumoniae − культуральное исследование или тестирование на нуклеиновые кислоты

Для определения C. psittaci − серологические тесты или полимеразная цепная реакция (ПЦР; если доступна) (См. также the CDC's 2021 Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines: Chlamydial Infections.) C. trachomatis ЗППП лучше всего идентифицируется в образцах, взятых с половых органов, при использовании методов амплификации нуклеиновых кислот (МАНК), поскольку они более чувствительны, чем культуральные методы, и отличаются менее строгими требованиями к транспортировке образцов. В настоящее время МАНК доступны для исследования образцов, взятых из гениталий и мочи от взрослых и подростков. МАНК для генитальной инфекции могут быть проведены с использованием мочи или вагинальных мазков, полученных пациентом или врачом. Некоторые коммерчески доступные тест-системы на основе МАНК были одобрены для идентификации экстрагенитальных форм инфекций (например, в прямой кишке или глотке). Серологические тесты имеют ограниченное значение для диагностики, за исключением диагностики венерической лимфогрунулемы и орнитоза. C. pneumoniae диагностируется с помощью посева образцов из дыхательных путей или NAAT тестирования. Для выявления C. pneumoniae доступны два МАНК в качестве части комплекса анализов для одновременного определения различных респираторных патогенов. Основным ключом к диагностике инфекции C. psittaci является тесный контакт с птицами, как правило, с домашними птицами, такими как попугаи или попугайчики, включая ветеринаров и рабочих на предприятиях по переработке индейки и утки. Диагноз подтверждается серологическими тестами. Посев на питательные среды не является общедоступным. Для C. psittaci не существует коммерчески доступных МАНК, но Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) и некоторыми специализированными лабораториями может быть выполнен тест ПЦР. (См. также the CDC's different methods for diagnosing psittacosis.) Справочные материалы по диагностике 1. Kohlhoff S, Roblin PM, Clement S, et al: Universal prenatal screening and testing and Chlamydia trachomatis conjunctivitis in infants. Sex Transm Dis 48(9):e122–e123, 2021. doi: 10.1097/OLQ.0000000000001344

Скрининг Поскольку хламидийная генитальная инфекция настолько распространена и часто протекает бессимптомно, вызывает только легкие или неспецифические симптомы (особенно у женщин), ЦКЗ рекомендует рутинный скрининг бессимптомных пациентов с высоким риском ИППП (см. Руководство по лечению инфекций, передающихся половым путем 2021 года: Рекомендации и соображения по скринингу, упомянутые в руководствах по лечению и в первоисточниках: Хламидия). Краткий обзор рекомендаций по скринингу см. также в разделе Скрининг на хламидии.