Три вида Chlamydia вызывают заболевания у человека, включая заболевания, передающиеся половым путем, и респираторные инфекции. Диагностика зависит от вида; культуральное исследование, метод амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) или серологические тесты. Лечение проводят с помощью доксициклина для небеременных и азитромицина для беременных.
Chlamydia – неподвижные облигатные внутриклеточные бактерии. Они содержат ДНК, РНК, рибосомы и вырабатывают свои собственные белки и нуклеиновые кислоты. Тем не менее, они зависят от клетки хозяина для 3 из 4 нуклеозидтрифосфатов и используют аденозинтрифосфат (АТФ) хозяина, чтобы синтезировать хламидийный белок.
Род Chlamydia теперь включает 12 видов хламидий; три из них вызывают заболевания у человека:
Chlamydia trachomatis
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia psittaci
Виды хламидий могут привести к постоянной инфекции, которая часто является субклинической.
Chlamydia trachomatis
C. trachomatis имеет 18 иммунологически определенных серовариантов:
А, В, Вa и С вызывают инфекцию глаз (трахому).
Сероварианты от D до K являются причиной инфекций, передаваемых половым путём (ИППП), локализованных на слизистых оболочках.
L1, L2 и L3 вызывают ИППП, которые приводят к инвазивным заболеваниям лимфатических узлов (венерическая лимфогранулёма).
В США C. trachomatis является наиболее распространенной бактериальной причиной ИППП, включая
Негонококковый уретрит, а также эпидидимит у мужчин
Цервицит, уретрит и воспаление тазовых органов у женщин
Проктит, венерическую лимфогранулему, а также реактивный артрит (синдром Рейтера) у всех пациентов
Передача C. trachomatis от матери вызывает неонатальный конъюнктивит и неонатальную пневмонию. В США универсальный пренатальный скрининг и лечение беременных женщин значительно снижают риск инфицирования ребенка C. trachomatis (1).
Возбудитель может быть выделен из прямой кишки и глотки у взрослых (как правило, у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами [МСМ]). Кишечная инфекция, вызванная штаммами L2, может привести к тяжелому проктоколиту, который может имитировать острую воспалительную болезнь кишечника у ВИЧ-инфицированных гомосексуальных мужчин.
Chlamydia pneumoniae
C. pneumoniae может вызвать пневмонию (особенно среди детей и молодежи), которая клинически не отличается от пневмонии, вызванной Mycoplasma pneumoniae. У некоторых пациентов с C. pneumoniae пневмония, охриплость голоса и ангина могут предшествовать кашлю, который может быть постоянным и осложняться бронхоспазмом.
Примерно от 6 до 19% случаев внебольничной пневмонии связаны с C. pneumoniae. Вспышки пневмонии, вызванной C. pneumoniae представляют особый риск для людей в местах скопления (например, в домах престарелых, школах, военных объектах, тюрьмах). Никаких сезонных изменений по проявлению заболевания не наблюдалось.
C. pneumoniae также задействована как инфекционный триггер при реактивных заболеваниях дыхательных путей.
Chlamydia psittaci
(См. также the Centers for Disease Control and Prevention's [CDC] Psittacosis: For Clinicians and Laboratorians.)
C. psittaci вызывает пситтакоз. Штаммы, вызывающие заболевание у человека, обычно передаются от представителей семейства попугаевых (например, попугаев), вызывая заболевание, характеризуемое пневмонитом. У пациентов может наблюдаться сильная головная боль и нарушение печеночных проб.
Пситтакоз является редкой инфекцией. С 2010 года в ЦКЗ регистрируется, как правило, < 10 случаев/год (см. также Psittacosis от ЦКЗ). Тем не менее может иметь место недостаточная диагностика случаев пситтакоза, поскольку легкие случаи все же регистрируются. Очень важен эпидемиологический анамнез, например, информация о владельцах домашних птиц, ветеринарах и работниках птицеводства. Вспышки заболевания происходили среди работников, которые обрабатывают индеек и уток на птицебойнях.
Общие справочные материалы
1. Kohlhoff S, Roblin PM, Clement S, et al: Universal prenatal screening and testing and Chlamydia trachomatis conjunctivitis in infants. Sex Transm Dis 48(9):e122–e123, 2021. doi: 10.1097/OLQ.0000000000001344
Диагностика хламидиоза
Для определения C. trachomatis необходимо исследование на основе анализа нуклеиновых кислот
Для определенияC. pneumoniae − культуральное исследование или тестирование на нуклеиновые кислоты
Для определения C. psittaci − серологические тесты или полимеразная цепная реакция (ПЦР; если доступна)
(См. также the CDC's 2021 Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines: Chlamydial Infections.)
C. trachomatis ЗППП лучше всего идентифицируется в образцах, взятых с половых органов, при использовании методов амплификации нуклеиновых кислот (МАНК), поскольку они более чувствительны, чем культуральные методы, и отличаются менее строгими требованиями к транспортировке образцов. В настоящее время МАНК доступны для исследования образцов, взятых из гениталий и мочи от взрослых и подростков. МАНК для генитальной инфекции могут быть проведены с использованием мочи или вагинальных мазков, полученных пациентом или врачом. Некоторые коммерчески доступные тест-системы на основе МАНК были одобрены для идентификации экстрагенитальных форм инфекций (например, в прямой кишке или глотке).
Серологические тесты имеют ограниченное значение для диагностики, за исключением диагностики венерической лимфогрунулемы и орнитоза.
C. pneumoniae диагностируется с помощью посева образцов из дыхательных путей или NAAT тестирования. Для выявления C. pneumoniae доступны два МАНК в качестве части комплекса анализов для одновременного определения различных респираторных патогенов.
Основным ключом к диагностике инфекции C. psittaci является тесный контакт с птицами, как правило, с домашними птицами, такими как попугаи или попугайчики, включая ветеринаров и рабочих на предприятиях по переработке индейки и утки. Диагноз подтверждается серологическими тестами. Посев на питательные среды не является общедоступным. Для C. psittaci не существует коммерчески доступных МАНК, но Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) и некоторыми специализированными лабораториями может быть выполнен тест ПЦР. (См. также the CDC's different methods for diagnosing psittacosis.)
Справочные материалы по диагностике
1. Kohlhoff S, Roblin PM, Clement S, et al: Universal prenatal screening and testing and Chlamydia trachomatis conjunctivitis in infants. Sex Transm Dis 48(9):e122–e123, 2021. doi: 10.1097/OLQ.0000000000001344
Скрининг
Поскольку хламидийная генитальная инфекция настолько распространена и часто протекает бессимптомно, вызывает только легкие или неспецифические симптомы (особенно у женщин), ЦКЗ рекомендует рутинный скрининг бессимптомных пациентов с высоким риском ИППП (см. Руководство по лечению инфекций, передающихся половым путем 2021 года: Рекомендации и соображения по скринингу, упомянутые в руководствах по лечению и в первоисточниках: Хламидия).
Краткий обзор рекомендаций по скринингу см. также в разделе Скрининг на хламидии.
Лечение хламидиоза
Для небеременных: доксициклин
Для беременных женщин − азитромицин
Рекомендуемым лечением урогенитальной хламидийной инфекции у подростков и взрослых, которые не беременны, является доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день в течение 7 дней (1). Обзор рандомизированных исследований, которые сравнивали доксициклин и азитромицин при лечении урогенитальной хламидийной инфекции обнаружил, что неэффективность микробиологического лечения среди мужчин была выше для азитромицина, чем для доксициклина (2). Данные рекомендации также основаны на исследованиях, которые показали, что при лечении ректальной инфекции у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, 7-дневный курс доксициклина по эффективности превосходил прием однократной дозы азитромицина (3). Рекомендации по применению доксициклина были расширены, чтобы включить женщин, поскольку для них обычно не проводится скрининг на ректальные инфекции.
Альтернативным вариантом лечения является однократная доза азитромицина 1 г перорально. Азитромицин может быть эффективен для групп пациентов, которые могут иметь проблемы с приверженностью лечению и не могут перенести 7-дневный многодозовый курс доксициклина.
Беременным может быть назначена только однократная доза азитромицина 1 г перорально.
Следуют лечить текущих сексуальных партнеров. Пациенты должны воздержаться от половой жизни ≥ 1 недели, пока они и их партнеры не закончат лечение.
При гонорее и неисключенной хламидийной инфекции (редко, поскольку все доступные в настоящее время МАНК для выявления гонококковой инфекции дуплексны и включают тестирование на C. trachomatis), рекомендуется одновременное лечение гонореи.
Скрининг и лечение беременных женщин является наиболее эффективным способом профилактики неонатальной хламидийной инфекции, включая конъюнктивит и пневмонию. Профилактика глазных инфекций у новорожденных с использованием эритромицина или других препаратов не предупреждает хламидийный конъюнктивит новорождённых.
Азитромицин и доксициклин являются антибиотиками первой линии для лечения C. pneumoniae и пситтакоза.
Специфические инфекции обсуждаются в других разделах РУКОВОДСТВА: венерическая лимфогранулема и уретрит, воспалительное заболевание органов малого таза, эпидидимит, реактивный артрит, неонатальный конъюнктивит и неонатальная пневмония, трахома и конъюнктивит с включениями.
Справочные материалы по лечению
1. Centers for Disease Control and Prevention: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021: Chlamydial Infections: Chlamydial Infection Among Adolescents and Adults. По состоянию на 30.032023.
2. Páez-Canro C, Alzate JP, González LM, et al: Antibiotics for treating urogenital Chlamydia trachomatis infection in men and non-pregnant women. Cochrane Database Syst Rev 1(1):CD010871, 2019. doi: 10.1002/14651858.CD010871.pub2
3. Dombrowski JC, Wierzbicki MR, Newman LM, et al: Doxycycline versus azithromycin for the treatment of rectal chlamydia in men who have sex with men: A randomized controlled trial. Clin Infect Dis 73(5):824–831, 2021. doi: 10.1093/cid/ciab153
Основные положения
C. trachomatis вызывает трахому или ИППП; передача от матери может привести к конъюнктивиту новорожденных и/или пневмонии.
C. pneumoniae может привести к пневмонии (особенно у детей и молодых людей и в закрытых группах населения).
C. psittaci - это редкая причина пневмонии (орнитоза), как правило, приобретается от птиц из семейства попугаевых.
Диагностика C. trachomatis и C. pneumoniae проводится с использованием методов амплификации нуклеиновых кислот.
Следует провести скрининг на хламидийную инфекцию, которая передается половым путем, у пациентов с высоким риском без наличия симптомов.
Лечение небеременных проводят с помощью доксициклина, а беременных – с помощью азитромицина.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): 2021 Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines: Chlamydial Infections
CDC: 2021 Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines: Screening Recommendations and Considerations Referenced in Treatment Guidelines and Original Sources: Chlamydia
CDC: 2020 Recommendations for Providing Quality Sexually Transmitted Diseases Clinical Services
CDC: Psittacosis
Avian Chlamydiosis: A resource providing information about zoonotic risk of avian chlamydiosis