Микоплазмы – убиквитарные бактерии, которые отличаются от других прокариотов тем, что у них нет клеточной стенки.

Mycoplasma pneumoniae – частая причина пневмонии, особенно внебольничной пневмонии.

Увеличивается количество данных, которые свидетельствуют о том, что Mycoplasma genitalium и Ureaplasma urealyticum вызывают некоторые случаи негонококкового уретрита. Они (и Mycoplasma hominis) часто выявляются у пациентов с другими мочеполовыми инфекциями (например, вагинит, цервицит, пиелонефрит, воспаление органов таза) и некоторыми немочеполовыми инфекциями, но их роль в этих инфекциях не ясна.

Диагностика микоплазм Для M. pneumoniae : тесты на основе методов анализа нуклеиновых кислот или выявление антител

Для определения M. genitalium необходимо исследование на основе анализа нуклеиновых кислот Посев является технически трудным и часто недоступен, но лабораторное исследование возможно при помощи тестов, основанных на амплификации нуклеиновых кислот (NAATs), или при помощи выявления антител (M. pneumoniae); зачастую диагноз устанавливается методом исключения. В настоящее время для M. pneumoniae доступны три МАНК как часть коммерчески доступных панелей, используемых для диагностики множества респираторных патогенов. Коммерчески доступны МАНК, обнаруживающие M. genitalium. Микоплазмы невидимы при световой микроскопии.

Лечение микоплазм Макролидные антибиотики

Фторхинолоны или тетрациклины Макролиды в большей степени являются предпочитаемыми препаратами. Большинство видов также чувствительны к фторхинолонам и тетрациклинам. В Китае и Японии устойчивость к макролидам у M. pneumoniae была зарегистрирована у > 80% изолятов. Предварительные данные показывают, что распространенность резистентности может в Соединенных Штатах достигать 12% (1). Поэтому фторхинолоны или тетрациклины следует рассматривать у пациентов с рефрактерным заболеванием, особенно в регионах со значительной резистентностью к макролидам. M. genitalium имеет выраженную резистентность к макролидам, тетрациклинам и фторхинолонам, что делает сложным лечение инфекции, вызванной этим микроорганизмом. МАНК для определения устойчивости к макролидам у M. pneumoniae и M. genitalium в настоящее время разрабатываются. Справочные материалы по лечению 1. Centers for Disease Control and Prevention: M. pneumoniae infection: Antibiotic Treatment and Resistance. По состоянию на 30.032023.