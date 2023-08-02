Хроническая инфекция чаще всего обусловлена повторным заражением в эндемичных районах, но также может возникать после кратковременного контакта с возбудителем, например, у путешественников. Хронический шистосомоз обусловлен, прежде всего, гранулематозной реакцией хозяина на яйца паразитов в тканях.

Кишечный шистосомоз: на ранних стадиях - изъязвления слизистой оболочки кишечника, вызванные S. mansoni, S. japonicum, S. mekongi, или S. intercalatum могут кровоточить и вызвать кровавую диарею. По мере прогрессирования поражений в кишечнике могут развиться фокальный фиброз, стриктуры, свищи и папилломатозные разрастания.

Гепатоспленический шистосомоз: гранулематозные реакции на яйца S. mansoni, S. japonicum, S. mekongi и S. intercalatum в печени обычно не ставят под угрозу функцию печени, но иногда вызывают фиброз и цирроз, которые могут привести к портальной гипертензии, которая вызывает спленомегалию, и варикозное расширение вен пищевода. Варикозно расширенные вены пищевода могут кровоточить, вызывая гематемезис.

Яйца в легких могут вызывать образование гранулем и фокального облитерирующего артерита, которые, в конечном итоге, могут привести к развитию легочной гипертензии и формированию легочного сердца.

Поражение мочевого пузыряS. haematobium вызывает образование язв в стенке мочевого пузыря, которые могут вызвать дизурию, гематурию и учащенное мочеиспускание. С течением времени развивается хронический цистит. Стриктуры уретры могут вызывать гидронефроз. Папилломатозные массы в мочевом пузыре – распостраненное явление, вследствие чего может развиться плоскоклеточный рак мочевого пузыря.

При генитальном шистосомозе у молодых девушек и женщин могут поражаться вульва, влагалище и шейка матки, а также маточные трубы. Генитальный шистосомоз может приводить к вагинальным кровотечениям во время секса и гинекологических осмотров, болям во время секса, бесплодию, внематочной беременности, абортам, а также к повышению риска заражения ВИЧ-инфекцией (1). Поражение придатков, яичек, семенного канатика или предстательной железы у мужчин может приводить к тазовым, коитальным или эякуляторным болям, гематоспермии, аномальному отеку половых органов и бесплодию.

Потеря крови через желудочно-кишечный тракт и мочеполовую систему часто приводит к железодефицитной анемии.

Вторичная бактериальная инфекция мочеполового тракта часто встречается при инфицировании Salmonella, при этом может возникнуть стойкая или рецидивирующая инфекция. Неврологические осложнения могут возникнуть даже при легких формах инвазии Schistosoma. Яйца и взрослые особи, находящиеся в спинном мозге, могут вызывать поперечный миелит, а яйца в головном мозге могут провоцировать очаговые поражения и судорожные приступы.