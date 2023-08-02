Шистосомоз – инвазия, вызываемая трематодами рода Schistosoma, которые проникают в организм чрескожно при контакте с пресной водой, в которой находятся церкарии этих гельминтов. Возбудители поражают сосудистую сеть желудочно-кишечного тракта или мочеполовой системы. Острые симптомы – дерматит, с развивающейся в последующем через несколько недель лихорадкой, ознобом, тошнотой, болью в животе, диареей, недомоганием и миалгией. Признаки хронического поражения зависят от разновидностей паразита, но, как правило, включают геморрагический понос (например, при инвазии S. mansoni, S. mekongi, S. intercalatum и S. japonicum) или гематурию (например, при инвазии S. haematobium). Диагноз устанавливается по обнаружению яиц в кале, моче или экземплярах биопсии. Серологические тесты могут использоваться, но не коррелируют со степенью развития процесса или выраженностью клинических проявлений. Лечение – празиквантел.
Сосальщики представляют собой паразитических плоских червей, которые заражают различные части тела (например, кровеносные сосуды, желудочно-кишечный тракт, легкие, печень), в зависимости от вида.
См. также the World Health Organization (WHO) and Centers for Disease Control and Prevention (CDC) information on schistosomiasis.
Этиология шистосомоза
Шистосомоз – безусловно, самая актуальная инфекция, вызываемая трематодами. Schistosoma единственная трематода, которая попадает через кожу; все другие трематоды заражают только через прием пищи. Во всем мире инфицировано более 200 миллионов человек (см. ЦКЗ: О шистосомозе).
Пять разновидностей шистосомы заражают людей; у всех похожие жизненные циклы, в которых промежуточными хозяевами являются пресноводные моллюски (улитки). S. haematobium вызывает заболевания мочевыделительной системы; другие виды Schistosoma вызывают заболевания кишечника.
Географическое распространение шистосом, поражающих человека, отличается в зависимости от вида:
S. haematobium: широко распространена по африканскому континенту с меньшими очагами на Ближнем Востоке, в Турции и Индии
S. mansoni: широко распространена в Африке, очаги присутствуют на Ближнем Востоке, является единственным видом в Западном полушарии в регионах Южной Америки и некоторых островах Карибского моря
S. japonicum: Азия, в основном в Китае, Филиппинах, Таиланде и Индонезии
S. mekongi: Юго-Восточная Азия
S. intercalatum: Центральная и Западная Африка
Люди – главный резервуар инфекции. Собаки, кошки, грызуны, свиньи, лошади, козы являются резервуарами S. japonicum, собаки - резервуары S. mekongi. В США (включая Пуэрто-Рико) и в Канаде заражение этими видами не происходит, но болезнь может присутствовать у путешественников и иммигрантов из эндемичных областей.
Патофизиология шистосомоза
Взрослые черви Schistosoma живут и спариваются в пределах венул мезентерия (как правило, S. mekongi, S. intercalatum, S. japonicum и S. mansoni) или мочевого пузыря (как правило, S. haematobium). Некоторые яйца проникают через слизистую оболочку кишечника или мочевого пузыря и выводятся наружу с фекалиями или мочой, другие яйца остаются в пределах органа хозяина или транспортируются через портальную систему к печени, а иногда к другим тканям и органам (например, легкие, центральная нервная система, спинной мозг). Из выделенных яиц в пресной воде вылупляются мирацидии (первая личиночная стадия), которые проникают в улиток. После размножения продуцируются тысячи свободно плавающих церкарий с раздвоенным хвостом.
Церкарии проникают в кожу человека в течение нескольких минут после контакта. После проникновения через кожу они теряют свой раздвоенный хвост и превращаются в шистосомул, которые мигрируют через кровоток в печень, где созревают до взрослых особей. Взрослые особи затем мигрируют в их конечное место пребывания в венах кишечника или сосудистом сплетении мочеполового тракта.
Яйца обнаруживаются в кале или моче через 1–3 месяца после заражения.
Оценки продолжительности жизни взрослого червя колеблются от 3 до 7 лет. Женская особь варьирует в размере от 7 до 20 мм; мужская – немного меньше.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.
Симптомы и признаки шистосомоза
Острый шистосомный дерматит
Большинство инфекций протекает бессимптомно. Зудящие папулезные высыпания (церкариальный дерматит) могут развиваться там, где церкарии проникают в кожу.
Острая лихорадка Катаямы
Лихорадка Катаямы - это системная реакция гиперчувствительности, которая может возникнуть при начале откладки яиц, как правило, через 2–4 недели после массивного контакта. Симптомы включают в себя лихорадку, озноб, кашель, тошноту, боль в животе, недомогание, миалгию, уртикарную сыпь и отмечается эозинофилию, напоминающая отчасти сывороточную болезнь. Клинические проявления более выражены и чаще обнаруживаются у приезжих по сравнению с жителями местных областей; симптомы обычно длятся в течение нескольких недель.
Хронический шистосомоз
Хроническая инфекция чаще всего обусловлена повторным заражением в эндемичных районах, но также может возникать после кратковременного контакта с возбудителем, например, у путешественников. Хронический шистосомоз обусловлен, прежде всего, гранулематозной реакцией хозяина на яйца паразитов в тканях.
Кишечный шистосомоз: на ранних стадиях - изъязвления слизистой оболочки кишечника, вызванные S. mansoni, S. japonicum, S. mekongi, или S. intercalatum могут кровоточить и вызвать кровавую диарею. По мере прогрессирования поражений в кишечнике могут развиться фокальный фиброз, стриктуры, свищи и папилломатозные разрастания.
Гепатоспленический шистосомоз: гранулематозные реакции на яйца S. mansoni, S. japonicum, S. mekongi и S. intercalatum в печени обычно не ставят под угрозу функцию печени, но иногда вызывают фиброз и цирроз, которые могут привести к портальной гипертензии, которая вызывает спленомегалию, и варикозное расширение вен пищевода. Варикозно расширенные вены пищевода могут кровоточить, вызывая гематемезис.
Яйца в легких могут вызывать образование гранулем и фокального облитерирующего артерита, которые, в конечном итоге, могут привести к развитию легочной гипертензии и формированию легочного сердца.
Поражение мочевого пузыряS. haematobium вызывает образование язв в стенке мочевого пузыря, которые могут вызвать дизурию, гематурию и учащенное мочеиспускание. С течением времени развивается хронический цистит. Стриктуры уретры могут вызывать гидронефроз. Папилломатозные массы в мочевом пузыре – распостраненное явление, вследствие чего может развиться плоскоклеточный рак мочевого пузыря.
При генитальном шистосомозе у молодых девушек и женщин могут поражаться вульва, влагалище и шейка матки, а также маточные трубы. Генитальный шистосомоз может приводить к вагинальным кровотечениям во время секса и гинекологических осмотров, болям во время секса, бесплодию, внематочной беременности, абортам, а также к повышению риска заражения ВИЧ-инфекцией (1). Поражение придатков, яичек, семенного канатика или предстательной железы у мужчин может приводить к тазовым, коитальным или эякуляторным болям, гематоспермии, аномальному отеку половых органов и бесплодию.
Потеря крови через желудочно-кишечный тракт и мочеполовую систему часто приводит к железодефицитной анемии.
Вторичная бактериальная инфекция мочеполового тракта часто встречается при инфицировании Salmonella, при этом может возникнуть стойкая или рецидивирующая инфекция. Неврологические осложнения могут возникнуть даже при легких формах инвазии Schistosoma. Яйца и взрослые особи, находящиеся в спинном мозге, могут вызывать поперечный миелит, а яйца в головном мозге могут провоцировать очаговые поражения и судорожные приступы.
Справочные материалы по симптоматике
1. Orish VN, Morhe EKS, Azanu W, et al: The parasitology of female genital schistosomiasis. Curr Res Parasitol Vector Borne Dis 2:100093, 2022. Published 2022 May 27. doi:10.1016/j.crpvbd.2022.100093
Диагностика шистосомоза
Микроскопическое исследование кала или мочи на наличие яиц (S. haematobium)
Антигенные тесты
Серологические исследования
Диагностическое тестирование показано пациентам с симптомами шистосомоза и подвергшимся соответствующему эпидемиологическому воздействию. Скрининг бессимптомных лиц может быть оправдан, если имел место контакт с пресной водой в эндемичных районах.
Шистосомоз диагностируется, а паразитарная нагрузка оценивается при микроскопическом исследовании образцов кала или мочи на яйца S. haematobium. Могут быть необходимы повторные анализы с использованием методов концентрации. География – основной фактор, позволяющий определить вид, таким образом, о месте контакта с источником заражения необходимо сообщить в лабораторию. Если клиническая картина свидетельствует о шистосомозе, но после повторного исследования мочи или кала яйца обнаружены не были, можно провести биопсию слизистой оболочки кишечника или мочевого пузыря, чтобы проверить наличие характерных гранулем вокруг внедрившихся яиц.
Тесты на шистосомные антигены или ДНК в крови, моче или кале особенно полезны для программ по уничтожению шистосом и при возвращении путешественников с подозрением на инфекцию. Большинство тестов на определение антигена являются количественными, и уровни антигена коррелируют с величиной паразитарной нагрузки. Некоторые доступные коммерческие антигенные тесты, мочевая тест-полоска для S. mansoni, качественны.
Серологические тесты чувствительны и специфичны для инфекции, но не несут информацию о массивности глистной инвазии, клиническом статусе или прогнозе, а также не дают возможности отличить активную инфекцию от перенесенной. Тесты на антитела, таким образом, являются наиболее информативными для обнаружения инфекции у возвращающихся путешественников и не эффективны у пациентов, которые являются жителями эндемичных областей. У путешественников, которые вернулись из эндемических областей, серологические тесты необходимо проводить через ≥ 6–12 недель после последнего контакта с пресной водой, чтобы предоставить время для созревания шистосом до стадии взрослой особи и для выработки антител.
Гепатоспленический шистосомоз может быть диагностирован путем нахождения яиц в кале, кишечной ткани или образцах печени, взятых для биопсии, однако анализ имеет переменную чувствительность, поскольку выделение яиц может происходить периодически у таких пациентов. Как правило, печеночные пробы в норме. При ультрасонографии можно выявить перипортальный фиброз и спленомегалию.
Нейрошистосомоз диагностируется при наличии инфекции экстраневральной области, а также клинических и рентгенологических признаках вовлечения нервной системы. Также диагностическим является наличие шистосом при биопсии поражений центральной нервной системы и/или положительный результат теста на антитела, либо теста полимеразной цепной реакции в спинномозговой жидкости.
Лечение шистосомоза
Празиквантел
Рекомендуется однодневное пероральное лечение празиквантелем (20 мг/кг два раза в день при S. haematobium, S. mansoni и S. intercalatum; 20 мг/кг 3 раза в день для S. japonicum и S. mekongi). Празиквантел эффективен против взрослых шистосом, но не влияет на развивающиеся шистосомулы, которые присутствуют в начале инфекции. Таким образом, для асимптоматичных путешественников, которые контактировали с потенциально зараженной сырой водой, лечение откладывают на 6–8 недель с момента последнего контакта с возбудителем. Побочные эффекты празиквантела обычно умеренные и ограничиваются болью в животе, диареей, головной болью и головокружением. О терапевтических неудачах сообщали, но трудно определить, обусловлены ли они повторной инфекцией, относительной резистентностью незрелых шистосом или устойчивостью к празиквантелу взрослых шистосом.
Если яйца все еще обнаруживаются на момент постановки диагноза, следует назначить последующее обследование через 1–2 месяца после терапии, чтобы подтвердить излечение. Лечение повторяют, если анализы по-прежнему покажут наличие яиц.
Лечение острого шистосомоза (лихорадка Катаяма) основано на ограниченных данных. Кортикостероиды могут облегчить тяжелые симптомы; лечение преднизоном в дозе 20-40 мг ежедневно в течение 5 дней у взрослых обычно является эффективным. Как только симптомы стихают, назначают лечение празиквантелом по описанной выше схеме и повторяют через 4–6 недель после того, как паразиты развились во взрослую особь.
Пациенты с обнаруженными в кале или моче яйцами во время острого или хронического шистосомоза должны быть обследованы на наличие живых яиц через 1–2 месяца после лечения. Основываясь на присутствии живого мирацидиума, опытный микроскопист способен отличить жизнеспособные яйца от пустых скорлуп. Если все еще присутствуют жизнеспособные яйца, показано повторное лечение.
Профилактика шистосомоза
Тщательно избегать контакта с зараженной пресной водой, что предотвращает шистозоматоз.
Шистосомоз не передается при проглатывании зараженной воды; однако непосредственный контакт рта и губ с зараженной водой может привести к инфицированию.
Пресную воду, используемую для купания, следует кипятить в течение по меньшей мере 1 минуты, а затем охладить перед купанием. Однако вода, которая находилась в резервуаре для хранения по меньшей мере 1-2 дня, обычно безопасна для использования и без кипячения.
Люди, которые случайно подвергаются действию загрязненной воды (например, в результате падения в реку), должны энергично вытереться полотенцем, чтобы попытаться удалить паразитов, прежде чем они проникнут в кожу.
Защита водоемов от фекального и мочевого загрязнения.
Взрослые жители эндемичных районов более резистентны к повторной инфекции по сравнению с детьми, что предполагает возможность приобретенного иммунитета.
Для борьбы с шистосомозом в эндемичных районах используются массовое лечение празиквантелом по месту жительства или на базе школ, образовательные программы и применение моллюскицидов для сокращения популяций улиток.
Вакцина разрабатывается.
Основные положения
Schistosoma – единственная трематода, которая проникает через кожу; более 230 миллионов человек во всем мире инвазированы ею.
Когда церкарии проникают в кожу, они теряют свой вилочкообразно разветвленный хвост и превращаются в шистосомулу, которая мигрирует по системе кровообращения к печени, где она созревает; взрослыми особями они мигрируют к конечному месту пребывания в венах или венозном сплетении мочеполового тракта.
Яйца, попавшие в печень, вызывают гранулематозную реакцию, которая может привести к фиброзу и портальной гипертензии, что, в свою очередь, может стать причиной спленомегалии, расширения вен пищевода и гематемезиса.
Паразиты в кишечнике могут вызвать кровавый понос, а паразиты в мочевом пузыре – гематурию и хронический цистит.
Лечить необходимо с помощью празиквантела.
Чтобы предотвратить инфекцию, нужно избегать контакта с пресной водой в эндемичных районах.
Дерматит, вызываемый шистосомами птиц и животных
Шистосоматидный (церкариевый) дерматит, заболевание кожи, которое также можно назвать водным кожным зудом или зудом купальщиков (пловцов), возникает, когда виды Schistosoma, которые не могут развиваться у людей, проникают в кожу при контакте с загрязненной пресной или соленой водой.
Церкарии видов Schistosoma, которые заражают птиц и млекопитающих, но не людей, могут проникнуть через человеческую кожу. Хотя эти организмы не развиваются в человеке, люди могут оказаться восприимчивы; в этих случаях наблюдаются зудящие пятнисто-папулезные или везикулезные поражения кожи на месте внедрений. Поражения кожи могут сопровождаться системной фебрильной реакцией, которая длится 5–7 дней, и спонтанно исчезают.
Церкариевый дерматит встречается во всем мире. В Северной Америке шистосомный дерматит (водный зуд), связанный с океаном, встречается на побережье всей Атлантики, Персидского залива, Тихого океана и гавайских берегов. Распространен на илистых отмелях вне Кейп-Кода. Пресноводный шистосомный дерматит (зуд пловцов) распространен в районе Великих озер.
Диагноз церкариального дерматита ставят на основании клинических проявлений. Большинство случаев не требуют медицинского вмешательства.
Лечение церкариального дерматита является симптоматическим: прохладные компрессы, растворы пищевой соды или снимающие зуд лосьоны. Местно также могут использоваться кортикостероиды.