Стрептобациллярная лихорадка укуса крысы обусловлена плеоморфной грамотрицательной палочкой S. moniliformis; возбудитель присутствует в ротоглотке здоровых крыс. Эпидемии были связаны с приемом непастеризованного молока, загрязненного S. moniliformis (хейверхиллская лихорадка), но инфицирование обычно происходит вследствие укуса дикой крысой или мышью. Другие грызуны и ласки также могут быть носителями инфекции.

Первичная рана обычно заживает быстро, но после инкубационного периода 1–22 (обычно <10) дней, резко развивается гриппоподобный синдром, вызывая озноб, лихорадку, рвоту, головную боль и боли в спине и суставах. У большинства пациентов развивается кореподобная, петехиальная или везикулярная сыпь на руках и ногах приблизительно 3 дня спустя. Мигрирующая полиартралгия или септический артрит, обычно асимметрично поражая большие суставы, развиваются у многих пациентов в пределах 1 недели и, будучи невылеченными, могут сохраняться в течение нескольких дней или месяцев. Лихорадка может быть рецидивирующей, проходящей неравномерно в течение недель или месяцев.

Бактериальный эндокардит, септический артрит и абсцессы головного мозга или других тканей редки, но тяжелые. У некоторых пациентов появляется инфекционный экссудативный перикардит.

Хейверхилльская лихорадка (эпидемическая суставная эритема) напоминает приобретенную через кожу лихорадку укуса крысы, но с более явным фарингитом и рвотой.