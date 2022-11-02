Болезнь Лайма была обнаружена в 1976 году из-за тесного сосредоточения случаев в Лайме, штат Коннектикут, в настоящее время она является в США наиболее часто фиксируемой болезнью, вызываемой клещами. Согласно литературным данным наблюдается в 49 штатах, но >90% случаев отмечены в следующих штатах: Мейн, Виргиния, Висконсин, Миннесота и Мичиган. На западном побережье большинство случаев наблюдается в северной Калифорнии и Орегоне. Болезнь Лайма также бывает и в Европе, на территории бывшего Советского Союза, в Китае и Японии.

В США болезнь Лайма вызывается прежде всего Боррелиа бургдорфери (Borrelia burgdorferi) и в меньшей степени Б. ьайони (B. mayonii), который был недавно обнаружен в верхних средне-западных штатах. В Европе и Азии болезнь Лайма вызывается прежде всего B. afzelii, B. garinii и B. burgdorferi. Начало обычно приходится на лето и раннюю осень. Большинство пациентов – дети и молодые совершеннолетние, живущие в основном в густых лесистых областях.

Болезнь Лайма передается главным образом 4 видами Ixodes по всему миру:

I.scapularis (черноногий клещ) на востоке и севере Среднего Запада США

I. pacificus на западном побережье США

I. ricinus в Европе

I. persulcatus в Азии

В США основным резервуаром B. burgdorferi среди животных и предпочтительным хозяином для черноногого клеща в нимфальной и личиночной фазах является белоногий хомячок. Олени – хозяева взрослого клеща, не переносят Borrelia. Другие млекопитающие (например, собаки) могут быть случайными хозяевами и могут заболеть болезнью Лайма. В Европе более крупные млекопитающие, такие как овцы являются носителями для клещей.

Ixodes scapularis Изображение Image courtesy of James Gathany via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.