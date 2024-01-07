Эрлихиоз и анаплазмоз вызываются бактериями, подобными риккетсиям. Эрлихиоз вызывается Ehrlichia chaffeensis; анаплазмоз Anaplasma phagocytophilum. Оба микроорганизма инфицируют людей через клеща. Симптомы напоминают признаки пятнистой лихорадки Скалистых гор, за исключением того, что сыпь встречается гораздо реже. Начало болезни острое, появляются лихорадка, озноб, головная боль и недомогание.

(См. также Обзор риккетсиозных и ассоциированных инфекций (Overview of Rickettsial and Related Infections)).

Эрлихиоз и анаплазмоз относятся к риккетсиозным заболеваниям.

E. chaffeensis вызывает у человека моноцитарный эрлихиоз. Большинство случаев моноцитарного эрлихиоза было зарегистрировано в юго-восточных и восточных центральных штатах США, где его членистоногий переносчик (клещ «одинокая звезда») является эндемичным. (Также Центры по контролю и профилактике заболеваний: эрлихиоз - эпидемиология и статистика.)

Anaplasma phagocytophilum (ранее E. phagocytophila) вызывает у человека гранулоцитарный анаплазмоз, который встречается на северо-востоке, центральной и верхней части Среднего Запада и Западном побережье США, где его членистоногий переносчик (иксодовый клещ) является эндемичным. Болезнь Лайма, бабезиоз, и вирус Повассан переносятся одним и тем же клещом и наблюдаются в одном и том же эндемическом районе. Иногда у пациентов возможны сочетанные инфекции после укуса клеща, зараженного более чем одним микроорганизмом. Несколько случаев анаплазмоза было зафиксировано после переливания крови от бессимптомных или остро зараженных доноров. (Также Центры по контролю и профилактике заболеваний: анаплазмоз - эпидемиология и статистика).

Здравый смысл и предостережения

Различия по основной поражаемой клетке крови (моноциты при эрлихиозе и гранулоциты при анаплазмозе) приводят к незначительным отличиям по клиническим проявлениям.

Ixodes scapularis Изображение Image courtesy of James Gathany via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Симптомы и признаки эрлихиоза и анаплазмоза Клинические симптомы эрлихиоза и анаплазмоза похожи. Хотя некоторые инфекции являются бессимптомными, большинство из них имеют резкое начало гриппоподобного заболевания с неспецифическими симптомами, такими как лихорадка, озноб, миалгии, слабость, тошнота, рвота, кашель. головная боль, недомогание, которые, как правило, начинаются приблизительно через 12 дней после укуса клеща. Сыпь нехарактерна для анаплазмоза. У некоторых пациентов, инфицированных E. chaffeensis, развивается макуло-папулезная или петехиальная сыпь на туловище и конечностях. Эрлихиоз и анаплазмоз могут привести к диссеминированному внутрисосудистому свертыванию крови, полиорганной недостаточности, судорожным припадкам и коме. Обе инфекции считаются более тяжелыми и ассоциируются с более высокой смертностью среди пациентов с пониженным иммунитетом, вызванным иммуносупрессорами (например, кортикостероидами, противораковой химиотерапией, долгосрочным лечением иммуносупрессорами после трансплантации органа), ВИЧ-инфекцией или спленэктомией.

Диагностика эрлихиоза и анаплазмоза Полимеразная цепная реакция (ПЦР) образца крови Диагностические серологические анализы доступны для эрлихиоза и анаплазмоза, но ПЦР крови является более чувствительным и специфичным методом и может дать более раннюю диагностику, потому что серологические анализы требуют сравнения последовательных титров. Могут быть обнаружены цитоплазматические включения в моноцитах (эрлихиоз) или в нейтрофилах (анаплазмоз), но цитоплазматические включения чаще наблюдаются при анаплазмозе. Исследования крови и печени могут выявить такие нарушения, как лейкопения, тромбоцитопения и повышение уровня аминотрансферазы.

Лечение эрлихиоза и анаплазмоза Доксициклин Лечение эрлихиоза и анаплазмоза лучше начинать до получения лабораторных результатов. Когда лечение начато рано, пациенты в целом реагируют быстро и хорошо. Задержка лечения может привести к тяжелым осложнениям, включая вирусные и грибковые суперинфекции и смерть в 2–5%. Основное лечение – доксициклин до клинического улучшения; отмена препарата при отсутствии лихорадки в течение 24–48 часов и при длительности лечения не менее 7 дней. Для пациентов, не переносящих доксициклин, рекомендуется десенсибилизация. Хотя некоторые тетрациклины могут вызывать окрашивание зубов у детей < 8 лет, Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) рекомендует курс доксициклина (1). Исследования показывают, что короткие курсы доксициклина (5-10 дней, как при риккетсиозах) могут быть использованы у детей, не вызывая окрашивания зубов или ухудшения состояния зубной эмали (2; см. также ЦКЗ: исследования по доксициклину и окрашиванию зубов). Хлорамфеникол не эффективен. Некоторые пациенты продолжают испытывать головную боль, слабость и недомогание в течение нескольких недель после соответствующего лечения. Справочные материалы по лечению 1. Centers for Disease Control and Prevention: Ehrlichiosis 2. Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al: No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever. J Pediatr 166(5):1246-51, 2015. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.015

Профилактика эрлихиоза и анаплазмоза Вакцины для предотвращения эрлихиоза или анаплазмоза отсутствуют. Следует принимать надлежащие меры для предотвращения укусов клещей. (См. также Centers for Disease Control and Prevention: Preventing tick bites.) Черноногие клещи Предотвращение доступа клеща к коже включает следующее: Не сходить с дорожек и тропинок

Заправлять брюки в ботинки или носки

Носить рубашки с длинным рукавом

Наносить репелленты с диэтилтолуамидом на поверхность кожи Диэтилтолуамид для обработки кожи маленьких детей следует применять с осторожностью, т.к. есть сообщения о токсических реакциях. Перметрин, нанесенный на одежду, эффективно убивает клещей. В эндемичных регионах важно часто проверяться на предмет наличия клещей, особенно на волосистых областях тела, следует внимательно осматривать детей. Наполненного жидкостью клеща следует удалять осторожно, стремясь не раздавить его пальцами, т.к. повреждение клеща может привести к передаче заболевания. Тело клеща не следует сдавливать или сжимать. Для удаления клеща его следует постепенно вытягивать за головку маленькими щипцами. Точку прикрепления клеща следует обработать спиртом. Вазелин, горящие спички и другие раздражающие вещества не являются эффективными средствами для удаления клещей и использовать их не следует. Нет никаких практических средств, чтобы уничтожить клеща на всей территории, но популяции клещей могут быть уменьшены в эндемичных областях путём контроля популяции мелких животных.

Основные положения Эрлихиоз и анаплазмоз относятся к клещевым инфекциям связанными с риккетсиозным заболеваниям.

Клинические симптомы эрлихиоза и анаплазмоза похожи, обычно с резким наступлением гриппоподобного заболевания. Для анаплазмоза сыпь не характерна.

Эрлихиоз и анаплазмоз могут привести к диссеминированному внутрисосудистому свертыванию крови, полиорганной недостаточности, судорожным припадкам и коме.

Нужно выполнить ПЦР-анализ крови, который является более чувствительным и специфичным, чем серологические тесты, и может привести к ранней диагностике.

Следует провести лечение доксициклином, которое лучше всего начать перед получением лабораторных результатов.