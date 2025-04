Обзор кишечных протозойных и микроспоридийных инфекций (Overview of Intestinal Protozoan and Microsporidia Infections)

Постановка диагноза кишечных протозойных и микроспоридийных инфекций на основе симптомов и данных объективного обследования является трудной задачей; необходимы анализ кала на наличие антигенов или ДНК паразита и микроскопическое исследование кала на наличие цист или микроорганизмов.

Анализы кала на антигены, которые чувствительны и специфичны, доступны для

Cryptosporidium spp

E. histolytica

G. duodenalis

Микроскопический анализ может потребовать нескольких образцов, методов концентрации и специальных окрашиваний; таким образом, лаборатория должна быть уведомлена, какой болезнетворный микроорганизм или болезнетворные микроорганизмы подозреваются. Для некоторых пациентов потребуется полуинвазивная методика диагностики, такая как эндоскопическая биопсия (см. таблицу Забор и обработка образцов для микроскопической диагностики паразитарных инфекций [Collecting and Handling Specimens for Microscopic Diagnosis of Parasitic Infections]).

Молекулярная диагностика, основанная на полимеразной цепной реакции, доступна для многих кишечных простейших.