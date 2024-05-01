Обзор кишечных протозойных и микроспоридийных инфекций (Overview of Intestinal Protozoan and Microsporidia Infections)

Простейшие — обобщающий термин для некоторых ядросодержащих одноклеточных организмов (эукариот), у которых отсутствует цитодерма и которые не относятся ни к животным, ни к растениям, ни к грибам. Наиболее важные кишечные протозойные патогены, которые вызывают кишечные инфекции у людей, включают
Cryptosporidium species (см. Криптоспоридиоз)
Cyclospora cayetanensis (см. Циклоспориаз)
Cystoisospora belli (ранее известные как Isospora belli — смотрите Цистоизоспороз)
Entamoeba histolytica (см. Амебиаз)
Giardia duodenalis (ранее известная как G lamblia, G intestinalis - см. Лямблиоз)
Представителей таксона Microsporidia ранее относили к простейшим, но в настоящее время, на основе исследований ДНК они классифицируются как грибы или тесно связанные с ними.
Многие патогенные паразиты и непатогенные комменсалы могут находиться в кишечнике в одно и то же время.
Кишечные простейшие передаются фекально-оральным путем, таким образом, инфекции широко распространены в областях с плохой очисткой и обработкой воды. Они распространены в условиях, где среди людей преобладает недержание стула и несоблюдение правил гигиены, как правило, это происходит в психиатрических больницах и детских садах. Некоторые простейшие желудочно-кишечного тракта распространяются половым путем, особенно у практикующих орально-анальные контакты. Несколько видов простейших вызывают тяжелые оппортунистические инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом, в том числе у пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Иногда в США случались большие вспышки кишечной протозойной инфекции, обусловленные передачей через пищу и воду (например, вспышка инфекции Cyclospora cayetanensis в нескольких штатах, вызванная зараженными лотками для свежих овощей в 2018 году, и крупная передающаяся через воду вспышка Cryptosporidium в Милуоки в 1993 году).
Системные протозойные заболевания обсуждаются в другом разделе и включают в себя малярию, бабезиоз, токсоплазмоз, лейшманиоз, болезнь Шагаса и Африканский трипаносомоз.
Диагностика кишечных протозойных и микроспоридийных инфекций
Постановка диагноза кишечных протозойных и микроспоридийных инфекций на основе симптомов и данных объективного обследования является трудной задачей; необходимы анализ кала на наличие антигенов или ДНК паразита и микроскопическое исследование кала на наличие цист или микроорганизмов.
Анализы кала на антигены, которые чувствительны и специфичны, доступны для
Cryptosporidium spp
E. histolytica
G. duodenalis
Микроскопический анализ может потребовать нескольких образцов, методов концентрации и специальных окрашиваний; таким образом, лаборатория должна быть уведомлена, какой болезнетворный микроорганизм или болезнетворные микроорганизмы подозреваются. Для некоторых пациентов потребуется полуинвазивная методика диагностики, такая как эндоскопическая биопсия (см. таблицу Забор и обработка образцов для микроскопической диагностики паразитарных инфекций [Collecting and Handling Specimens for Microscopic Diagnosis of Parasitic Infections]).
Молекулярная диагностика, основанная на полимеразной цепной реакции, доступна для многих кишечных простейших.