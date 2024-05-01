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Обзор кишечных протозойных и микроспоридийных инфекций (Overview of Intestinal Protozoan and Microsporidia Infections)

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено мая 2024

Простейшие — обобщающий термин для некоторых ядросодержащих одноклеточных организмов (эукариот), у которых отсутствует цитодерма и которые не относятся ни к животным, ни к растениям, ни к грибам. Наиболее важные кишечные протозойные патогены, которые вызывают кишечные инфекции у людей, включают

Представителей таксона Microsporidia ранее относили к простейшим, но в настоящее время, на основе исследований ДНК они классифицируются как грибы или тесно связанные с ними.

Многие патогенные паразиты и непатогенные комменсалы могут находиться в кишечнике в одно и то же время.

Кишечные простейшие передаются фекально-оральным путем, таким образом, инфекции широко распространены в областях с плохой очисткой и обработкой воды. Они распространены в условиях, где среди людей преобладает недержание стула и несоблюдение правил гигиены, как правило, это происходит в психиатрических больницах и детских садах. Некоторые простейшие желудочно-кишечного тракта распространяются половым путем, особенно у практикующих орально-анальные контакты. Несколько видов простейших вызывают тяжелые оппортунистические инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом, в том числе у пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Иногда в США случались большие вспышки кишечной протозойной инфекции, обусловленные передачей через пищу и воду (например, вспышка инфекции Cyclospora cayetanensis в нескольких штатах, вызванная зараженными лотками для свежих овощей в 2018 году, и крупная передающаяся через воду вспышка Cryptosporidium в Милуоки в 1993 году).

Системные протозойные заболевания обсуждаются в другом разделе и включают в себя малярию, бабезиоз, токсоплазмоз, лейшманиоз, болезнь Шагаса и Африканский трипаносомоз.

Диагностика кишечных протозойных и микроспоридийных инфекций

Постановка диагноза кишечных протозойных и микроспоридийных инфекций на основе симптомов и данных объективного обследования является трудной задачей; необходимы анализ кала на наличие антигенов или ДНК паразита и микроскопическое исследование кала на наличие цист или микроорганизмов.

Анализы кала на антигены, которые чувствительны и специфичны, доступны для

  • Cryptosporidium spp

  • E. histolytica

  • G. duodenalis

Микроскопический анализ может потребовать нескольких образцов, методов концентрации и специальных окрашиваний; таким образом, лаборатория должна быть уведомлена, какой болезнетворный микроорганизм или болезнетворные микроорганизмы подозреваются. Для некоторых пациентов потребуется полуинвазивная методика диагностики, такая как эндоскопическая биопсия (см. таблицу Забор и обработка образцов для микроскопической диагностики паразитарных инфекций [Collecting and Handling Specimens for Microscopic Diagnosis of Parasitic Infections]).

Молекулярная диагностика, основанная на полимеразной цепной реакции, доступна для многих кишечных простейших.

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