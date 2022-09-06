Трихинеллез – инфекция, вызываемая Trichinella spiralis или другими видами рода Trichinella. Симптомы включают начальное раздражение желудочно-кишечного тракта, за которым следует периорбитальный отек, мышечные боли, лихорадка и эозинофилия. Диагноз устанавливается клинически и позже подтверждается серологическими тестами. Биопсия мышц используется для диагностики в редких случаях. Лечение – мебендазол или албендазол, а при тяжелом течении дополнительно назначается преднизолон.
(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).
Трихинеллез встречается во всем мире. В дополнение к основному возбудителю Trichinella spiralis трихинеллез может быть вызван T. pseudospiralis, T. nativa, T. nelsoni и T. britovi в различных географических местах. Ежегодно во всем мире регистрируется около 10 000 случаев трихинеллеза. В США ежегодно регистрируется менее 20 случаев.
Патофизиология трихинеллеза
Жизненный цикл Trichinella протекает в организмах животных, которых кормили (свиньи, лошади), или они сами поедали (медведи, лисы, кабаны) других животных, в мышцах которых содержатся инкапсулированные личинки трихинелл (например, грызунов). Люди заражаются при употреблении в пищу сырого, непрожаренного или термически недостаточно обработанного мяса зараженных животных, обычно свиней, дикого кабана или медведя. В тонкой кишке личинки покидают капсулы и проникают в подслизистый слой; через 6–8 дней они превращаются во взрослых самцов и самок. Особи женского пола приблизительно 2,2 мм длиной, а особи мужского пола приблизительно 1,2 мм длиной.
Зрелые особи женского пола продуцируют живых личинок в течение 4–6 недель, а затем умирают или выводятся. Личинки мигрируют через кровоток и лимфатическую систему, откуда попадают в поперечно-полосатую мускулатуру, где в конечном счёте и живут. Личинки полностью инкапсулируются в течение 1–2 месяцев и остаются жизнеспособными в течение нескольких лет как внутриклеточные паразиты. Мертвые личинки в конечном счете рассасываются или петрифицируются. Цикл продолжается только в том случае, если инкапсулированные личинки проглатываются другим плотоядным животным.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.
Симптомы и признаки трихинеллеза
Многие случаи инвазирования Trichinella могут протекать бессимптомно или в легкой форме.
В течение 1 недели после заражения у пациента могут наблюдаться спастические боли в животе и диарея.
Через 1–2 недели после инфекции начинаются системные симптомы и признаки: лицевой или периорбитальный отек, миалгия, постоянная лихорадка, головная боль и подконъюнктивальные кровоизлияния и петехии. Боль в глазах и светобоязнь часто предшествуют миалгии.
Симптомы, возникающие из-за мышечной инвазии, могут имитировать симптомы полимиозита. Сокращения диафрагмы, межреберных, мимических и жевательных мышц могут быть болезненны. Тяжелая одышка может появляться при интенсивной инвазии.
Лихорадка обычно перемежающаяся, с повышением до 39° C или выше, остается повышенной в течение нескольких дней, а затем постепенно падает. Эозинофилия обычно начинается, когда новорожденные личинки попадают в ткани, пик приходится через 2–4 недель после заражения, а затем, после инкапсулирования личинок, она постепенно снижается.
При тяжелых инфекциях воспаление может вызвать осложнения: кардиологические (миокардит, сердечная недостаточность, аритмия), неврологические (энцефалит, менингит, нарушения зрения и слуха, судороги) или легочные (пневмония, плеврит). Смерть может наступить от миокардита или энцефалита.
Симптомы и признаки постепенно стихают и большинство их исчезают приблизительно через 3 месяца, когда личинки полностью инкапсулированы в мышечных клетках и выведены из других органов и тканей. Тупые мышечные боли и утомляемость могут сохраняться в течение многих месяцев.
Рецидивирующие инфекции, вызванные T. nativa, в северных широтах могут вызвать хроническую диарею.
Диагностика трихинеллеза
Иммуноферментный анализ
Редко биопсия мышц
Не существует специфических исследований, которые могли бы диагностировать кишечную стадию Trichinella. После 2-й недели инфекции биопсия мышц может выявить личинки и капсулы, но это исследование используется крайне редко. Диссеминированное воспаление тканей мышц указывает на недавнюю инфекцию.
Некоторые серологические тесты применялись, но иммуноферментный анализ (ИФА) с использованием T. spiralis выделительно-секреторного (ВС) антигена, по-видимому, является самым быстрым способом обнаружить инфекцию и его проводят в Соединенных Штатах. Антитела часто нельзя обнаружить в первые 2–8 недель инфекции, таким образом, анализы нужно провести повторно с недельным интервалом, если результаты первоначально отрицательны. Поскольку антитела могут сохраняться в течение многих лет, серологические анализы более значимы, если они первоначально отрицательны, а затем положительны. Результаты серологических тестов и биопсия являются дополнительными анализами: любой из них может быть отрицательным у одного и того же пациента с трихинеллезом. Аллергические кожные реакции из антигенов личинок трихинелл недостоверны.
Мышечные ферменты (креатинкиназа и лактатдегидрогеназа [ЛДГ]) повышены у 50% пациентов и коррелируют с отклонениями по электромиограмме.
Эозинофилия является распространенным явлением, но имеет множество инфекционных и неинфекционных причин (см. таблицу Важные заболевания и методы лечения, связанные с эозинофилией).
Трихинеллез следует отличать от
острой ревматической лихорадки, острого артрита, болезни Квинке и миозита,
Фебрильных заболеваний, таких как туберкулез, брюшной тиф, сепсис и бруцеллез (волнообразная лихорадка)
Неврологических проявлений менингита, энцефалита и полиомиелита
Эозинофилии, обусловленной новообразованиями, эозинофильной лейкемии, нодозного полиартериита или заболевания, вызванного другими мигрирующими нематодами
Лечение трихинеллеза
Албендазол или мебендазол для изгнания взрослых червей
Симптоматическое лечение
Глистогонные препараты удаляют взрослых особей гельминтов Trichinella из желудочно-кишечного тракта, но, как только личинки инкапсулируются в скелетных мышцах, такое лечение может быть неэффективным как для их удаления, так и для устранения любых, связанных с их присутствием, симптомов.
Можно использовать: альбендазол в дозе 400 мг перорально 2 раза в день в течение 8-14 дней или мебендазол в дозе 200-400 мг перорально 3 раза в день в течение 3 дней, после чего 400-500 мг 3 раза в день в течение 10 дней. Эффективность более высоких доз антигельминтных медикаментов и продолжительных курсов эрадикации инкапсулированных личинок весьма неопределенна, зато более вероятны неблагоприятные последствия.
Анальгетики могут уменьшить боли в мышцах. При тяжелых аллергических проявлениях или поражениях миокарда или ЦНС прописывают преднизон по 20–60 мг перорально 1 раз в день в течение 3 или 4 дней, затем дозировка уменьшается в течение 10–14 дней.
Профилактика трихинеллеза
Приготовление свинины или мяса диких животных до коричневого цвета (> 71° С) убивает личинок трихинелл. Личинки могут быть уничтожены при замораживании кусков свинины толщиной менее 6 дюймов до -15° С в течение 20 дней. Замораживание не рекомендуется для мяса диких животных, потому что они могут быть заражены разновидностями Trichinella, устойчивыми к низким температурам.
Копчение, приготовление в микроволновой печи или соление мяса не убивает личинки полностью.
Мясорубки и другие предметы, используемые для приготовления сырого мяса, должны быть тщательно очищены. Также важным является мытье рук водой с мылом.
Домашних свиней не следует кормить сырым мясом.
Основные положения
Люди заражаются Trichinella во время употребления в пищу сырого, не прожаренного или термически недостаточно обработанного мяса зараженных животных, обычно свиней, дикого кабана или медведя.
Личинки выходят из цист в тонком кишечнике, проникают в слизистую оболочку и становятся взрослыми особями, которые высвобождают живых личинок; личинки мигрируют через кровоток и лимфатическую систему и инкапсулируются в клетках поперечнополосатых скелетных мышц.
Симптомы начинаются с раздражения желудочно-кишечного тракта с последующим периорбитальным отеком, болью в мышцах, лихорадкой и эозинофилией.
Проявления постепенно разрешаются примерно на 3 месяце, когда личинки становятся полностью инкапсулированными, хотя блуждающие мышечные боли и усталость могут сохраняться.
Диагностика с помощью иммуноферментного анализа.
Лечение симптомов (например, с помощью анальгетиков, преднизолона при аллергических проявлениях или проявлениях со стороны центральной нервной системы [ЦНС] или миокарда); антигельминтные средства убивают взрослых червей, но, как только личинка инкапсулируется в скелетных мышцах, лечение может не искоренить их или любые связанные с ними симптомы.
Тщательное приготовление мяса свиней и диких животных может предотвратить трихинеллез.