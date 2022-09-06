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Трихинеллез

(трихиниоз; трихинеллез)

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2022

Трихинеллез – инфекция, вызываемая Trichinella spiralis или другими видами рода Trichinella. Симптомы включают начальное раздражение желудочно-кишечного тракта, за которым следует периорбитальный отек, мышечные боли, лихорадка и эозинофилия. Диагноз устанавливается клинически и позже подтверждается серологическими тестами. Биопсия мышц используется для диагностики в редких случаях. Лечение – мебендазол или албендазол, а при тяжелом течении дополнительно назначается преднизолон.

(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).

Трихинеллез встречается во всем мире. В дополнение к основному возбудителю Trichinella spiralis трихинеллез может быть вызван T. pseudospiralis, T. nativa, T. nelsoni и T. britovi в различных географических местах. Ежегодно во всем мире регистрируется около 10 000 случаев трихинеллеза. В США ежегодно регистрируется менее 20 случаев.

Патофизиология трихинеллеза

Жизненный цикл Trichinella протекает в организмах животных, которых кормили (свиньи, лошади), или они сами поедали (медведи, лисы, кабаны) других животных, в мышцах которых содержатся инкапсулированные личинки трихинелл (например, грызунов). Люди заражаются при употреблении в пищу сырого, непрожаренного или термически недостаточно обработанного мяса зараженных животных, обычно свиней, дикого кабана или медведя. В тонкой кишке личинки покидают капсулы и проникают в подслизистый слой; через 6–8 дней они превращаются во взрослых самцов и самок. Особи женского пола приблизительно 2,2 мм длиной, а особи мужского пола приблизительно 1,2 мм длиной.

Зрелые особи женского пола продуцируют живых личинок в течение 4–6 недель, а затем умирают или выводятся. Личинки мигрируют через кровоток и лимфатическую систему, откуда попадают в поперечно-полосатую мускулатуру, где в конечном счёте и живут. Личинки полностью инкапсулируются в течение 1–2 месяцев и остаются жизнеспособными в течение нескольких лет как внутриклеточные паразиты. Мертвые личинки в конечном счете рассасываются или петрифицируются. Цикл продолжается только в том случае, если инкапсулированные личинки проглатываются другим плотоядным животным.

Симптомы и признаки трихинеллеза

Многие случаи инвазирования Trichinella могут протекать бессимптомно или в легкой форме.

В течение 1 недели после заражения у пациента могут наблюдаться спастические боли в животе и диарея.

Через 1–2 недели после инфекции начинаются системные симптомы и признаки: лицевой или периорбитальный отек, миалгия, постоянная лихорадка, головная боль и подконъюнктивальные кровоизлияния и петехии. Боль в глазах и светобоязнь часто предшествуют миалгии.

Симптомы, возникающие из-за мышечной инвазии, могут имитировать симптомы полимиозита. Сокращения диафрагмы, межреберных, мимических и жевательных мышц могут быть болезненны. Тяжелая одышка может появляться при интенсивной инвазии.

Лихорадка обычно перемежающаяся, с повышением до 39° C или выше, остается повышенной в течение нескольких дней, а затем постепенно падает. Эозинофилия обычно начинается, когда новорожденные личинки попадают в ткани, пик приходится через 2–4 недель после заражения, а затем, после инкапсулирования личинок, она постепенно снижается.

При тяжелых инфекциях воспаление может вызвать осложнения: кардиологические (миокардит, сердечная недостаточность, аритмия), неврологические (энцефалит, менингит, нарушения зрения и слуха, судороги) или легочные (пневмония, плеврит). Смерть может наступить от миокардита или энцефалита.

Симптомы и признаки постепенно стихают и большинство их исчезают приблизительно через 3 месяца, когда личинки полностью инкапсулированы в мышечных клетках и выведены из других органов и тканей. Тупые мышечные боли и утомляемость могут сохраняться в течение многих месяцев.

Рецидивирующие инфекции, вызванные T. nativa, в северных широтах могут вызвать хроническую диарею.

Диагностика трихинеллеза

  • Иммуноферментный анализ

  • Редко биопсия мышц

Не существует специфических исследований, которые могли бы диагностировать кишечную стадию Trichinella. После 2-й недели инфекции биопсия мышц может выявить личинки и капсулы, но это исследование используется крайне редко. Диссеминированное воспаление тканей мышц указывает на недавнюю инфекцию.

Некоторые серологические тесты применялись, но иммуноферментный анализ (ИФА) с использованием T. spiralis выделительно-секреторного (ВС) антигена, по-видимому, является самым быстрым способом обнаружить инфекцию и его проводят в Соединенных Штатах. Антитела часто нельзя обнаружить в первые 2–8 недель инфекции, таким образом, анализы нужно провести повторно с недельным интервалом, если результаты первоначально отрицательны. Поскольку антитела могут сохраняться в течение многих лет, серологические анализы более значимы, если они первоначально отрицательны, а затем положительны. Результаты серологических тестов и биопсия являются дополнительными анализами: любой из них может быть отрицательным у одного и того же пациента с трихинеллезом. Аллергические кожные реакции из антигенов личинок трихинелл недостоверны.

Мышечные ферменты (креатинкиназа и лактатдегидрогеназа [ЛДГ]) повышены у 50% пациентов и коррелируют с отклонениями по электромиограмме.

Эозинофилия является распространенным явлением, но имеет множество инфекционных и неинфекционных причин (см. таблицу Важные заболевания и методы лечения, связанные с эозинофилией).

Трихинеллез следует отличать от

Лечение трихинеллеза

  • Албендазол или мебендазол для изгнания взрослых червей

  • Симптоматическое лечение

Глистогонные препараты удаляют взрослых особей гельминтов Trichinella из желудочно-кишечного тракта, но, как только личинки инкапсулируются в скелетных мышцах, такое лечение может быть неэффективным как для их удаления, так и для устранения любых, связанных с их присутствием, симптомов.

Можно использовать: альбендазол в дозе 400 мг перорально 2 раза в день в течение 8-14 дней или мебендазол в дозе 200-400 мг перорально 3 раза в день в течение 3 дней, после чего 400-500 мг 3 раза в день в течение 10 дней. Эффективность более высоких доз антигельминтных медикаментов и продолжительных курсов эрадикации инкапсулированных личинок весьма неопределенна, зато более вероятны неблагоприятные последствия.

Анальгетики могут уменьшить боли в мышцах. При тяжелых аллергических проявлениях или поражениях миокарда или ЦНС прописывают преднизон по 20–60 мг перорально 1 раз в день в течение 3 или 4 дней, затем дозировка уменьшается в течение 10–14 дней.

Профилактика трихинеллеза

Приготовление свинины или мяса диких животных до коричневого цвета (> 71° С) убивает личинок трихинелл. Личинки могут быть уничтожены при замораживании кусков свинины толщиной менее 6 дюймов до -15° С в течение 20 дней. Замораживание не рекомендуется для мяса диких животных, потому что они могут быть заражены разновидностями Trichinella, устойчивыми к низким температурам.

Копчение, приготовление в микроволновой печи или соление мяса не убивает личинки полностью.

Мясорубки и другие предметы, используемые для приготовления сырого мяса, должны быть тщательно очищены. Также важным является мытье рук водой с мылом.

Домашних свиней не следует кормить сырым мясом.

Основные положения

  • Люди заражаются Trichinella во время употребления в пищу сырого, не прожаренного или термически недостаточно обработанного мяса зараженных животных, обычно свиней, дикого кабана или медведя.

  • Личинки выходят из цист в тонком кишечнике, проникают в слизистую оболочку и становятся взрослыми особями, которые высвобождают живых личинок; личинки мигрируют через кровоток и лимфатическую систему и инкапсулируются в клетках поперечнополосатых скелетных мышц.

  • Симптомы начинаются с раздражения желудочно-кишечного тракта с последующим периорбитальным отеком, болью в мышцах, лихорадкой и эозинофилией.

  • Проявления постепенно разрешаются примерно на 3 месяце, когда личинки становятся полностью инкапсулированными, хотя блуждающие мышечные боли и усталость могут сохраняться.

  • Диагностика с помощью иммуноферментного анализа.

  • Лечение симптомов (например, с помощью анальгетиков, преднизолона при аллергических проявлениях или проявлениях со стороны центральной нервной системы [ЦНС] или миокарда); антигельминтные средства убивают взрослых червей, но, как только личинка инкапсулируется в скелетных мышцах, лечение может не искоренить их или любые связанные с ними симптомы.

  • Тщательное приготовление мяса свиней и диких животных может предотвратить трихинеллез.

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