Трихинеллез

Многие случаи инвазирования Trichinella могут протекать бессимптомно или в легкой форме.

В течение 1 недели после заражения у пациента могут наблюдаться спастические боли в животе и диарея.

Через 1–2 недели после инфекции начинаются системные симптомы и признаки: лицевой или периорбитальный отек, миалгия, постоянная лихорадка, головная боль и подконъюнктивальные кровоизлияния и петехии. Боль в глазах и светобоязнь часто предшествуют миалгии.

Симптомы, возникающие из-за мышечной инвазии, могут имитировать симптомы полимиозита. Сокращения диафрагмы, межреберных, мимических и жевательных мышц могут быть болезненны. Тяжелая одышка может появляться при интенсивной инвазии.

Лихорадка обычно перемежающаяся, с повышением до 39° C или выше, остается повышенной в течение нескольких дней, а затем постепенно падает. Эозинофилия обычно начинается, когда новорожденные личинки попадают в ткани, пик приходится через 2–4 недель после заражения, а затем, после инкапсулирования личинок, она постепенно снижается.

При тяжелых инфекциях воспаление может вызвать осложнения: кардиологические (миокардит, сердечная недостаточность, аритмия), неврологические (энцефалит, менингит, нарушения зрения и слуха, судороги) или легочные (пневмония, плеврит). Смерть может наступить от миокардита или энцефалита.

Симптомы и признаки постепенно стихают и большинство их исчезают приблизительно через 3 месяца, когда личинки полностью инкапсулированы в мышечных клетках и выведены из других органов и тканей. Тупые мышечные боли и утомляемость могут сохраняться в течение многих месяцев.

Рецидивирующие инфекции, вызванные T. nativa, в северных широтах могут вызвать хроническую диарею.