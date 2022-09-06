Инфицирование анкилостомами

Виды анкилостом, которые достигают зрелости в кишечнике человека, имеют похожие жизненные циклы. Яйца выходят со стулом и через 1–2 дня (если они находятся во влажной и теплой почве) из них выходят рабдитовидные личинки, которые линяют один раз и через 5–10 дней превращаются в филяриевидные (инвазионные) личинки. Они могут выживать в течение 3–4 недель при благоприятных условиях. Филяриевидные личинки проникают через человеческую кожу, когда люди ходят босиком по зараженной почве или другим способом контактируют с ней.

Личинки достигают легких через кровеносные сосуды, проникают в легочные альвеолы, поднимаются на бронхиальному дереву к надгортаннику и проглатываются. В тонком кишечнике они превращаются во взрослых особей, прикрепляются к слизистой оболочке и питаются кровью. Взрослые черви могут жить ≥2 лет.

Жизненный цикл нематод Изображение Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

Хроническая потеря крови приводит к железодефицитной анемии. Развитие анемии зависит от интенсивности инвазии и количества железа, поглощаемого с пищей.