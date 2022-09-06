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Инфицирование анкилостомами

(анкилостомозы [син анкилостомидозы])

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2022

Анкилостомоз – заболевание, которое вызывается нематодой Ancylostoma duodenale или Necator americanus. Признаки болезни: сыпь в месте проникновения личинок; боли в животе и другие симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Позже может развиться железодефицитная анемия вследствие хронического кишечного кровотечения. Нематоды являются основной причиной железодефицитной анемии в эндемичных регионах. Диагностика основывается на обнаружении яиц в стуле. Лечение – албендазол или мебендазол.

(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).

Предполагаемое распространение анкилостомоза по всей планете – приблизительно 576-740 миллионов человек, главным образом, в развивающихся странах. И A. duodenale, и N. americanus встречаются в Африке, Азии, Южной и Северной Америке. Только A. duodenale встречается на Ближнем Востоке, Северной Африке и юге Европы. N. americanus преобладает в Северной и Южной Америке и Австралии; он был когда-то широко распространен на юге США и до сих пор присутствует в районах этого региона, где существует антисанитарная утилизация отходов жизнедеятельности человека. Анкилостомоз остается эндемичной инфекцией на островах Карибского моря и в Центральной и Южной Америке. Некоторые штаммы A. ceylanicum, нематоды собак, кошек и хомяков, также созревают до взрослого возраста в кишечнике человека. Инфицирование A. ceylanicum было зарегистрировано у жителей некоторых частей Азии и определенных островов южной части Тихого океана.

Патофизиология кишечного анкилостомоза

Виды анкилостом, которые достигают зрелости в кишечнике человека, имеют похожие жизненные циклы. Яйца выходят со стулом и через 1–2 дня (если они находятся во влажной и теплой почве) из них выходят рабдитовидные личинки, которые линяют один раз и через 5–10 дней превращаются в филяриевидные (инвазионные) личинки. Они могут выживать в течение 3–4 недель при благоприятных условиях. Филяриевидные личинки проникают через человеческую кожу, когда люди ходят босиком по зараженной почве или другим способом контактируют с ней.

Личинки достигают легких через кровеносные сосуды, проникают в легочные альвеолы, поднимаются на бронхиальному дереву к надгортаннику и проглатываются. В тонком кишечнике они превращаются во взрослых особей, прикрепляются к слизистой оболочке и питаются кровью. Взрослые черви могут жить 2 лет.

Хроническая потеря крови приводит к железодефицитной анемии. Развитие анемии зависит от интенсивности инвазии и количества железа, поглощаемого с пищей.

Зоонозные (анимальные) анкилостомные инфекции

Зоонозные анкилостомные инфекции включают

Ancylostoma braziliense и Ancylostoma caninum являются анкилостомами, у которых основные хозяева – кошки и собаки. Эти анкилостомы не могут завершить свой жизненный цикл в организме человека. Если их личинки проникают в кожу, они, как правило, не мигрируют в кишечник, а чаще блуждают в самой коже, вызывая синдром «larva migrans».

В редких случаях, когда личинки A. caninum мигрируют в кишечник, что может вызывать эозинофильный энтероколит. Однако гельминты так и не превращаются в половозрелых особей, поэтому не продуцируют яиц, что затрудняет диагностику. Их паразитирование в кишечнике может протекать бессимптомно или сопровождаться болью в животе и эозинофилией.

Симптомы и признаки анкилостомоза

Инвазия, вызванная анкилостомами, часто бессимптомна. Однако преходящая зудящая папуловезикулярная сыпь (анкилостомидоз стоп) может развиться на месте проникновения личинки, обычно на ногах. При высокой интенсивности инвазии личинки, попадающие в легкие, иногда вызывают синдром Леффлера (кашель, хрипы, эозинофилию и иногда кровохарканье). Во время острой фазы взрослые черви паразитируют в кишечнике и могут вызывать боли в эпигастральной области, анорексию, метеоризм, диарею и потерю веса.

Хроническая тяжелая кишечная инфекция может привести к железодефицитной анемии, которая вызывает бледность, одышку, слабость, тахикардию, усталость и периферические отеки. Часто наблюдается небольшая эозинофилия. У детей хроническая потеря крови может привести к тяжелой анемии, остановке сердца и анасарке, а у беременных женщин – к замедлению роста плода.

Мигрирующие кожные личинки могут появиться при заражении человека анкилостомами животных, но не достигают зрелого возраста в людях. Это обусловлено миграцией личинок через кожу и характеризуется зудящими, эритематозными, серпигинозными поражениями кожи. В редких случаях личинки A. caninum попадают в кишечник человека, где вызывают эозинофильный энтероколит с болями в животе и соответствующими симптомами. Яйца в кале отсутствуют.

Диагностика анкилостомоза

  • Микроскопическое исследование кала

Бактерии A. duodenale, A. ceylanicum, и N. americanus откладывают овальные яйца с тонкой оболочкой, которые легко обнаружить в свежем кале. Концентрационные процедуры необходимы для диагностики легких инфекций. Если кал находился при комнатной температуре и исследуется через несколько часов, то из яиц появляются личинки, которые не следует путать с личинками Strongyloides stercoralis. Хотя три вида анкилостом, заразных для человека, могут быть отдифференцированы с помощью молекулярных зондов, яйца отличить не возможно, и в клинических лабораториях не ставят видоспецифический диагноз.

Эозинофилия часто присутствует у людей, зараженных анкилостомами. В течение периода паразитарной инкубации инфекции (то есть промежуток от 5 до 9 недель между проникновением личинок и появлением яиц в кале) эозинофилия может быть единственной лабораторной аномалией. Инвазия анкилостомами является важным фактором в дифференциальной диагностике эозинофилии у иммигрантов или путешественников, возвращающихся из эндемичных регионов с низким уровнем санитарии.

Необходимо оценить пищевой статус, анемию и запасы железа (см. Диагностика железодефицитной анемии).

Диагностика мигрирующей кожной личинки основывается на клинических проявлениях. Яйца не обнаруживаются в кале.

Лечение кишечного анкилостомоза

  • Антигельминтные препараты

Кишечный анкилостомоз

Кишечный анкилостомоз лечится антигельминтными препаратами. Можно использовать один из следующих препаратов:

  • Альбендазол 400 мг перорально однократно

  • Мебендазол перорально 100 мг 2 раза в день в течение 3 дней или 500 мг однократно

  • Пирантела памоат 11 мг/кг (максимальная доза 1 г) перорально 1 раз в день в течение 3-х дней

Эти препараты могут быть использованы во время беременности, только если преимущества использования превышают риски. Ивермектин, распространенное антигельминтное средство, не эффективен при кишечной анкилостомозе.

При тяжелом течении инвазии и развитии железодефицитной анемии проводится общеукрепляющая терапия и назначаются препараты железа.

Мигрирующая кожная личинка

Мигрирующая кожная личинка является самокупирующейся инфекцией, но симптомы могут длиться от 5 до 6 недель. Лечение альбендазолом 400 мг 1 раз в день перорально в течение 3 или 7 дней или ивермектином 200 мкг/кг в виде разовой дозы имеет терапевтический эффект.

Профилактика кишечного анкилостомоза

Соблюдение санитарно-гигиенических правил и исключение прямого контакта кожи с почвой (например, ношение обуви, использование барьеров при сидении на земле) являются эффективными для предотвращения заражения анкилостомозом, но их трудно внедрить во многих эндемичных районах. Периодическое массовое лечение восприимчивого населения с интервалами в 3–4 месяца применяется в областях повышенного риска.

Риск развития мигрирующей кожной личинки может быть уменьшен благодаря следующему:

  • Избегание прямого контакта кожи с потенциально зараженным пляжным песком или другой почвой, на которые испражняются кошки или собаки.

  • Лечение от анкилостомы кошек и собак

Основные положения

  • Личинки анкилостом проникают через кожу, когда люди ходят босиком по зараженной почве или контактируют с ней другим образом.

  • В организме человека личинки анкилостом Ancylostoma duodenale или Necator americanus мигрируют через кровоток в легкие, проникают в альвеолы, поднимаются к надгортаннику, проглатываются, а затем созревают в кишечнике.

  • Инфекция может протекать бессимптомно, но на месте проникновения личинок может появиться зудящая сыпь, и поражение легких может привести к кашлю и появлению хрипов.

  • Вовлечение кишечника может стать причиной железодефицитной анемии.

  • Диагностируют с помощью микроскопического исследования кала.

  • Лечение проводят с помощью альбендазола, мебендазола или пирантела памоата.

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