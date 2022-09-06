Инфицирование анкилостомами

Анкилостомоз – заболевание, которое вызывается нематодой Ancylostoma duodenale или Necator americanus. Признаки болезни: сыпь в месте проникновения личинок; боли в животе и другие симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Позже может развиться железодефицитная анемия вследствие хронического кишечного кровотечения. Нематоды являются основной причиной железодефицитной анемии в эндемичных регионах. Диагностика основывается на обнаружении яиц в стуле. Лечение – албендазол или мебендазол.
(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).
Предполагаемое распространение анкилостомоза по всей планете – приблизительно 576-740 миллионов человек, главным образом, в развивающихся странах. И A. duodenale, и N. americanus встречаются в Африке, Азии, Южной и Северной Америке. Только A. duodenale встречается на Ближнем Востоке, Северной Африке и юге Европы. N. americanus преобладает в Северной и Южной Америке и Австралии; он был когда-то широко распространен на юге США и до сих пор присутствует в районах этого региона, где существует антисанитарная утилизация отходов жизнедеятельности человека. Анкилостомоз остается эндемичной инфекцией на островах Карибского моря и в Центральной и Южной Америке. Некоторые штаммы A. ceylanicum, нематоды собак, кошек и хомяков, также созревают до взрослого возраста в кишечнике человека. Инфицирование A. ceylanicum было зарегистрировано у жителей некоторых частей Азии и определенных островов южной части Тихого океана.
Патофизиология кишечного анкилостомоза
Виды анкилостом, которые достигают зрелости в кишечнике человека, имеют похожие жизненные циклы. Яйца выходят со стулом и через 1–2 дня (если они находятся во влажной и теплой почве) из них выходят рабдитовидные личинки, которые линяют один раз и через 5–10 дней превращаются в филяриевидные (инвазионные) личинки. Они могут выживать в течение 3–4 недель при благоприятных условиях. Филяриевидные личинки проникают через человеческую кожу, когда люди ходят босиком по зараженной почве или другим способом контактируют с ней.
Личинки достигают легких через кровеносные сосуды, проникают в легочные альвеолы, поднимаются на бронхиальному дереву к надгортаннику и проглатываются. В тонком кишечнике они превращаются во взрослых особей, прикрепляются к слизистой оболочке и питаются кровью. Взрослые черви могут жить ≥2 лет.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.
Хроническая потеря крови приводит к железодефицитной анемии. Развитие анемии зависит от интенсивности инвазии и количества железа, поглощаемого с пищей.
Зоонозные (анимальные) анкилостомные инфекции
Зоонозные анкилостомные инфекции включают
Эозинофильный энтероколит
Ancylostoma braziliense и Ancylostoma caninum являются анкилостомами, у которых основные хозяева – кошки и собаки. Эти анкилостомы не могут завершить свой жизненный цикл в организме человека. Если их личинки проникают в кожу, они, как правило, не мигрируют в кишечник, а чаще блуждают в самой коже, вызывая синдром «larva migrans».
В редких случаях, когда личинки A. caninum мигрируют в кишечник, что может вызывать эозинофильный энтероколит. Однако гельминты так и не превращаются в половозрелых особей, поэтому не продуцируют яиц, что затрудняет диагностику. Их паразитирование в кишечнике может протекать бессимптомно или сопровождаться болью в животе и эозинофилией.
Симптомы и признаки анкилостомоза
Инвазия, вызванная анкилостомами, часто бессимптомна. Однако преходящая зудящая папуловезикулярная сыпь (анкилостомидоз стоп) может развиться на месте проникновения личинки, обычно на ногах. При высокой интенсивности инвазии личинки, попадающие в легкие, иногда вызывают синдром Леффлера (кашель, хрипы, эозинофилию и иногда кровохарканье). Во время острой фазы взрослые черви паразитируют в кишечнике и могут вызывать боли в эпигастральной области, анорексию, метеоризм, диарею и потерю веса.
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Хроническая тяжелая кишечная инфекция может привести к железодефицитной анемии, которая вызывает бледность, одышку, слабость, тахикардию, усталость и периферические отеки. Часто наблюдается небольшая эозинофилия. У детей хроническая потеря крови может привести к тяжелой анемии, остановке сердца и анасарке, а у беременных женщин – к замедлению роста плода.
Мигрирующие кожные личинки могут появиться при заражении человека анкилостомами животных, но не достигают зрелого возраста в людях. Это обусловлено миграцией личинок через кожу и характеризуется зудящими, эритематозными, серпигинозными поражениями кожи. В редких случаях личинки A. caninum попадают в кишечник человека, где вызывают эозинофильный энтероколит с болями в животе и соответствующими симптомами. Яйца в кале отсутствуют.
Диагностика анкилостомоза
Микроскопическое исследование кала
Бактерии A. duodenale, A. ceylanicum, и N. americanus откладывают овальные яйца с тонкой оболочкой, которые легко обнаружить в свежем кале. Концентрационные процедуры необходимы для диагностики легких инфекций. Если кал находился при комнатной температуре и исследуется через несколько часов, то из яиц появляются личинки, которые не следует путать с личинками Strongyloides stercoralis. Хотя три вида анкилостом, заразных для человека, могут быть отдифференцированы с помощью молекулярных зондов, яйца отличить не возможно, и в клинических лабораториях не ставят видоспецифический диагноз.
Эозинофилия часто присутствует у людей, зараженных анкилостомами. В течение периода паразитарной инкубации инфекции (то есть промежуток от 5 до 9 недель между проникновением личинок и появлением яиц в кале) эозинофилия может быть единственной лабораторной аномалией. Инвазия анкилостомами является важным фактором в дифференциальной диагностике эозинофилии у иммигрантов или путешественников, возвращающихся из эндемичных регионов с низким уровнем санитарии.
Необходимо оценить пищевой статус, анемию и запасы железа (см. Диагностика железодефицитной анемии).
Диагностика мигрирующей кожной личинки основывается на клинических проявлениях. Яйца не обнаруживаются в кале.
Лечение кишечного анкилостомоза
Антигельминтные препараты
Кишечный анкилостомоз
Кишечный анкилостомоз лечится антигельминтными препаратами. Можно использовать один из следующих препаратов:
Альбендазол 400 мг перорально однократно
Мебендазол перорально 100 мг 2 раза в день в течение 3 дней или 500 мг однократно
Пирантела памоат 11 мг/кг (максимальная доза 1 г) перорально 1 раз в день в течение 3-х дней
Эти препараты могут быть использованы во время беременности, только если преимущества использования превышают риски. Ивермектин, распространенное антигельминтное средство, не эффективен при кишечной анкилостомозе.
При тяжелом течении инвазии и развитии железодефицитной анемии проводится общеукрепляющая терапия и назначаются препараты железа.
Мигрирующая кожная личинка
Мигрирующая кожная личинка является самокупирующейся инфекцией, но симптомы могут длиться от 5 до 6 недель. Лечение альбендазолом 400 мг 1 раз в день перорально в течение 3 или 7 дней или ивермектином 200 мкг/кг в виде разовой дозы имеет терапевтический эффект.
Профилактика кишечного анкилостомоза
Соблюдение санитарно-гигиенических правил и исключение прямого контакта кожи с почвой (например, ношение обуви, использование барьеров при сидении на земле) являются эффективными для предотвращения заражения анкилостомозом, но их трудно внедрить во многих эндемичных районах. Периодическое массовое лечение восприимчивого населения с интервалами в 3–4 месяца применяется в областях повышенного риска.
Риск развития мигрирующей кожной личинки может быть уменьшен благодаря следующему:
Избегание прямого контакта кожи с потенциально зараженным пляжным песком или другой почвой, на которые испражняются кошки или собаки.
Лечение от анкилостомы кошек и собак
Основные положения
Личинки анкилостом проникают через кожу, когда люди ходят босиком по зараженной почве или контактируют с ней другим образом.
В организме человека личинки анкилостом Ancylostoma duodenale или Necator americanus мигрируют через кровоток в легкие, проникают в альвеолы, поднимаются к надгортаннику, проглатываются, а затем созревают в кишечнике.
Инфекция может протекать бессимптомно, но на месте проникновения личинок может появиться зудящая сыпь, и поражение легких может привести к кашлю и появлению хрипов.
Вовлечение кишечника может стать причиной железодефицитной анемии.
Диагностируют с помощью микроскопического исследования кала.
Лечение проводят с помощью альбендазола, мебендазола или пирантела памоата.