Аскаридоз – болезнь, вызываемая Ascaris lumbricoides, или иногда Ascaris suum (близкородственным паразитом свиней). Может наблюдаться бессимптомное течение. Ранние признаки – легочные (кашель, хрип); более поздние признаки – симптоматика со стороны желудочно-кишечного тракта, с судорогами или болью в животе из-за обструкции просвета желудочно-кишечного тракта (кишечник, или желчные проходы, или протоки поджелудочной железы) взрослыми червями. При длительных повторных инвазиях у детей может развиться истощение. Диагноз основывается на обнаружении яиц или взрослых червей в кале, или, реже, личинок в слюне во время легочной фазы миграции. Лечение – албендазол, мебендазол или ивермектин.

(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).

Аскаридоз, наиболее распространенная кишечная гельминтозная инфекция в мире, встречается во всем мире, но сконцентрирован в тропических и субтропических областях с плохими санитарными условиями. Распространенность наиболее высока у детей в возрасте от 2 до 10 лет и уменьшается в старших возрастных группах. В настоящее время, по предварительным оценкам, во всём мире инфицированы около 500 миллионов людей, а аскаридоз в регионах с плохой санитарной обстановкой приводит к истощению. Подсчитано, что аскаридоз является причиной от 2000 до 10000 смертей во всем мире ежегодно, большинство из которых связано с непроходимостью кишечника или желчевыводящих путей у детей.

В США большинство случаев наблюдается у беженцев, иммигрантов или путешественников в эндемические тропические районы.

Люди заражаются A. lumbricoides при проглатывании их яиц, часто с пищей, загрязненной человеческими фекалиями. Заражение может также произойти при попадании в рот загрязненных рук и пальцев.

Люди также могут заражаться аскаридой A. suum от свиней, когда проглатывают яйца червя, ухаживая за свиньями, или употребляя в пищу недостаточно приготовленные овощи и фрукты, загрязненные свиными экскрементами. Остается дискуссионным вопрос видового отличия A. suum от A. lumbricoides.

Патофизиология аскаридоза Из проглоченных яиц A. lumbricoides в двенадцатиперстной кишке появляются личинки, которые проникают через стенку тонкой кишки и мигрируют по системе кровообращения через печень к сердцу и легким. Личинки живут в альвеолярных капиллярах, проникают через альвеолярные стенки и поднимаются по бронхиальному дереву в ротоглотку. Там они заглатываются и вновь они возвращаются в тонкий кишечник, где развиваются во взрослых червей, которые выделяют яйца в кал. Время от момента заражения до яйцекладки составляет приблизительно 2–3 месяца, взрослые черви живут 1–2 г. Ascaris lumbricoidesЖизненный цикл человеческой аскариды. Изображение Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria. Спутанная масса червей вследствие тяжелой инфекции может закупорить кишечник, особенно у детей. Аберрантно мигрирующие отдельные взрослые черви иногда закупоривают желчные протоки или проходы панкреатической железы, вызывая холецистит или панкреатит; менее распространены воспаление желчных путей, абсцесс печени и перитонит. Лихорадка, вызванная другими заболеваниями или определенными лекарствамми (например, албендазолом, мебендазолом, тетрахлорэтиленом), может стать триггером аберрантного перемещения взрослых особей червей.

Симптомы и признаки аскаридоза Личинки Ascaris, мигрирующие через легкие, могут вызвать кашель, хрипы и иногда кровохарканье или другие респираторные симптомы у людей с предварительно не выявленным заражением Ascaris. Взрослые черви в небольшом количестве обычно не вызывают симптоматики со стороны желудочно-кишечного тракта, хотя прохождение взрослого червя через рот или прямую кишку может заставить пациента без симптомов обратиться за медицинской помощью. Обструкция кишечника или закупорка желчных протоков вызывают спазматические боли в животе, тошноту и рвоту. Желтуха нехарактерна. Даже небольшое число аскарид может привести к отсутствию аппетита у детей. Патофизиология неясна и может включать недостаточность питательных веществ, ухудшение абсорбции и потерю аппетита.

Диагностика аскаридоза Микроскопическое исследование кала

Взрослых червей идентифицируют в кале или при выделениях из носа, рта или прямой кишки Диагноз аскаридоза подтверждается при обнаружение яиц в кале во время микроскопического исследования или выявлением взрослых червей в кале либо выползающих из носа или рта. Иногда личинки могут быть выявлены в мокроте во время легочной фазы. Взрослые черви могут быть замечены при рентгенографических исследованиях желудочно-кишечного тракта. Эозинофилия может отмечаться во время миграции личинок через легкие, но обычно затем она исчезает, когда взрослые черви локализуются в кишечнике. Рентгенография грудной клетки во время легочной фазы может выявить инфильтраты, которые в присутствии эозинофилии подтверждают диагноз синдрома Леффлера.

Лечение аскаридоза Альбендазол, мебендазол или ивермектин Необходимо лечить все кишечные инфекции, вызванные Ascaris. Албендазол 400 мг перорально единоразово, мебендазол по 100 мг два раза в день в течение 3 дней или 500 мг перорально единоразово или ивермектин по 150–200 мкг/кг перорально один раз эффективны. Альбендазол, мебендазол и ивермектин могут нанести вред плоду, а риск лечения беременных женщин, инфицированных Ascaris, должен быть сбалансирован с риском отсутствия лечения болезни. Перед началом лечения ивермектином пациенты должны быть обследованы на сопутствующие инфекцию, вызванную Loa loa, если они когда-либо проживали в эндемичных районах Центральной Африки, где Loa loa является эндемичным, поскольку ивермектин способен вызвать серьезные побочные реакции у больных с лоаозом и высоким уровнем микрофилярий. Нитазоксанид эффективен при легких и среднетяжелых формах инфекций, вызванных Ascaris, но менее эффективен при тяжелых формах. Пиперазин, когда-то широко применяемый, был заменен менее токсичными альтернативными препаратами. Обструктивные осложнения можно эффективно купировать антигельминтозными средствами или с помощью хирургического или эндоскопического извлечения взрослых гельминтов. При поражении легких лечение симптоматическое; оно включает бронходилататоры и кортикостероиды. Антипаразитарные препараты обычно не используются.

Профилактика аскаридоза Профилактика аскаридоза требует соблюдения соответствующих мер по чистоте и гигиене. Превентивные стратегии включают: Тщательное мытье рук водой с мылом перед приготовлением пищи

Промывка, очистка и/или приготовление всех сырых овощей и фруктов перед едой

Не есть сырые или немытые овощи в областях, где экскременты человека или свиней используются в качестве удобрения

Избегать дефекации на открытом воздухе, кроме туалетов с надлежащим удалением сточных вод