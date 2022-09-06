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Аскаридоз

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2022

Аскаридоз – болезнь, вызываемая Ascaris lumbricoides, или иногда Ascaris suum (близкородственным паразитом свиней). Может наблюдаться бессимптомное течение. Ранние признаки – легочные (кашель, хрип); более поздние признаки – симптоматика со стороны желудочно-кишечного тракта, с судорогами или болью в животе из-за обструкции просвета желудочно-кишечного тракта (кишечник, или желчные проходы, или протоки поджелудочной железы) взрослыми червями. При длительных повторных инвазиях у детей может развиться истощение. Диагноз основывается на обнаружении яиц или взрослых червей в кале, или, реже, личинок в слюне во время легочной фазы миграции. Лечение – албендазол, мебендазол или ивермектин.

(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).

Аскаридоз, наиболее распространенная кишечная гельминтозная инфекция в мире, встречается во всем мире, но сконцентрирован в тропических и субтропических областях с плохими санитарными условиями. Распространенность наиболее высока у детей в возрасте от 2 до 10 лет и уменьшается в старших возрастных группах. В настоящее время, по предварительным оценкам, во всём мире инфицированы около 500 миллионов людей, а аскаридоз в регионах с плохой санитарной обстановкой приводит к истощению. Подсчитано, что аскаридоз является причиной от 2000 до 10000 смертей во всем мире ежегодно, большинство из которых связано с непроходимостью кишечника или желчевыводящих путей у детей.

В США большинство случаев наблюдается у беженцев, иммигрантов или путешественников в эндемические тропические районы.

Люди заражаются A. lumbricoides при проглатывании их яиц, часто с пищей, загрязненной человеческими фекалиями. Заражение может также произойти при попадании в рот загрязненных рук и пальцев.

Люди также могут заражаться аскаридой A. suum от свиней, когда проглатывают яйца червя, ухаживая за свиньями, или употребляя в пищу недостаточно приготовленные овощи и фрукты, загрязненные свиными экскрементами. Остается дискуссионным вопрос видового отличия A. suum от A. lumbricoides.

Патофизиология аскаридоза

Из проглоченных яиц A. lumbricoides в двенадцатиперстной кишке появляются личинки, которые проникают через стенку тонкой кишки и мигрируют по системе кровообращения через печень к сердцу и легким. Личинки живут в альвеолярных капиллярах, проникают через альвеолярные стенки и поднимаются по бронхиальному дереву в ротоглотку. Там они заглатываются и вновь они возвращаются в тонкий кишечник, где развиваются во взрослых червей, которые выделяют яйца в кал. Время от момента заражения до яйцекладки составляет приблизительно 2–3 месяца, взрослые черви живут 1–2 г.

Спутанная масса червей вследствие тяжелой инфекции может закупорить кишечник, особенно у детей. Аберрантно мигрирующие отдельные взрослые черви иногда закупоривают желчные протоки или проходы панкреатической железы, вызывая холецистит или панкреатит; менее распространены воспаление желчных путей, абсцесс печени и перитонит. Лихорадка, вызванная другими заболеваниями или определенными лекарствамми (например, албендазолом, мебендазолом, тетрахлорэтиленом), может стать триггером аберрантного перемещения взрослых особей червей.

Симптомы и признаки аскаридоза

Личинки Ascaris, мигрирующие через легкие, могут вызвать кашель, хрипы и иногда кровохарканье или другие респираторные симптомы у людей с предварительно не выявленным заражением Ascaris.

Взрослые черви в небольшом количестве обычно не вызывают симптоматики со стороны желудочно-кишечного тракта, хотя прохождение взрослого червя через рот или прямую кишку может заставить пациента без симптомов обратиться за медицинской помощью. Обструкция кишечника или закупорка желчных протоков вызывают спазматические боли в животе, тошноту и рвоту. Желтуха нехарактерна.

Даже небольшое число аскарид может привести к отсутствию аппетита у детей. Патофизиология неясна и может включать недостаточность питательных веществ, ухудшение абсорбции и потерю аппетита.

Диагностика аскаридоза

  • Микроскопическое исследование кала

  • Взрослых червей идентифицируют в кале или при выделениях из носа, рта или прямой кишки

Диагноз аскаридоза подтверждается при обнаружение яиц в кале во время микроскопического исследования или выявлением взрослых червей в кале либо выползающих из носа или рта. Иногда личинки могут быть выявлены в мокроте во время легочной фазы. Взрослые черви могут быть замечены при рентгенографических исследованиях желудочно-кишечного тракта.

Эозинофилия может отмечаться во время миграции личинок через легкие, но обычно затем она исчезает, когда взрослые черви локализуются в кишечнике. Рентгенография грудной клетки во время легочной фазы может выявить инфильтраты, которые в присутствии эозинофилии подтверждают диагноз синдрома Леффлера.

Лечение аскаридоза

  • Альбендазол, мебендазол или ивермектин

Необходимо лечить все кишечные инфекции, вызванные Ascaris.

Албендазол 400 мг перорально единоразово, мебендазол по 100 мг два раза в день в течение 3 дней или 500 мг перорально единоразово или ивермектин по 150–200 мкг/кг перорально один раз эффективны. Альбендазол, мебендазол и ивермектин могут нанести вред плоду, а риск лечения беременных женщин, инфицированных Ascaris, должен быть сбалансирован с риском отсутствия лечения болезни. Перед началом лечения ивермектином пациенты должны быть обследованы на сопутствующие инфекцию, вызванную Loa loa, если они когда-либо проживали в эндемичных районах Центральной Африки, где Loa loa является эндемичным, поскольку ивермектин способен вызвать серьезные побочные реакции у больных с лоаозом и высоким уровнем микрофилярий.

Нитазоксанид эффективен при легких и среднетяжелых формах инфекций, вызванных Ascaris, но менее эффективен при тяжелых формах. Пиперазин, когда-то широко применяемый, был заменен менее токсичными альтернативными препаратами.

Обструктивные осложнения можно эффективно купировать антигельминтозными средствами или с помощью хирургического или эндоскопического извлечения взрослых гельминтов.

При поражении легких лечение симптоматическое; оно включает бронходилататоры и кортикостероиды. Антипаразитарные препараты обычно не используются.

Профилактика аскаридоза

Профилактика аскаридоза требует соблюдения соответствующих мер по чистоте и гигиене.

Превентивные стратегии включают:

  • Тщательное мытье рук водой с мылом перед приготовлением пищи

  • Промывка, очистка и/или приготовление всех сырых овощей и фруктов перед едой

  • Не есть сырые или немытые овощи в областях, где экскременты человека или свиней используются в качестве удобрения

  • Избегать дефекации на открытом воздухе, кроме туалетов с надлежащим удалением сточных вод

Основные положения

  • Аскаридоз – самый распространенный кишечный гельминтоз в мире.

  • Яйца вылупляются в кишечнике, личинки мигрируют сначала в легкие, а затем в кишечник, где они созревают.

  • Присутствие личинок в легких может привести к кашлю и хрипам; скопления взрослых червей могут привести к обструкции кишечника, а единичные взрослые особи могут мигрировать в желчные или панкреатические протоки и вызывать их обструкцию.

  • Диагностируют с помощью микроскопического обследования кала; иногда видны взрослые черви.

  • Лечение проводят с помощью альбендазола, мебендазола или ивермектина; непроходимость может потребовать хирургического или эндоскопического извлечения червей.

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