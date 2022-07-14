Внелегочный туберкулез (ТБ)

Окрашивание для выявления кислотоустойчивых микроорганизмов, микроскопический анализ и бактериологический посев на наличие микобактерий из образцов жидкостей и тканей, а также, при необходимости, метод амплификации нуклеиновых кислот (МАНК)

Рентгенография грудной клетки

Туберкулиновая кожная проба (ТКП) или анализ активности гамма-интерферона (IGRA)

Проведение анализов такое же, как и при легочном туберкулезе (см. Диагностика ТБ), включая рентгенографию грудной клетки, кожную туберкулиновую пробу или IGRA, а также микроскопию (с соответствующим окрашиванием) и бактериологический посев на наличие микобактерий в образцах пораженных жидкостей (спинномозговая жидкость, моча, плевральная, перикардиальная или суставная жидкость) и тканей тела. Результаты гемокультуры бывают положительными приблизительно у 50% пациентов с диссеминированным туберкулезом; такие пациенты часто имеют ослабленный иммунитет, нередко вследствие ВИЧ-инфекции. Тем не менее результаты посевов и мазков жидкостей и тканей тела часто отрицательны, из-за небольшого количества микроорганизмов; в таких случаях может быть информативным МАНК.

Анализ на основе нуклеиновых кислот может быть сделан в свежих жидкостях или образцах биопсии и фиксированной ткани (например, если во время хирургической процедуры не было подозрений на туберкулез и бактериологический анализ не был сделан). МАНК, как правило, не рекомендованы для диагностики внелегочного туберкулеза, но часто используется с целью ранней диагностики по медицинским показаниям и по соображениям общественного здравоохранения, а также в ожидании результатов посева. Хотя положительный результат МАНК почти всегда подтверждает диагноз туберкулеза, тем не менее, отрицательный результат не исключает туберкулез в большинстве случаев, потому что отрицательная прогностическая ценность, как правило, неизвестна и может зависеть от способа обработки образца и других нестандартизированных факторов.

Как правило, лимфоцитоз присутствует в жидких средах организма. Очень информативным показателем состояния спинномозговой жидкости является уровень глюкозы в сыворотке < 50% и повышенный уровень белка.

Если все анализы отрицательны, а милиарный туберкулез исключить нельзя, то делают биопсии костного мозга и печени. При высоком подозрении на туберкулез в связи с имеющимися другими характерными признаками (например, гранулема, регистрируемая при биопсии, положительный результат ТКП или IGRA плюс необъяснимый лимфоцитоз в плевральной или спинномозговой жидкостях) лечение обычно продолжают, несмотря на невозможность выявить возбудителя туберкулеза.

Полезную диагностическую информацию также могут предоставить рентгенография грудной клетки и другие визуализирующие исследования. Рентгенография грудной клетки может указывать на признаки первичного или активного туберкулеза; при милиарном туберкулезе это видно по тысячам 2–3-миллиметровых интерстициальных узелков, равномерно распределенных по обоим легким.

Милиарный туберкулез Скрыть подробности На данном рентгеновском снимке грудной клетки показан милиарный туберкулез, включающий многочисленные мельчайшие (2–3 мм) интерстициальные узелки, равномерно распределенные по обоим легким. BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Другие томографические обследования выполняются на основании полученных клинических результатов. Поражение брюшной полости или поражение мочеполовой системы обычно требует КТ или ультрасонографии; поражения часто видимы. Поражения кости и прилегающей области требуют проведения КТ или МРТ; МРТ предпочтительна при спинальном заболевании.

Туберкулиновая кожная проба и анализ высвобождения γ-интерферона могут первоначально быть отрицательными, но повторный анализ через несколько недель, как правило, становится положителен. Если это не так, следует поставить под сомнение диагноз туберкулеза или искать причины анергии (отсутствие реакции на любые кожные пробы).