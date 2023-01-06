Влагалищное исследование с проведением тестов на амплификацию нуклеиновых кислот (МАНК), микроскопическое исследование влажных образцов, экспресс-исследования на антиген с помощью тест-полосок, или иногда посев на питательные среды или онкоцитология

Посев мочи или мазка из уретры у мужчин

Трихомониаз следует подозревать у женщин с вагинитом, у мужчин с уретритом и у их половых партнеров. Подозрение высоко, если признаки сохраняются после того, как пациенты были осмотрены и пролечены от других инфекций, таких как гонорея и хламидийные инфекции.

У женщин может быть проведено одно из следующих диагностических исследований вагинальных выделений:

МАНК

Кислотность (рН) влагалища и микроскопия влажного препарата

Иммунохроматографический экспресс-тест на полосках

МАНК является более чувствительными, чем микроскопическое исследование или культуральное исследование для диагностики трихомониаза у женщин. Иммунохроматографические тест-полоски доступны также для обследования у женщин. Цитологическое исследование из цервикального канала (Пап-тест) не используется для диагностики трихомониаза, но инфекция иногда обнаруживается случайно.

Микроскопическое исследование позволяет врачам одновременно оценить наличие трихомониаза и бактериальный вагиноз, поскольку они имеют сходные симптомы и/или могут сосуществовать. Вагинальные выделения берут из нижнего свода. Измеряется рH фактор. Выделения тогда помещают на 2 стекла; они растворяются 10% гидроксидом калия на одном предметном стекле (влажный препарат с гидроксидом калия) и 0,9% хлоридом натрия на другом (влажный препарат в солевом растворе). Влажный препарат с KOH проверяется на неприятный запах рыбы, который выделяется аминами, продуцируемыми при бактериальном вагинозе. Солевой влажный анатомический препарат исследуется под микроскопом как можно скорее, чтобы обнаружить трихомонады, которые могут стать неподвижными, и их будет трудно распознать в течение нескольких минут после подготовки стекла. (Трихомонады – грушевидной формы со жгутиками, часто подвижные, в среднем 7–10 микрометров, размером примерно как белые кровяные тельца, но иногда достигают 25 микрометров). Если есть трихомониаз, также присутствуют многочисленные нейтрофилы. Трихомониаз также часто диагностируется путем обнаружения возбудителей в мазке Папаниколау (ПАП-тест).

Посев мочи или мазка из уретры является единственным проверенным тестом для обнаружения T. vaginalis у мужчин. У мужчин микроскопический анализ мочи нечувствительный, а МАНК в настоящее время не одобрены Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA), но могут быть доступны, если местные лаборатории выполнили внутренние валидационные исследования.

Как и при любых других ИППП, пациентов с трихомониазом нужно обследовать, чтобы исключить другие распространенные ИППП, такие как гонорея и хламидийная инфекция.