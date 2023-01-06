Трихомониаз – инфекция влагалища или мужского генитального тракта Trichomonas vaginalis. Может быть бессимптомной или вызывать уретрит, вагинит, или иногда цистит, эпидидимит, или простатит. Диагноз ставится на основе прямого микроскопического исследования, экспресс-пробы с импрегнированным субстратом или методов амплификации нуклеиновых кислот в образцах вагинальных выделений или на основе посева мочи или уретрального мазка. Пациентов и их половых партнеров лечат метронидазолом или тинидазолом.
(См. также Обзор инфекций, передающихся половым путем (Overview of Sexually Transmitted Diseases)).
Trichomonas vaginalis представляет собой жгутиковое простейшее, передающееся половым путем, которое чаще поражает женщин, чем мужчин; в США в 2013–2016 гг. среди лиц в возрасте от 14 до 59 лет распространенность составляла 2,1% среди женщин и 0,5% среди мужчин (1). Инфекция может протекать бессимптомно у представителя любого пола. У мужчин возбудители могут подолгу находиться в мочеполовом тракте, не вызывая симптомов и передаваться половым партнерам. Трихомониаз может составлять до 5% негонококкового, нехламидийного уретрита у мужчин в некоторых областях.
Коинфицирование гонореей и другими инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), является распространенным явлением.
Справочные материалы
1. Flagg EW, Meites E, Phillips C, et al: Prevalence of trichomonas vaginalis among civilian, noninstitutionalized male and female population aged 14 to 59 years: United States, 2013 to 2016. Sex Transm Dis 46(10):e93-e96, 2019. doi:10.1097/OLQ.0000000000001013
Симптомы и признаки трихомониаза
У женщин симптомы трихомоноза варьируются от полного отсутствия до обильных, желто-зеленых, пенистых выделений из влагалища с рыбным запахом и с чувствительностью вульвы и промежности, диспареунией и дизурией. Бессимптомная инфекция может стать симптоматической в любое время, как только вульва и промежность становятся воспаленными, и развивается отек малых половых губ. У стенок влагалища и поверхности шейки могут быть пятнистые, малиново-красные пятна. Могут проявиться уретрит и, возможно, цистит.
Мужчины обычно бессимптомны; тем не менее, иногда, уретрит приводит к выделениям, которые могут быть временными, пенистыми или гнойными, что вызывает дизурию и частоту мочеиспускания, обычно рано утром. Часто уретрит проявляется в легкой форме и вызывает только минимальное раздражение при мочеиспускании и иногда влажность в мочеиспускательном канале, под крайней плотью или в обоих местах. Эпидидимит и простатит – редкие осложнения.
Диагностика трихомониаза
Влагалищное исследование с проведением тестов на амплификацию нуклеиновых кислот (МАНК), микроскопическое исследование влажных образцов, экспресс-исследования на антиген с помощью тест-полосок, или иногда посев на питательные среды или онкоцитология
Посев мочи или мазка из уретры у мужчин
Трихомониаз следует подозревать у женщин с вагинитом, у мужчин с уретритом и у их половых партнеров. Подозрение высоко, если признаки сохраняются после того, как пациенты были осмотрены и пролечены от других инфекций, таких как гонорея и хламидийные инфекции.
У женщин может быть проведено одно из следующих диагностических исследований вагинальных выделений:
МАНК
Кислотность (рН) влагалища и микроскопия влажного препарата
Иммунохроматографический экспресс-тест на полосках
МАНК является более чувствительными, чем микроскопическое исследование или культуральное исследование для диагностики трихомониаза у женщин. Иммунохроматографические тест-полоски доступны также для обследования у женщин. Цитологическое исследование из цервикального канала (Пап-тест) не используется для диагностики трихомониаза, но инфекция иногда обнаруживается случайно.
Микроскопическое исследование позволяет врачам одновременно оценить наличие трихомониаза и бактериальный вагиноз, поскольку они имеют сходные симптомы и/или могут сосуществовать. Вагинальные выделения берут из нижнего свода. Измеряется рH фактор. Выделения тогда помещают на 2 стекла; они растворяются 10% гидроксидом калия на одном предметном стекле (влажный препарат с гидроксидом калия) и 0,9% хлоридом натрия на другом (влажный препарат в солевом растворе). Влажный препарат с KOH проверяется на неприятный запах рыбы, который выделяется аминами, продуцируемыми при бактериальном вагинозе. Солевой влажный анатомический препарат исследуется под микроскопом как можно скорее, чтобы обнаружить трихомонады, которые могут стать неподвижными, и их будет трудно распознать в течение нескольких минут после подготовки стекла. (Трихомонады – грушевидной формы со жгутиками, часто подвижные, в среднем 7–10 микрометров, размером примерно как белые кровяные тельца, но иногда достигают 25 микрометров). Если есть трихомониаз, также присутствуют многочисленные нейтрофилы. Трихомониаз также часто диагностируется путем обнаружения возбудителей в мазке Папаниколау (ПАП-тест).
Посев мочи или мазка из уретры является единственным проверенным тестом для обнаружения T. vaginalis у мужчин. У мужчин микроскопический анализ мочи нечувствительный, а МАНК в настоящее время не одобрены Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA), но могут быть доступны, если местные лаборатории выполнили внутренние валидационные исследования.
Как и при любых других ИППП, пациентов с трихомониазом нужно обследовать, чтобы исключить другие распространенные ИППП, такие как гонорея и хламидийная инфекция.
Лечение трихомониаза
Метронидазол или тинидазол перорально
Лечение половых партнеров
Женщины с трихомониазом должны принимать метронидазол 500 мг перорально 2 раза в день в течение 7 дней. Мужчины должны получить метронидазол 2 г перорально однократно. Альтернативным вариантом лечения для женщин и мужчин является прием тинидазола 2 г перорально однократно.
Если у женщин инфекция персистирует, а повторное заражение от половых партнеров было исключено, то проводят повторное лечение метронидазолом 500 мг два раза в день в течение 7 дней или тинидазолом в дозировке 2 г перорально однократно также в течение 7 дней.
Метронидазол может вызывать лейкопению, дисульфирамподобные реакции на алкоголь или кандидозную суперинфекцию. Эти явления относительно редко служат противопоказанием во время ранней беременности, хотя они, возможно, не опасны для плода после 1-го триместра. Тинидазол не считается безопасным во время беременности и также не используется.
Половые партнеры должны быть обследованы и лечиться от трихомониаза по той же схеме, предписанной на основании половой принадлежности и должны быть обследованы на другие ИППП. Если есть вероятность недобросовестного соблюдения предписаний врача половыми партнерами, то лечение половых партнеров у пациентов с зарегистрированным трихомониазом можно начать без подтверждения диагноза у партнера.
Основные положения
Трихомониаз может быть бессимптомным, особенно у мужчин, или может вызвать вагинит или иногда уретрит.
У женщин диагностирование проводят с помощью микроскопического исследования выделений из влагалища, экспресс-проб с импрегнированным субстратом или МАНК.
У мужчин, у которых присутствуют симптомы, заболевание диагностируют на основе посева мочи, мазка из уретры или, возможно, МАНК.
Лечение больных и их половых партнеров проводят с использованием перорального метронидазола или тинидазола.