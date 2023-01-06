Места поражения инфекцией:

Член, мошонка, пах и бедра у мужчин

Вульва, влагалище и промежность у женщин

Задний проход и ягодицы у тех пациентов, которые практикуют анально-рецептивный контакт

Лицо у обоих полов

После инкубационного периода приблизительно 1–12 недель безболезненный, красный узелок на коже медленно увеличивается, становясь приподнятым, ярко-красным, влажным, гладким повреждением с неприятным запахом. Поражение медленно увеличивается, сопровождаясь частым образованием язв, и может распространиться на другие участки кожи. Поражения заживают медленно, со шрамами. Распространены вторичные инфекции другими бактериями, которые могут вызвать обширное разрушение ткани. Увеличение лимфатических узлов возникает редко.

Иногда паховая гранулема передается через кровоток к костям, суставам или печени; без лечения могут развиться анемия, истощение и, в редких случаях, смерть.