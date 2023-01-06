Паховая гранулёма – прогрессирующая инфекция кожи гениталий и промежности, вызываемая Klebsiella (ранее – Calymmatobacterium) granulomatis. Заболевание характеризуется медленно прогрессирующими поражениями кожи, которые проявляются в виде плотных приподнятых безболезненных папул красного цвета, которые часто изъязвляются; регионарная лимфаденопатия развивается редко. Диагноз ставится по клиническим критериям и микроскопии. Лечение антибиотиками, обычно тетрациклинами, макролидами или триметоприм/сульфаметоксазолом.
(См. также Обзор инфекций, передающихся половым путем (Overview of Sexually Transmitted Diseases)).
Инфицирование K. granulomatis – крайне редкое явление в странах с высоким уровнем ресурсов, но регистрировалось в таких регионах, как Папуа–Новая Гвинея, Австралия, Южная Африка, страны Карибского бассейна и отдельные районы Бразилии и Индии.
Симптомы и признаки паховой гранулемы
Места поражения инфекцией:
Член, мошонка, пах и бедра у мужчин
Вульва, влагалище и промежность у женщин
Задний проход и ягодицы у тех пациентов, которые практикуют анально-рецептивный контакт
Лицо у обоих полов
После инкубационного периода приблизительно 1–12 недель безболезненный, красный узелок на коже медленно увеличивается, становясь приподнятым, ярко-красным, влажным, гладким повреждением с неприятным запахом. Поражение медленно увеличивается, сопровождаясь частым образованием язв, и может распространиться на другие участки кожи. Поражения заживают медленно, со шрамами. Распространены вторичные инфекции другими бактериями, которые могут вызвать обширное разрушение ткани. Увеличение лимфатических узлов возникает редко.
Иногда паховая гранулема передается через кровоток к костям, суставам или печени; без лечения могут развиться анемия, истощение и, в редких случаях, смерть.
На этой фотографии показана паховая гранулема.
Image courtesy of Joe Miller and Dr. Cornelio Arevalo via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
На этой фотографии показана паховая гранулема.
Image courtesy of Dr. Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
На этой фотографии изображена паховая гранулема в перианальной зоне.
Image courtesy of Dr. Tabua via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Паховая гранулёма является прогрессирующим язвенным заболеванием, которое обычно передается половым путем и поражает кожу и подкожные ткани аногенитальной и паховой областей. Первичный узелок медленно расширяется, разрушает окружающие ткани и превращается в мясистую, объемную гранулематозную массу.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии показана паховая гранулема.
Image courtesy of Joe Miller and Dr. Cornelio Arevalo via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
На этой фотографии показана паховая гранулема.
Image courtesy of Dr. Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
На этой фотографии изображена паховая гранулема в перианальной зоне.
Image courtesy of Dr. Tabua via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Паховая гранулёма является прогрессирующим язвенным заболеванием, которое обычно передается половым путем и поражает кожу и подкожные ткани аногенитальной и паховой областей. Первичный узелок медленно расширяется, разрушает окружающие ткани и превращается в мясистую, объемную гранулематозную массу.
© Springer Science+Business Media
Диагностика венерической гранулемы
Микроскопическое исследование, выявляющее тельца Донована в жидкости поражений
Паховая гранулема подозревается у пациентов из эндемичных областей с характерными поражениями.
Присутствие телец Донована (многочисленные бациллы в цитоплазме макрофагов, выявляемые окрашиванием по Гимзе или Райту) при микроскопическом исследовании мазков жидкости, взятых с краев поражений, подтверждает диагноз паховой гранулемы. Эти мазки содержат много клеток плазмы.
Образцы биопсии берут, если диагноз неясен или если соответствующую тканевую жидкость нельзя получить, потому что поражения сухие, склеротические или некротические. Бактерии не растут на обычной среде.
Лечение венерической гранулемы
Антибиотики (разные)
Многие пероральные антибиотики убивают бактерии, но тетрациклины, макролиды и триметоприм/сульфаметоксазол (ТМП/СМК) являются самыми эффективными, после них назначают цефтриаксон, аминогликозиды, фторхинолоны и хлорамфеникол.
Рекомендуется пероральная терапия азитромицином в дозе 1 г 1 раз в неделю или 500 мг в день в течение по крайней мере 3 недель, которую продолжают до полного заживления всех поражений.
Альтернативные пероральные схемы лечения следует продолжать до полного заживления всех поражений, они включают:
Доксициклин 100 мг 2 раза в день на протяжении не менее 3 недель или
TMP/SMX 160/800 мг 2 раза в день в течение не менее 3 недель или
Эритромицин 500 мг 4 раза в день в течение не менее 3 недель
Антибиотики внутривенно или внутримышечно (например, цефтриаксон) являются альтернативой.
Ответ на лечение должен начаться в течение 7 дней, но исцеление обширного заболевания может быть медленным, и поражения могут появиться снова, требуя более длительного лечения. ВИЧ-зараженным пациентам может также потребоваться более длительное или интенсивное лечение. После очевидно успешного лечения следует наблюдаться до 6 месяцев.
Текущие сексуальные партнеры должны пройти медицинский осмотр и, в случае заражения, подвергнуты лечению.
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