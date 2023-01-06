Мягкий шанкр

Сбор анамнеза и физикальное обследование

Иногда посев культуры или полимеразная цепная реакция (ПЦР)

Шанкроид можно заподозрить у пациентов с необъяснимыми генитальными язвами или бубонами (отечными, болезненными лимфатическими узлами, которые могут стать гнойными или формировать абсцессы) и находящимися или находившимися в эндемичных районах. Генитальные язвы, причинами которых являются другие возбудители (см. таблицу Различение распространённых венерических генитальных поражений), могут напоминать шанкроид.

Диагностикаиагноз обычно основывается на одних только клинических проявлениях, потому что культура бактерий является трудной, и микроскопическую идентификацию осложняет смешанная флора в язвах.

Если возможно, образец гноя из бубона или экссудата из краев язвы нужно направить в лабораторию для идентификации H. ducreyi. Анализ ПЦР коммерчески не доступен, но некоторые учреждения имеют сертифицированные тесты, высоко чувствительные (98,4%) и специфичные (99,6%) в отношении H. ducreyi. Клиническая диагностика имеет более низкую чувствительность (53–95%) и специфичность (41–75%).

Следует провести серологическое тестирование на сифилис и ВИЧ и исследование на герпес, чтобы исключить другие причины генитальных язв. Однако, интерпретация результатов анализов осложнена тем фактом, что генитальные язвы, обусловленные другими патологическими состояниями, могут быть параллельно заражены и H. ducreyi.