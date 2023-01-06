Мягкий шанкр – инфекция кожи или слизистых мембран, вызываемая Haemophilus ducreyi и характеризуемая папулами, болезненными язвами и увеличением паховых лимфоузлов, нередко нагнаивающимися. Диагноз обычно клинический, потому что посев организма затруднен. Лечение макролидами (азитромицином или эритромицином), цефтриаксоном или ципрофлоксацином.
(См. также Обзор инфекций, передающихся половым путем (Overview of Sexually Transmitted Diseases)).
Haemophilus ducreyi – короткая, тонкая, грамотрицательная бацилла с закругленными концами.
Шанкроид – редкая в США и других богатых ресурсами странах инфекция, передаваемая половым путем (ИППП) и встречающаяся в основном в виде эпизодических, локальных эпидемий. Шанкроид является частой причиной генитальных язв в малообеспеченных ресурсами регионах Азии, Африки и Карибского бассейна. Как и другие инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) и вызывающие генитальные язвы, мягкий шанкр увеличивает риск передачи ВИЧ.
H. ducreyi может также стать причиной появления негенитальных язв кожи у детей и взрослых, что было зарегистрировано в странах южнотихоокеанского региона и Индонезии (1, 2).
Общие справочные материалы
1. Mitjà O, Lukehart SA, Pokowas G, et al: Haemophilus ducreyi as a cause of skin ulcers in children from a yaws-endemic area of Papua New Guinea: A prospective cohort study. Lancet Glob Health 2:e235–41, 2014. doi: 10.1016/S2214-109X(14)70019-1
2. van Hattem JM, Langeveld TJC, Bruisten SM, et al: Haemophilus ducreyi cutaneous ulcer contracted at Seram Island, Indonesia, presented in the Netherlands. PLoS Negl Trop Dis 12(4):e0006273, 2018. doi: 10.1371/journal.pntd.0006273
Симптомы и признаки шанкроида
После инкубационного периода в 3–7 дней на гениталиях появляются маленькие болезненные папулы, которые быстро прогрессируют в мелкие мягкие болезненные язвы с рваными неровными краями (т.е. с нависающей тканью) и красной каймой. Язвы различаются по размеру и часто сливаются. Более глубокая эрозия иногда приводит к явному разрушению ткани.
Паховые лимфоузлы образуют бубон (увеличенная и болезненная группа регионарных лимфатических узлов). Они иногда спаиваются, в них появляется флуктуация или нагноение, в некоторых случаях формируется абсцесс. Кожа по нарыву может стать красной и блестящей и может треснуть, формируя свищ. Инфекция может распространиться на другие области кожи, что приводит к новым поражениям. Фимоз, стриктура уретры и свищ мочеиспускательного канала могут стать результатом мягкого шанкра.
Image courtesy of Dr. Pirozzi via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Диагностика шанкроида
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Иногда посев культуры или полимеразная цепная реакция (ПЦР)
Шанкроид можно заподозрить у пациентов с необъяснимыми генитальными язвами или бубонами (отечными, болезненными лимфатическими узлами, которые могут стать гнойными или формировать абсцессы) и находящимися или находившимися в эндемичных районах. Генитальные язвы, причинами которых являются другие возбудители (см. таблицу Различение распространённых венерических генитальных поражений), могут напоминать шанкроид.
Диагностикаиагноз обычно основывается на одних только клинических проявлениях, потому что культура бактерий является трудной, и микроскопическую идентификацию осложняет смешанная флора в язвах.
Если возможно, образец гноя из бубона или экссудата из краев язвы нужно направить в лабораторию для идентификации H. ducreyi. Анализ ПЦР коммерчески не доступен, но некоторые учреждения имеют сертифицированные тесты, высоко чувствительные (98,4%) и специфичные (99,6%) в отношении H. ducreyi. Клиническая диагностика имеет более низкую чувствительность (53–95%) и специфичность (41–75%).
Следует провести серологическое тестирование на сифилис и ВИЧ и исследование на герпес, чтобы исключить другие причины генитальных язв. Однако, интерпретация результатов анализов осложнена тем фактом, что генитальные язвы, обусловленные другими патологическими состояниями, могут быть параллельно заражены и H. ducreyi.
Лечение шанкроида
Антибиотики (разные)
Лечение шанроида следует начинать незамедлительно, не дожидаясь результатов анализов. Рекомендуется что-то одно из следующего:
Одна доза азитромицина 1 г перорально или цефтриаксона 250 мг внутримышечно
Эритромицин 500 мг перорально 3 раза в день в течение 7 дней
Ципрофлоксацин 500 мг перорально 2 раза в день в течение 3 дней
Пациентам, которых лечат по другим причинам, обусловившим возникновение генитальных язв, нужно дать антибиотики, которые также лечат мягкий шанкр, если он подозревается, а лабораторный анализ выполнить невозможно.
Лечение пациентов с сочетанной ВИЧ-инфекцией, особенно в случае назначения однократной дозы, может быть неэффективным. У таких больных для лечения язв требуется до 2 недель, а лимфаденопатия может разрешаться еще медленнее.
Бубоны можно безопасно пунктировать в целях биопсии для диагностики или иссекать для облегчения симптомов, если пациентам параллельно дают эффективные антибиотики.
Секс-партнеров необходимо обследовать и лечить, если у них был сексуальный контакт с пациентом в течение 10 дней до манифестации симптомов у пациента.
Пациенты с шанкроидом должны за 3 месяца пройти серологические тесты на сифилис и ВИЧ после диагностики шанкроида.