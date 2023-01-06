Венерическая лимфогранулема (ВЛГ)

Венерическая лимфогранулема – заболевание, вызванное тремя уникальными штаммами Chlamydia trachomatis и характеризующиеся небольшим, часто бессимптомным поражением кожи, сопровождаемым локальным увеличением лимфатических узлов в области паха или таза. С другой стороны, если инфицирование произошло вследствие анального секса, то оно может проявляться в форме тяжелого проктита. Без лечения ВЛГ может вызвать обструкцию лимфотока и хроническую опухоль тканей гениталий. Диагноз ставится по клиническим признакам, но обычно возможно лабораторное подтверждение серологическим анализом или иммунофлуоресценцией. Лечение длится 21 день с применением тетрациклина или эритромицина.
(См. также Обзор инфекций, передающихся половым путем (Overview of Sexually Transmitted Diseases) и Хламидии (Chlamydia)).
ВЛГ вызывается серотипами L1, L2 и L3 бактерий Chlamydia trachomatis. Эти серотипы отличаются от хламидийных серотипов, которые вызывают трахому, конъюнктивит со включениями и хламидийный уретрит и цервицит, поскольку они могут проникать в регионарные лимфоузлы и размножаться там.
Венерическая лимфогранулема проходит спорадически в США, но эндемична в отдельных частях Африки, Индии, Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Карибского моря. Диагностируется намного чаще у мужчин, чем у женщин. Венерическая лимфогранулема все чаще встречается в Северной Америке, Европе и Австралии среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ).
Симптомы и признаки венерической лимфогранулемы
Венерическая лимфогранулёма протекает в 3 стадии.
1-я стадия начинается после инкубационного периода приблизительно в 3 дня с небольшого поражения кожи на месте попадания. Это может привести к тому, что на верхнем слое кожи появятся трещины (изъязвления), но заживают они настолько быстро, что это может пройти незаметно.
2-я стадия обычно начинается у мужчин спустя приблизительно 2–4 недели с увеличения паховых лимфоузлов с одной или обеих сторон и формирования больших, болезненных, иногда флуктирующих масс или абсцессов (бубонов). Бубоны проникают в более глубокие ткани и делают верхний слой кожи воспаленным, иногда состояние сопровождается лихорадкой и недомоганием. У женщин распространены боли в пояснице или в области таза; начальные поражения могут быть на шейке или верхней части влагалища, что приводит к увеличению и более глубокому воспалению периректальных и тазовых лимфоузлов. Могут появиться множественные дренажные свищи, через которые выходят гной или кровь.
На 3-й стадии поражения заживают с образованием шрамов, но полости свищей могут оставаться или появляться снова. Постоянное воспаление из-за невылеченной инфекции закупоривает лимфатические сосуды, вызывая образование ранок на коже и опухоль.
Люди, практикующие анальный секс в пассивной роли, на 1-й стадии могут страдать тяжелым проктитом или проктоколитом с кровянисто-гнойными ректальными выделениями. На хронических стадиях колит, симулирующий болезнь Крона, может спровоцировать тенезмы и стриктуры в прямой кишке или боли из-за воспаленных паховых лимфатических узлов. Проктоскопия может обнаружить диффузное воспаление, полипы и образования или слизисто-гнойной экссудат – эти симптомы напоминают воспалительное заболевание кишечника.
Диагностика венерической лимфогранулемы
Выявление антител
Иногда метод амплификации нуклеиновых кислот (МАНК)
Венерическая лимфогранулема подозревается у пациентов с генитальными язвочками, раздувшимися паховыми лимфоузлами или проктитом, а также у тех, кто живет или посещал области, где инфекция распространена либо у тех, кто имел половой контакт с живущими там лицами. ВЛГ также подозревается у пациентов с бубонами, которые можно принять за абсцессы, вызванные другими бактериями.
Диагноз обычно ставится по обнаружению антител по отношению к хламидийному эндотоксину (фиксированным титром комплемента > 1:64 или титром микроиммунофлуоресценции > 1:256) или при помощи генотипирования с использованием МАНК на основе полимеразной цепной реакции. Уровень антител обычно поднимается в начале заболевания или через некоторое время и остается повышенным.
Прямые тесты на хламидийные антигены с иммунологическим анализом (например, твердофазный иммуноферментный анализ [ELISA]) или иммунофлюоресцентный с использованием моноклональных антител для окрашивания гноя или МАНК могут быть доступны в специальных лабораториях (например, в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США).
Должны быть проверены все половые партнеры.
После очевидно успешного лечения пациентов следует наблюдать до 6 месяцев.
Лечение венерической лимфогранулемы
Перорально тетрациклины или эритромицин
Возможно дренирование бубонов для симптоматического облегчения
Доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день в течение 21 дня является предпочтительным лечением. В качестве альтернативы можно использовать эритромицин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 21 дня. Азитромицин 1 г перорально 1 раз в неделю в течение 3 недель является другой альтернативой.
Опухание пораженных тканей на более поздних стадиях может не пройти, несмотря на устранение бактерий. Бубоны можно дренировать иглой или хирургическим путем в случае необходимости для симптоматического облегчения, но большинство пациентов быстро отвечает на антибиотики. Бубоны и свищи можно оперировать, но ректальные стриктуры могут обычно расширяться.
Если у пациента в течение 60 дней до начала проявления симптомов произошел сексуальный контакт с больным венерической лимфогранулемой, его следует осмотреть и проверить на наличие хламидийной инфекции уретры, шейки матки или прямой кишки, в зависимости от места контакта. Таких пациентов следует лечить презумптивно (однократной дозой азитромицина 1 г перорально или доксициклином 100 мг перорально 2 раза в день в течение 7 дней), независимо от того, имеется ли у них по результатам анализов венерической лимфогранулемы или нет.