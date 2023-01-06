Венерическая лимфогранулема (ВЛГ)

Венерическая лимфогранулёма протекает в 3 стадии.

1-я стадия начинается после инкубационного периода приблизительно в 3 дня с небольшого поражения кожи на месте попадания. Это может привести к тому, что на верхнем слое кожи появятся трещины (изъязвления), но заживают они настолько быстро, что это может пройти незаметно.

2-я стадия обычно начинается у мужчин спустя приблизительно 2–4 недели с увеличения паховых лимфоузлов с одной или обеих сторон и формирования больших, болезненных, иногда флуктирующих масс или абсцессов (бубонов). Бубоны проникают в более глубокие ткани и делают верхний слой кожи воспаленным, иногда состояние сопровождается лихорадкой и недомоганием. У женщин распространены боли в пояснице или в области таза; начальные поражения могут быть на шейке или верхней части влагалища, что приводит к увеличению и более глубокому воспалению периректальных и тазовых лимфоузлов. Могут появиться множественные дренажные свищи, через которые выходят гной или кровь.

На 3-й стадии поражения заживают с образованием шрамов, но полости свищей могут оставаться или появляться снова. Постоянное воспаление из-за невылеченной инфекции закупоривает лимфатические сосуды, вызывая образование ранок на коже и опухоль.

Люди, практикующие анальный секс в пассивной роли, на 1-й стадии могут страдать тяжелым проктитом или проктоколитом с кровянисто-гнойными ректальными выделениями. На хронических стадиях колит, симулирующий болезнь Крона, может спровоцировать тенезмы и стриктуры в прямой кишке или боли из-за воспаленных паховых лимфатических узлов. Проктоскопия может обнаружить диффузное воспаление, полипы и образования или слизисто-гнойной экссудат – эти симптомы напоминают воспалительное заболевание кишечника.